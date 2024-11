Escapadas de lujo en otoño y en Navidad con Tivoli Hotels & Resorts

La marca de lujo Tivoli Hotels & Resorts, invita a sus huéspedes a disfrutar de una exclusiva propuesta para el puente de diciembre. Con ubicaciones privilegiadas en Portugal, España, Italia y los Países Bajos, la cadena hotelera ofrece experiencias inolvidables, combinando exclusividad, bienestar y confort para escapar del estrés de la rutina y aprovechar al máximo los festivos que quedan hasta el final del año.

Descubre el encanto de las ciudades europeas en todo su esplendor

El largo puente de diciembre es la oportunidad perfecta para descubrir Europa en su máxima expresión otoñal.

Florencia, la joya del Renacimiento en el corazón de la Toscana, es el destino perfecto para una escapada a finales de año. La ciudad se viste de luces navideñas y ofrece un ambiente cálido y festivo en sus calles históricas y plazas. Los visitantes pueden maravillarse con la imponente Catedral de Santa María del Fiore, recorrer el famoso Puente Vecchio o perderse entre las obras maestras de los Uffizi. Para vivir la magia de estas fechas al estilo italiano, el mercado navideño de Piazza Santa Croce, el más grande de Florencia, lleno de artesanía y delicias toscanas, añade un toque especial a esta experiencia inolvidable. Y para una estancia inigualable, el Tivoli Palazzo Gaddi Firenze es la opción ideal: un lujoso palacio lleno de historia, con impresionantes vistas a la ciudad y un servicio excepcional, que invita a los huéspedes a un viaje en el tiempo. El hotel además ofrece una experiencia culinaria innovadora, de la mano de la chef con estrella Michelin, Iside De Cesare.

Ámsterdam se convierte en un lugar ideal para el puente de diciembre, donde el encanto de sus canales y edificios históricos se magnifica en un ambiente festivo y acogedor. La ciudad se ilumina con el Amsterdam Light Festival, un espectáculo artístico que convierte sus calles y canales en una galería al aire libre llena de luz y creatividad. Para una estancia memorable, el Tivoli Doelen Amsterdam, el hotel más antiguo de la ciudad, ofrece una mezcla de elegancia del Siglo de Oro holandés y estilo clasicista. Ubicado en el casco histórico, con vistas al Canal Amstel y a pasos de los lugares más emblemáticos, el hotel cuenta con el restaurante y bar Omber, que fusiona sabores mediterráneos y holandeses, inspirados en las obras de Rembrandt. Entre sus mercados navideños, museos de renombre mundial y una atmósfera mágica, Ámsterdam promete una escapada inolvidable, perfecta para descubrir y disfrutar.

Para quienes buscan un refugio soleado en estas fechas, Tenerife es el lugar ideal, donde la belleza natural y el clima cálido crean un ambiente festivo inigualable. Tivoli La Caleta Tenerife Resort, ubicado en Costa Adeje, cuenta con un lujoso Anantara Spa, un oasis de serenidad y bienestar con 1.200 metros cuadrados de instalaciones. Su oferta gastronómica de primera clase incluye restaurantes como Seen Beach Club y Yakuza, ambos del prestigioso chefpreneur portugués Olivier da Costa.

Adeje encenderá su iluminación navideña bajo el lema "Adeje por la Paz" y presentará un programa de actos para estas fechas, con actividades familiares que destacan la convivencia pacífica en tiempos difíciles. Este hotel es el destino perfecto para quienes desean explorar la naturaleza única de las Islas Canarias o disfrutar de su clima cálido durante el otoño y el invierno. Con su ambiente festivo y paisajes impresionantes, Tenerife no deja indiferente a nadie.

Vive el encanto navideño en Lisboa y el Algarve

Para los que quieran disfrutar de una escapada de ensueño la ciudad de Lisboa es una elección ideal: su ambiente cálido, calles empedradas y vibrante decoración navideña iluminan las calles con un encanto especial. En el corazón de la capital portuguesa, el Tivoli Avenida Liberdade Lisboa combina lujo y tradición, ofreciendo una ubicación privilegiada para disfrutar de las festividades y de la famosa iluminación navideña. Este elegante hotel brinda una experiencia gastronómica única en la Cervejaria Liberdade, donde se celebra la riqueza de la cocina portuguesa. Por otro lado, el restaurante Seen, con impresionantes vistas de Lisboa, ofrece chispeantes cócteles de autor y un menú con influencias de la cocina mediterránea y japonesa.

El Mercado de Navidad de Rossio en la Praça Dom Pedro V ofrece entretenimiento familiar, puestos de artesanía y un tren gratuito que recorre Baixa. Por su parte, el mercadillo Wonderland Lisboa, en el Parque Eduardo VII, cuenta con una noria, pista de patinaje sobre hielo y puestos navideños. Ubicados a poca distancia del hotel, ambos mercados permiten a los huéspedes sumergirse en la atmósfera navideña de Lisboa.

Para quienes anhelen una escapada tranquila, el Algarve es el lugar ideal, donde la belleza natural se combina con un ambiente festivo y acogedor, con sus tradicionales mercadillos navideños que suman encanto a la experiencia: en Portimão, la ciudad se transforma en un pueblo navideño hasta la Noche de Reyes, mientras que Lagoa contará con una Plaza de Navidad y pista de hielo. Lagos celebra su 'Pueblo de Navidad' con actividades para toda la familia. Con estas festividades y la calidez del clima, el Algarve es el destino perfecto para una escapada mágica en diciembre.

En este paraíso costero el Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, en el pintoresco pueblo de Carvoeiro, es el escenario perfecto para desconectar. Con impresionantes vistas al Atlántico y un entorno idílico, sus instalaciones incluyen un Tivoli Spa y restaurantes de renombre como The One, que en 2024 celebra haber sido galardonado por tercera vez por la renombrada revista norteamericana Wine Spectator, con el Award of Excellence. Este restaurante ofrece una aventura culinaria que combina las tradiciones del Algarve con refinamiento internacional. Irresistibles sabores, texturas y aromas con productos de temporada que no dejarán indiferente a nadie.