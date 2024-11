Viena celebra el 150 aniversario del Cementerio Central

lunes 11 de noviembre de 2024 , 10:12h

El Cementerio Central de Viena, uno de los más importantes del mundo, celebró su 150 aniversario el 1 de noviembre de 2024.

Desde su inauguración en 1874, se ha convertido en un lugar de especial valor cultural e histórico y se considera una visita obligada para todos los amantes de destinos insólitos y morbosos.

Con motivo de su aniversario, la Oficina de Turismo de Viena presenta "Vienna: The last place you want to be", un cortometraje que muestra Viena de forma entrañable no sólo como la mejor ciudad del mundo para vivir, sino también como aquella en la que más merece la pena morir.

Con más de tres millones de personas enterradas, el Cementerio Central es el segundo del mundo en número de cuerpos. Con una superficie de 2,5 kilómetros cuadrados, ocupa el séptimo lugar en el mundo y el segundo en Europa. El extenso recinto alberga unas 330000 tumbas, entre ellas 1000 tumbas honoríficas. Numerosas personalidades famosas han encontrado aquí su última morada, entre ellas los compositores Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Franz Schubert y Johann Strauss, así como otras grandes figuras como el arquitecto Adolf Loos o la actriz e inventora Hedy Lamarr. La Iglesia de San Carlos Borromeo, diseñada por Max Hegele y ubicada en el Cementerio Central, es una de las obras arquitectónicas más destacadas del modernismo vienés.

El año del aniversario se celebrará hasta finales de octubre con actos especiales y a veces inesperados. El programa también incluye una lectura, un espectáculo de cabaret y una fiesta de Halloween para los aficionados al terror, tanto grandes como pequeños. Los eventos que ya se han celebrado en los últimos meses, como clases de yoga, conciertos, recorridos por la naturaleza y talleres creativos de pintura y artesanía, han ofrecido a los visitantes la oportunidad de descubrir el cementerio desde un punto de vista insólito.

La Oficina de Turismo de Viena rinde homenaje al aniversario con un cortometraje

Con motivo del 150 aniversario, la Oficina de Turismo de Viena ha elaborado un original cortometraje. Con el ambiguo nombre de "Vienna: The last place you want to be", la película narra la historia de una mosca de mayo que pasa el único día de su vida en Viena. Mientras el insecto descubre los aspectos culturales y gastronómicos más destacados de la ciudad, escapa de la muerte por los pelos una y otra vez. Producida en colaboración con el estudio de animación londinense BlinkInk, la película muestra con humor la diversidad y el encanto morboso de Viena. El viaje de la mosca de mayo termina al atardecer en los viñedos vieneses, un broche de oro para un día lleno de emociones.

«El alma vienesa nació sin duda con una dosis de morbo. En nuestro último cortometraje, lo utilizamos como vehículo para mostrar la alegría de vivir, la cultura y las delicias culinarias que ofrece nuestra ciudad y también para subrayar que Viena es elegida constantemente, y con razón, la mejor ciudad del mundo para vivir», explica Norbert Kettner, director de la Oficina de Turismo de Viena.