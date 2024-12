Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís abrirán más de 200 km de pistas

Grandvalira, Pal Arinsal y Ordino Arcalís continúan ampliando progresivamente el número de pistas abiertas a medida que los equipos de mantenimiento las habilitan. Con las nevadas de los últimos días y las previstas, junto con las bajas temperaturas que permiten la producción de nieve artificial, las previsiones para este fin de semana en las estaciones de Andorra son positivas, con buen tiempo y una amplia oferta de esquí. Entre los tres dominios sumarán más de 200 km de pistas a partir del sábado, con espesores de nieve que superan el metro en algunos sectores.

Grandvalira, que inició la temporada el pasado domingo, ha ido ampliando el número de pistas disponibles en los últimos días. Hoy cuenta con cerca de 80 kilómetros de pistas abiertas, con la conexión esquiable entre todos los sectores desde ayer. La previsión es que, este fin de semana, estén habilitados un total de 132 kilómetros de pistas en Grandvalira, los cuales se seguirán ampliando progresivamente, con espesores que superan los 100 centímetros de nieve polvo.

Por su parte, Pal Arinsal comenzó la temporada el lunes, también con una apertura progresiva, y actualmente cuenta con el 68 % de las pistas abiertas y el 63 % de los remontes operativos, así como espesores de hasta 80 centímetros de nieve polvo. La previsión es aumentar esta cifra en los próximos días y, de cara al fin de semana, alcanzar prácticamente el 100 % de pistas e instalaciones, incluyendo el teleférico que une los dos sectores, que estará operativo a partir de mañana.

Ordino Arcalís, que también inició la temporada el lunes y actualmente cuenta con espesores de hasta 100 centímetros de nieve polvo, tiene previsto habilitar prácticamente el 100% de las pistas y remontes a partir de este sábado.

La información sobre las condiciones de apertura se va actualizando constantemente en las webs y redes sociales de las tres estaciones.

Actividades alternativas al esquí y restauración, a pleno rendimiento

Ordino Arcalís, Pal Arinsal y Grandvalira cuentan con una amplia gama de propuestas alternativas al esquí para disfrutar de la nieve de una manera diferente, y que también están disponibles. Así, tanto las actividades como los 87 puntos de restauración repartidos por los tres dominios estarán operativos en su práctica totalidad este fin de semana. En este sentido, Grandvalira ofrece actividades como motos de nieve (Grau Roig), mushing (El Tarter y Grau Roig), el Mon(t) Magic Family Park de Canillo con la tirolina y el Màgic Gliss, además de salidas guiadas de raquetas de nieve, entre otras propuestas. En Pal Arinsal están operativas el 100% de las actividades, destacando la tirolina Big Zip, el tubing y la pista de trineos, junto con salidas guiadas en raquetas de nieve. Finalmente, en Ordino Arcalís, se pueden realizar salidas guiadas con raquetas al Port del Rat y al Mirador Solar de Tristaina.

En cuanto a la gastronomía, las grandes propuestas de las estaciones de Andorra vuelven a estar abiertas, destacando la gran novedad de la temporada en Grandvalira: el chef catalán con estrella Michelin, Nandu Jubany, en la Brasseria Piolet y el Vodka Bar (Grau Roig). Estos dos locales se suman a otros puntos de restauración de primer nivel que permiten combinar la jornada de esquí con una experiencia gourmet. Entre ellos destacan restaurantes como el Wine & Meat Bar by Jean Leon (Soldeu), el Refugi del Llac dels Pessons (Grau Roig), el Cala Bassa Beach Club Costa Rodona (Pas de la Casa), l’Arrosseria (El Tarter), el Racó de Solanelles (Encamp) o el Roc de les Bruixes (Canillo), entre otros muchos. En Pal Arinsal, se podrán visitar locales icónicos como el Coll de la Botella y el Pla de la Cot en el sector Pal, y el Niu o el Terroir en Arinsal, así como el nuevo Pasta Box en el área de la Caubella, entre otros. Finalmente, Ordino Arcalís cuenta con su punto estrella, el restaurante La Coma, así como los puntos de Planells, l’Hortell o el Kokoi.

L’Abarset no baja el ritmo

Después de un inicio de temporada espectacular, con sold out en el primer Brunch Electronik y el dúo Mëstiza, el local más destacado del Pirineo no baja el ritmo y prepara grandes fiestas para completar el primer gran fin de semana de esquí de la temporada. El madrileño De la Swing será el encargado de poner el ritmo el sábado con su estilo techno y drum&bass, que, junto con sus habilidades técnicas y su capacidad para conectar con el público, no dejará indiferentes a los asistentes al après-ski más exclusivo de Andorra. Las entradas para la fiesta après-ski del sábado se pueden conseguir en la web de L’Abarset.

Además, entre hoy y este viernes, los DJ residentes de L’Abarset tomarán el mando de la cabina del icónico après-ski del sector El Tarter. Laeet y Noe Osses serán los encargados hoy y mañana, a quienes se unirá Maadraasso mañana, mientras que Patricia Mantovani, junto con Laeet, pondrán el ritmo este viernes. La entrada será gratuita estos tres días, al igual que el domingo, día en que se celebrará una nueva edición de la fiesta ‘Friends & Family’, que invita a distintas generaciones a compartir momentos de baile y diversión.

En cuanto a la gastronomía, L’Abarset presenta un menú con grandes novedades, manteniendo algunos de los platos más icónicos, pero incorporando una propuesta más versátil y amplia, apostando por la diversidad del producto, con opciones que van desde aperitivos hasta platos más tradicionales. También estará disponible la foodtruck de Goiko con sus hamburguesas gourmet, para disfrutar de un bocado rápido y de calidad sin dejar de bailar.