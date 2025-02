Primeros conciertos de GPS15 en las salas de Madrid en Vivo

jueves 06 de febrero de 2025 , 09:49h

Tigre y Diamante en Gruta 77, Jairo DeRemache en Villanos, Diagnóstico Binario en Moby Dick y La Furia en Vesta, son las primeras citas de Girando Por Salas en la capital para los meses de marzo, abril y mayo.

29 de marzo: TIGRE Y DIAMANTE – Gruta 77

Tigre y Diamante es un cóctel que suena a relectura muy evolucionada de los 90’s. Están ultimando su nuevo y cuarto álbum, tienen un directo enérgico y demoledor como demostrarán en los 6 conciertos con ayudas GPS15. una banda difícil de clasificar, debido a la gran variedad de sonidos que manejan: si su influencia más obvia es el garage-punk (The Stooges, Television, Hüsker Dü, The Damned…), su sonido llega a acercarse a los sonidos sixties alternativos (The Sonics, Small Faces, The Kingsmen, Captain Beefheart…) y la conclusión es un cóctel que a suena a relectura muy evolucionada de los 90’s.

30 de abril: JAIRO DEREMACHE – Villanos

Jairo DeRemache se dio a conocer con el indiscutible éxito “La Llama del Amor” de Omar Montes, compuesta y co-interpretada por él mismo. Cantante, guitarrista y percusionista, y con apenas 30 años, Jairo ya cuenta con más de una década en los escenarios y tablas a sus espaldas, lo que le ha permitido ganarse las buenas palabras de voces tan respetadas en el género flamenco como Lin Cortes, la familia Carmona, o Niño de Elche, quien ha tenido un papel fundamental en la producción de su primer EP. Es un artista único que se ha educado musicalmente en el seno de una familia de artistas gitanos que viven y aman de forma especial la música.

9 de mayo: DIAGNÓSTICO BINARIO – Moby Dick

Diagnóstico Binario sigue consolidando su característico sonido, combinando influencias del rock indie. Entre sus melodías claramente indies, muchos diferenciarán bases rítmicas y riffs más cercanos al rock alternativo del panorama internacional. Lo que sí está claro es que esta banda alicantina, que nace allá por el 2016, sabe unificar y dar una vuelta de tuerca a vertientes tan dispares como el propio bagaje musical de sus cinco componentes: Dani Martínez, Antonio Botella, Javier Rodríguez, Álex Spar y David Martínez.

16 de mayo: LA FURIA – Vesta

La Furia es el proyecto musical de Nerea Lorón Díaz. En más de una década, y tras varios discos publicados (No hay clemencia, 2013; Vendaval, 2017; Pecadora Vol.I, 2019 y Post Mortem, 2022) La Furia publica ULTRA, donde canta desde sus fronteras ocho temas que hablan de las identidades que la atraviesan, de los no lugares, de la bisexualidad, de Euskadi, de la industria de la música, que ahoga; del deseo, de las amigas…La Furia ha crecido en consciencia, ternura, orden e ironía. Ha nacido el goce, aunque la rabia sigue siendo marca de la casa. Se levanta La Furia desde sus fronteras.