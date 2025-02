El hotel Novotel Valencia Lavant abre sus puertas

jueves 06 de febrero de 2025 , 09:51h

El Grupo Accor, el Grupo Pictet y Hesperia World anuncian la apertura del Novotel Valencia Lavant, que tuvo lugar el pasado 3 de febrero. Este nuevo establecimiento es el primero de la marca Novotel en la capital del Turia, un destino que resurge con fuerza y que está preparado para recibir a sus visitantes con renovadas ilusiones, haciendo gala de la reconocida hospitalidad valenciana.

Situado estratégicamente entre el centro histórico y el Palacio de Congresos de Valencia, en el emblemático jardín del Turia, este nuevo establecimiento Novotel redefine la hospitalidad de estilo urbano en la región. Con 370 habitaciones distribuidas en un edificio de 11 plantas y un espectacular rooftop en dos niveles, el Novotel Valencia Lavant se convierte en el nuevo destino de referencia para quienes buscan comodidad, diseño y una experiencia inigualable en la ciudad. Este será, además, el primer hotel equipado con la nueva cama de Novotel, diseñada para potenciar la calidad del sueño y elevar la estancia a una experiencia premium.

Ubicado en el renovado edificio del antiguo Expo Hotel, este nuevo Novotel ofrece una variada oferta de servicios pensados para el viajero moderno y para el público local. A nivel gastronómico, destaca el restaurante Papúa Valencia, que ofrece una propuesta culinaria que fusiona sabores locales e internacionales en un ambiente contemporáneo. Con una selección de platos frescos y creativos, el restaurante es ideal para celebrar con amigos y familiares y disfrutar de noches temáticas y eventos especiales. El hotel incorpora también un Snack Bar & Coffee Shop, donde los visitantes podrán relajarse y saborear combinaciones únicas de café y deliciosas opciones de aperitivos. La experiencia en el hotel Novotel se complementa con la terraza en el rooftop, con piscina y bar, un espacio único con impresionantes vistas panorámicas que está llamado a convertirse en un imprescindible para los afterworks y las quedadas con amigos, donde nunca faltarán cócteles ni tapas. Por último, el hotel también ofrece un delicioso desayuno buffet, en sintonía con el concepto "Your Time, Your Way", permitiendo a los huéspedes personalizar su experiencia matutina con opciones saludables y productos locales de calidad para comenzar el día con energía.

Mención especial merece su amplio espacio de coworking y las ocho salas de reuniones, diseñadas para adaptarse a una variedad de eventos, desde conferencias hasta reuniones más íntimas. Equipados con tecnología de vanguardia, estos espacios garantizarán que cada evento se realice de manera exitosa, con un servicio excepcional y atención al detalle. Estos espacios también pueden ser escenario de celebraciones familiares, lo que muestra la versatilidad del Novotel Valencia Lavant, que se convierte así en un destino ideal tanto para viajes de negocios y/o con familia y amigos. El hotel dispone, además, de un centro de fitness con una sala de tratamientos y de aparcamiento privado para mayor comodidad de sus huéspedes y visitantes.

El diseño del Novotel Valencia Lavant lleva la firma del prestigioso estudio Sundukovy Sisters, conocido por su estética moderna y atemporal, y por su trabajo en ciudades como París, Liverpool y Ámsterdam, siendo esta su primera colaboración en España. Su trabajo en el proyecto otorga al hotel una elegancia distintiva, fusionando modernidad con elementos tradicionales de la arquitectura valenciana. Además, la renovación arquitectónica y de interiores ha sido gestionada por Mönica Fullana, respetando cada detalle de la filosofía “Your Time, Your Way” de Novotel, donde la experiencia del huésped es la prioridad.

Además, su enfoque en sostenibilidad asegura que cada aspecto de la renovación cumpla con los altos estándares medioambientales del Grupo Accor, comprometiéndose a reducir su huella ecológica y promover un turismo responsable.

El hotel será operado por Hesperia World, gestora del Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), que suma así el primer hotel Novotel a su porfolio multimarca.

Consolidación y expansión de Accor en Iberia

La apertura del Novotel Valencia Lavant eleva a 28 el número de hoteles del grupo en el segmento midscale en Iberia, 16 ubicados en España, 10 en Portugal y 2 en Andorra. Accor continúa fortaleciendo su presencia en el mercado de la península ibérica con 128 hoteles abiertos en la región y 14 proyectos más en desarrollo, que reflejan su compromiso con el crecimiento y la excelencia hotelera.

Marc Serarols, SVP Operations Franchise Iberia, Mediterranean & North Africa ha destacado: “La apertura de Novotel Valencia Lavant marca un nuevo hito en la expansión de la marca en España. Junto a Pictet y Hesperia World, estamos emocionados de iniciar esta nueva etapa en Valencia, una ciudad vibrante, cosmopolita y con un constante crecimiento. En Novotel, nuestro objetivo es ofrecer el mayor tiempo de calidad y la mejor experiencia a nuestros huéspedes, gracias a nuestros hospitalarios equipos y a una amplia gama de servicios, tanto de ocio y bienestar físico, como de negocio.

Con su localización estratégica, servicios de alta gama y un diseño que combina lo mejor de la modernidad con la funcionalidad y la elegancia sin ostentación, el Novotel Valencia Lavant está listo para ofrecer estancias excepcionales a quienes buscan confort y bienestar mientras descubren todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

El director general de negocio de Hesperia World, Gonzalo Alcaraz, destaca por su parte: “Nos hace especial ilusión esta apertura, que es un paso más en nuestra estrategia de crecimiento con proyectos de gestión, y que supone nuestra entrada en una plaza tan estratégica como Valencia de la mano de dos socios de primer nivel como Accor y Pictet. Además, lo hacemos con un hotel que estamos convencidos que va a convertirse en un referente no sólo para todos los viajeros que visiten la capital del Turia, sino también para todos los valencianos y valencianas”.