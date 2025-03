El hotel The Standard, Bruselas abrirá sus puertas en la primavera de 2025

jueves 27 de marzo de 2025 , 09:14h

Tras el éxito de The Standard, Londres (2019) y The Standard, Ibiza (2021), la marca hotelera The Standard se prepara para su próximo gran paso en Europa con la apertura de su nuevo hotel en la vibrante capital de Bélgica: así nace The Standard, Bruselas.

Liderando la visión creativa junto con el galardonado equipo de diseño de The Standard, encabezado por Verena Haller, están dos íconos de la arquitectura belga: Jaspers-Eyers Architects y Bernard Dubois Architects. The Standard, Bruselas forma parte del innovador proyecto de renovación ZIN en el Northern Quarter, un dinámico complejo de uso mixto que combina apartamentos, espacios compartidos, oficinas y hotel. Ubicado en una torre rehabilitada del World Trade Center, el diseño se inspira en el modernismo de posguerra, recuperando las raíces arquitectónicas del barrio. Aunque Bruselas puede parecer una ciudad seria a primera vista, esconde una excentricidad inesperada. El diseño está profundamente arraigado en el brutalismo y, junto con la visión de Dubois, The Standard, Bruselas fusiona con éxito estos dos mundos. Su exterior enfrenta la ciudad con audacia, mientras que el interior envuelve a los huéspedes con materiales y colores cálidos y ricos.

Abrazando una nueva ola de diseño, gastronomía y naturaleza en medio de las impactantes torres de oficinas de los años sesenta, The Standard, Bruselas desafiará la imagen convencional de la ciudad. Con 200 habitaciones, suites y apartamentos distribuidos en 28 pisos, la propiedad reflejará una visión multifacética de Bruselas. El lobby será un espacio versátil que se transformará con fluidez del día a la noche, ofreciendo un ambiente ideal para todo, desde un café casual hasta una reunión de negocios. Un animado bar se conectará con el restaurante adyacente, creando una atmósfera vibrante entre ambos espacios. En la planta baja, un jardín botánico brindará un refugio de tranquilidad, fusionando belleza natural con serenidad urbana. Todos los muebles han sido diseñados a medida para este proyecto y, en lugar de arte tradicional, las habitaciones se convierten en piezas de diseño por sí mismas.

Cada una de las 200 habitaciones destacará por su intrincado trabajo en madera y un uso creativo de las formas, en especial los círculos. La estética combinará influencias de la arquitectura estadounidense de los años 70, el posmodernismo japonés y elementos del diseño belga de los años 30, como el legado de Henry Van de Velde. Predominarán la madera y las cortinas, aportando una sensación de calidez y confort, mientras que el patrón de las alfombras evocará el estilo de los años 80. A través del prisma creativo de The Standard, estas influencias belgas se integrarán de manera fluida, creando un equilibrio entre referencias globales, estadounidenses y locales.

El hotel ofrecerá tres propuestas gastronómicas, cuyos detalles se revelarán en los próximos meses. En la planta baja, el restaurante Double Standard se conectará con el lobby, ofreciendo una fusión de cocina americana y belga con una excepcional selección de cervezas, justo al lado del animado bar de estilo modernista de mediados de siglo. La combinación de madera, acabados brillantes y suelos de ladrillo rojo creará un ambiente acogedor. En el piso 29, el restaurante y bar Lila29 ofrecerá vistas panorámicas de 360 grados de Bruselas.

Por primera vez, The Standard introducirá apartamentos de larga estancia para huéspedes que planeen permanecer en Bruselas durante semanas o meses. Ubicadas en la planta superior del hotel, estas suites de aproximadamente 50 metros cuadrados estarán completamente amuebladas y diseñadas para ofrecer una experiencia de "hogar lejos de casa", con sala de estar, espacio de trabajo y cocina. Además, contarán con estacionamiento gratuito y vistas espectaculares. Entre los servicios incluidos se encuentran conserjería 24/7, limpieza semanal, descuentos en restaurantes y lavandería, entre otros. Se ofrecerán contratos flexibles para estancias desde uno hasta seis meses.

The Standard, Bruselas redefinirá la oferta hotelera en la ciudad, combinando diseño vanguardista, una oferta gastronómica innovadora y una energía única en un entorno que fusiona lo urbano con lo inesperado.