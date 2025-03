El Estudio Antonio Obrador publica HOTELS

martes 11 de marzo de 2025 , 08:33h

UN LIBRO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO SOBRE SUS PROYECTOS HOTELEROS MÁS EMBLEMÁTICOS

El libro incluye imágenes de espacios tan reconocidos como el centenario Majestic Hotel de Barcelona, todo un icono del paisaje urbano barcelonés, o el recién inaugurado Dunas de Formentera, el primer hotel regenerativo de la isla, con diseño y mobiliario sostenible.

El estudio Antonio Obrador (AO) presenta Hotels, una cuidada publicación que explora la arquitectura y el diseño de sus proyectos hoteleros más emblemáticos. Muchos de estos se han convertido en verdaderos íconos arquitectónicos de las ciudades o lugares en los que se encuentran, destacando no solo por su diseño, sino también por la puesta en valor de su historia, riqueza patrimonial o medioambiental. Se trata, además, de la primera publicación del estudio.

Publicado por Ediciones El Viso, Hotels es una muestra del vasto imaginario creativo de Antonio Obrador, reconocido profesional en el ámbito de la arquitectura y el diseño establecido en Palma de Mallorca, y fundador del estudio que lleva su nombre. El libro reúne 14 de sus proyectos más destacados, entre ellos: Urso Hotel & Spa (Madrid), Gran Hotel Son Net (Mallorca), Hotel Cap Rocat (Mallorca), Majestic Hotel & Spa (Barcelona), Gecko Hotel & Beach Club (Formentera), Palacio Solecio (Málaga), Dunas (Formentera), Es Molí (Mallorca), Tomás de Cozár (Málaga), Torrent Fals (Mallorca), Teranka (Formentera) y Gran Hotel La Florida (Barcelona). También incluye intervenciones en otros cuatro hoteles que destacan por su singularidad y calidad: La Torre del Remei (Girona), La Residencia (Mallorca), La Masía del Remei (Girona) y Castillo Hotel Son Vida (Mallorca).

En palabras del propio Antonio Obrador: Reivindico el valor de lo artesano, del oficio y de las manos expertas, pero por otro lado no hay creación sin reinterpretación y siempre he afrontado mis proyectos con la mirada de nuestro tiempo y considero mi obra como indiscutiblemente ecléctica, no hay abstracción si no hay fuente de inspiración.

Arquitectura y diseño que fusionan tradición, vanguardia y respeto por el medio ambiente

La publicación abarca proyectos realizados por el Estudio AO en espacios tan emblemáticos como el conocido Majestic Hotel de Barcelona, inaugurado en 1918, un verdadero símbolo del paisaje urbano barcelonés que ha sido testigo de grandes eventos históricos y políticos. Ubicado en pleno Paseo de Gracia, la rehabilitación y reforma completa del Majestic demuestra cómo la arquitectura puede preservar el alma de un edificio histórico mientras se adapta a las necesidades del presente. El trabajo se centró en crear la imagen de un nuevo grand hotel. Este proyecto es, además, una muestra de la habilidad excepcional de Antonio Obrador para transformar espacios sin que se revele la huella de su intervención.

Otro de los proyectos destacados en Hotels es la rehabilitación del Hotel Cap Rocat en Mallorca, una antigua fortaleza militar catalogada como Monumento Nacional que preside la bahía de Palma, dentro de una reserva natural de 30 hectáreas y 2 km de costa protegida. La intervención realizada por el equipo de AO resultó en un complejo respetuoso con su entorno, que fusiona memoria histórica y naturaleza y conserva la esencia de un refugio oculto, adaptado a las necesidades contemporáneas sin perder el vínculo con su historia y entorno.

La rehabilitación de Cap Rocat se ha convertido en un modelo de buenas prácticas en conservación del patrimonio cultural y natural y ha recibido prestigiosos galardones, como el Premio Europa Nostra, respaldado por la Unión Europea y la UNESCO, así como el Premio Hispania Nostra y el Premio Fortress Study Group, entre otros.

El libro también incluye otros ejemplos de conservación del patrimonio cultural, como la rehabilitación del Palacio Solecio en Málaga, una joya arquitectónica del siglo XVIII que había sido demolida conservando únicamente su fachada y el primer tramo de la escalera principal. Además, se había incorporado una estructura de hormigón del todo inadecuada para un proyecto de esa entidad, por lo que la intervención del estudio AO consistió en reedificar el proyecto en la casa palacio que fue, creando una atmosfera que ha convertido al Palacio en símbolo de la arquitectura local.

Uno de los ejemplos de arquitectura sostenible incluido en el libro es el recién inaugurado Hotel Dunas en Formentera. Abrió sus puertas en 2024 como el primer ‘hotel regenerativo’ de la isla, teniendo como prioridad en su diseño la sostenibilidad mediante mejora de la envolvente térmica, el uso de energías renovables y reutilización de aguas residuales entre otras. Todas estas medidas aportan una reducción en la huella de carbono. El proyecto refleja la serenidad y belleza de la naturaleza sin perder de vista la funcionalidad.

El libro, por tanto, recoge una serie de hoteles que, a pesar de ser muy diferentes entre sí, comparten la impronta inconfundible de un experimentado profesional y su equipo. Reflejan además la visión transversal para concebirlos, partiendo de la experiencia del huésped a la excelencia estética.

En resumen, Hotels es una publicación orientada tanto a los apasionados de la arquitectura y el diseño -quienes disfrutarán de las imágenes y propuestas del estudio- como a los profesionales, que encontrarán inspiración en las ingeniosas soluciones de AO.

Hotels ya está disponible en librerías.