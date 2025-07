miércoles 23 de julio de 2025 , 09:19h

La exposición toma como punto de partida la localidad de Cape Cod para articular un imaginario donde confluyen geografía, memoria y cultura popular estadounidense.

Álvaro Alcázar Arte presenta, en esta nueva edición de Apertura Gallery Weekend, Cuaderno de Bitácora, una exposición del pintor estadounidense Mathew Benedict, centrada en una serie de relatos de temática náutica y costera. Pero además, el propio título sugiere también un cuaderno personal modo de diario, donde el artista historia, mito y experiencia personal; un auténtico diario pictórico.

Benedict “escribe” con su pintura, nos presenta fragmentos de una historia incompleta que el espectador debe recomponer. Su estilo pictórico acompaña esta idea: gráfico, plano, con composiciones cercanas a la ilustración o a la pintura didáctica del siglo XIX. Cada obra se concibe como un relato visual para el que el artista se ha documentado con archivos, fotografías antiguas y elementos de la iconografía popular estadounidense.

El eje conceptual de la exposición es la ciudad de Provincetown, en el extremo de Cape Cod, (Massachussets) lugar de origen del artista y enclave simbólico del imaginario colectivo estadounidense. De este modo la historia de América, paisajes marítimos familiares, leyendas decimonónicas, seres mitológicos, ruinas de la arquitectura costera, incluso experiencias personales, se entrelazan esta muestra.

Este proyecto está conformado por nueve obras, ejecutadas en su mayoría en la década de 2010, algunas realizadas sobre tabla, mientras que otras son bocetos sobre papel de proyectos de mayor envergadura que el artista no llegó a materializar. Con esta exposición Matthew Benedict desembarca de nuevo en la capital, catorce años después de su anterior y exitosa exposición en Madrid con nuestra galería.

Sobre el artista:

Matthew Benedict es un artista multidisciplinar nacido en Rockville, Connecticut, 1068. Realizó su estudios en el School of the Art Institute of Chicago y en Obtuvo su BFA en 1991 en Eugene Lang College, The New School for Social Research, en Nueva York. Ha expuesto sus pinturas y esculturas en varias ocasiones en Alexander and Bonin, Nueva York, y en Mai 36 Galerie, Zúrich.

En 2008, una gran exposición retrospectiva de su obra fue presentada en el Von der Heydt Museum/Kunsthalle Barmen, Wuppertal, acompañada del monográfico The Mage’s Pantry, publicado por Hatje Cantz. Residió en la Fundación Versailles/Giverny en 2011 y tuvo exposiciones individuales en Galería Álvaro Alcázar, Madrid (2008 y 2011), así como en Stene Projects, Estocolmo (2013 y 2016). Sus obras forman parte de colecciones permanentes del FRAC de Picardie, Amiens; el Museo de Arte de Dallas; el Hammer Museum, Los Ángeles; el Museo de Arte Moderno de Nueva York; el Museo de Arte Moderno de San Francisco; y el Programa de Arte de la NASA, Washington, DC. Actualmente reside en Nueva York.