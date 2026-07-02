Cinco playas de Calvià según el tipo de viajero

Desde esta temporada, un sistema de monitorización permite conocer en tiempo real el nivel de ocupación de las principales playas de Calvià.

El destino revalida en 2026 sus 15 banderas Q de Calidad Turística, un reconocimiento que vuelve a situar al municipio como el primero de Baleares y el tercero de España por número de distintivos.

Cada viajero tiene su refugio perfecto junto al mar. Mientras unos sueñan con largas jornadas en familia, otros prefieren pequeñas calas donde desconectar, rincones poco conocidos o paisajes dignos de una postal. Con más de 50 kilómetros de costa y una gran diversidad de arenales y calas, Calvià invita este verano a descubrir el Mediterráneo según el tipo de experiencia que se busca.

La calidad de su costa es otro de los grandes valores del destino. En 2026, Calvià ha revalidado sus 15 banderas Q de Calidad Turística, consolidándose como la localidad con más distintivos de Baleares y el tercer municipio de España en excelencia de playas. Un litoral que, más allá de los reconocimientos, ofrece una experiencia diferente en cada rincón. Estas son algunas propuestas para descubrirlo:

Para viajar en familia: Playa Palmira

Situada en Peguera, Playa Palmira reúne muchos de los ingredientes que buscan quienes viajan con niños. Su amplia extensión de arena, la tranquilidad de sus aguas y la completa oferta de servicios la convierten en uno de esos lugares donde el verano transcurre sin prisas y sin preocupaciones. A pocos pasos del mar, un agradable paseo bordeado de palmeras reúne restaurantes, cafeterías y terrazas que invitan a alargar la jornada más allá de la playa.

Para desconectar del mundo: Caló de ses Llisses

Entre Cala Fornells y Playa Palmira se esconde este pequeño paraje de esencia mediterránea situado al final de un estrecho entrante de mar. Rodeado de pinares y vegetación que prácticamente alcanza la orilla, Caló de ses Llisses ofrece una experiencia sencilla y auténtica, alejada del ritmo de los grandes arenales. Su paisaje, marcado por el contraste entre el verde de los bosques y el azul del mar, invita a bajar el ritmo y disfrutar del Mediterráneo en su versión más tranquila.

Para encontrar ese lugar que pocos conocen: Cala Xinxell

Algunos de los mejores recuerdos de viaje nacen de descubrimientos inesperados, y Cala Xinxell conserva precisamente ese encanto de lugar todavía por descubrir. Situada junto a Cala Comtessa y rodeada de pequeñas formaciones rocosas y posidonia, esta cala de reducido tamaño ofrece una atmósfera más íntima que la de otros rincones de la costa mallorquina.

Para disfrutar de lo mejor de ambos mundos: Cala Vinyes

Cala Vinyes demuestra que no hay que elegir entre servicios y paisaje. Sus aguas transparentes y sus fondos arenosos de poca profundidad invitan a disfrutar de un baño relajado, mientras que las vistas abiertas a la bahía de Palma y el constante paso de embarcaciones aportan un atractivo añadido. El paseo marítimo bordeado de palmeras y el animado ambiente que se crea al atardecer, cuando las terrazas comienzan a llenarse, completan una experiencia que combina la esencia mediterránea con todas las comodidades.

Para encontrar la postal mediterránea perfecta: Portals Vells y Playa del Mago

Pocas imágenes representan mejor la costa de Calvià que las aguas turquesas de Portals Vells. Este refugio natural, rodeado de pinares, acantilados y pequeñas calas, es uno de los rincones más apreciados tanto por visitantes como por residentes. En su interior se encuentra la Playa del Mago, la primera playa declarada oficialmente como nudista del municipio, un pequeño arenal de arena blanca que debe su nombre a la película The Magus, rodada aquí en 1967 y protagonizada por Anthony Quinn y Michael Caine.

Además de su singular historia, la zona destaca por sus excelentes condiciones para practicar snorkel y buceo, así como por lugares sorprendentes como la cueva de la Mare de Déu, antigua cantera de marés de la que se extrajeron bloques utilizados en la construcción de la Catedral de Palma. Un rincón donde el paisaje, la historia y el Mediterráneo conviven en perfecta armonía.