Air China y Singapore Airlines impulsan una nueva etapa de colaboración comercial

miércoles 01 de julio de 2026 , 10:45h

Air China y Singapore Airlines (SIA) han firmado hoy un Memorando de Entendimiento (MoU) para establecer una alianza comercial mediante una empresa conjunta. Esto les permitirá profundizar su colaboración y ofrecer a los clientes más opciones de viaje y flexibilidad, mayor valor y beneficios adicionales.

El acuerdo contempla la posible ampliación de su alianza de código compartido a más destinos entre Singapur y la China continental, dentro de China y más allá de ambos países. Las aerolíneas tienen previsto coordinar los horarios de los vuelos, estudiar productos tarifarios conjuntos y desarrollar acuerdos de marketing y de ingresos compartidos. Todas estas iniciativas están sujetas a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Aprovechando su consolidada relación como miembros de Star Alliance, las compañías también tienen la intención de profundizar la cooperación entre sus programas de viajeros frecuentes, PhoenixMiles de Air China y KrisFlyer de SIA. Esto permitirá a los miembros disfrutar de mejores recompensas y mayores oportunidades para acumular y canjear millas en ambas aerolíneas.

Asimismo, ambas compañías estudiarán el intercambio de mejores prácticas en áreas como la asistencia en tierra, el servicio de catering y el servicio a bordo.

El Sr. Qu Guangji, presidente de Air China, ha señalado que “Como miembros de Star Alliance, Singapore Airlines y Air China disfrutan de una sólida base de cooperación desde hace muchos años. Profundizaremos aún más nuestra alianza bilateral, ampliaremos el alcance de los acuerdos de código compartido, mejoraremos las sinergias de los programas de viajeros frecuentes y promoveremos con fuerza nuestras iniciativas de empresa conjunta. Al ofrecer de manera constante productos de viaje diversificados y servicios premium, seguiremos brindando una mayor comodidad y más opciones de viaje a los pasajeros que vuelen en las rutas aéreas entre China y Singapur”.

El Sr. Goh Choon Phong, director ejecutivo de Singapore Airlines, ha afirmado que “A Singapore Airlines le complace embarcarse en esta alianza estratégica con Air China, que cuenta con una extensa red nacional e internacional desde sus centros de conexión en China. Juntos, ofreceremos a los clientes más opciones de viaje, conexiones fluidas y una mayor comodidad en los vuelos entre Singapur y China, así como en nuestras redes combinadas. Una cooperación más estrecha en los servicios y en los programas de viajeros frecuentes mejorará aún más la experiencia de viaje y generará un mayor valor para nuestros clientes. Nuestra alianza también apoyará el crecimiento del turismo, los negocios y los intercambios culturales, reforzando los lazos económicos y personales, al tiempo que fomenta conexiones más profundas y oportunidades compartidas entre Singapur y China”.