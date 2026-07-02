El Sur de Europa y América del Norte, las zonas que más crecen en la demanda turística mundial este verano

jueves 02 de julio de 2026 , 10:00h

Asia Oriental (14,41%) y el Sudeste Asiático (13,58%) siguen concentrando la mayor cuota de demanda turística internacional durante la temporada estival. Sin embargo, Asia Oriental registra una notable caída interanual, y Asia Occidental experimenta el mayor descenso de demanda respecto al verano de 2025 (-2,69 puntos porcentuales), reflejando el impacto de las tensiones persistentes en Oriente Medio.

Los destinos del Sur de Europa, especialmente Grecia, España e Italia, experimentarán un importante aumento de la demanda internacional durante la temporada estival del hemisferio norte, concentrando el 11,71% de la intención global de viaje internacional entre junio y agosto de 2026, lo que supone un incremento de +2,47 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, según el análisis elaborado por The Data Appeal Company / Almaviva Group.

Las conclusiones, basadas en la inteligencia de datos de Data Appeal Mabrian, la división de Turismo y Destinos de la compañía, estudian la evolución de la intención de viaje internacional a partir del Índice de Cuota de Búsquedas de la demanda mundial entre los meses de junio, julio y agosto de 2026, comparándolo con el mismo periodo de 2025.

El análisis ha identificado cinco tendencias clave:

Tendencia #1: El Sur de Europa lidera el aumento en intención de viaje para el verano

Los datos indican que el Sur de Europa será la región más destacada de la temporada estival, concentrando el 11,71% de la intención global de viaje internacional para el verano de 2026, lo que supone un incremento de +2,47 puntos porcentuales interanuales y representa un aumento muy significativo de la demanda internacional respecto al verano de 2025. La demanda crece en numerosos destinos vacacionales del Mediterráneo y áreas próximas, especialmente en Grecia, España e Italia, impulsada por una sólida conectividad aérea y el atractivo del sol y playa; una tendencia que coincide con las previsiones identificadas por Data Appeal Mabrian al inicio del conflicto en Irán.

Atenas encabeza la demanda a los destinos del Sur de Europa, concentrando el 0,77% de la intención global de viaje y registrando un significativo aumento de +0,23 puntos porcentuales interanuales (el mayor incremento registrado por un destino de la región), reflejo de su doble papel como destino urbano y puerta de entrada a las islas griegas. Barcelona (1,01%, +0,22 pp interanuales), Roma (0,85%, +0,09 pp), Madrid (0,91%, +0,14 pp) y Milán (0,76%, +0,10 pp) también refuerzan su posición, poniendo de manifiesto el sólido comportamiento de los destinos españoles e italianos.

Tendencia #2: La intención de viaje a América del Norte se mantiene fuerte este verano

Los datos también muestran la fortaleza de América del Norte durante el verano de 2026. La región concentra el 8,36% de la intención global de viaje internacional durante el periodo estival, creciendo de forma significativa en +1,01 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este comportamiento está impulsado, en parte, por la demanda asociada a las ciudades anfitrionas de la FIFA, especialmente en hacia los grandes hubs de Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Orlando, así como en otras rutas con gran volumen de viajeros, hacia la Costa Este, la Costa Oeste y el sur del país. Canadá también muestra una evolución positiva más allá de la demanda vinculada al torneo de fútbol, con Vancouver (0,60%, +0,11 pp) y Calgary (0,35%, +0,09 pp) liderando el crecimiento entre los destinos canadienses.

Tendencia #3: Asia absorbe el impacto de la inestabilidad geopolítica

Asia Oriental continúa siendo la región que concentra la mayor cuota de demanda turística internacional para el verano de 2026 (14,41%), seguida por el Sudeste Asiático (13,58%). Esto significa que más de uno de cada cuatro viajeros internacionales elegirá destinos de estas dos regiones durante el verano de 2026. Sin embargo, la demanda hacia Asia Oriental disminuye significativamente, en -1,67 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025.

Asia Occidental también pierde terreno en el verano de 2026, registrando una caída muy significativa, de -2,69 puntos porcentuales, en su cuota de mercado internacional respecto al verano de 2025, debido a que la incertidumbre geopolítica sigue afectando a la demanda global hacia la región. No obstante, los viajes intrarregionales, la demanda procedente de los mercados del Golfo y el atractivo estival de destinos como Turquía, Chipre y Georgia están contribuyendo a mitigar el impacto de la inestabilidad en la demanda, permitiendo que la región mantenga el 10,71% de la intención global de viaje.

A pesar de la desaceleración experimentada por Asia Oriental y Asia Occidental en el verano de 2026, la intención de viaje internacional hacia el Sudeste Asiático sigue mostrando una evolución positiva, con un ligero aumento de +0,55 puntos porcentuales respecto al verano de 2025. Bali lidera la intención de viaje en la región este verano, concentrando el 1,38% de la cuota de mercado global (+0,32 puntos porcentuales interanuales), seguida de Manila (1,12%, +0,16 pp) y Yakarta (0,77%, +0,11 pp). Al mismo tiempo, destinos vietnamitas como Hanói, Da Nang, Phu Quoc y Ho Chi Minh, junto con Mactan-Cebú (Filipinas) y Koh Samui (Tailandia), continúan ganando cuota de mercado, lo que pone de manifiesto la amplitud y diversidad de la demanda en toda la región.

Tendencia #4: América Latina y África se benefician de los cambio de la demanda global

La evolución del índice de Cuota de Búsquedas también apunta a una redistribución más amplia de la intención de viaje internacional durante la temporada estival, que favorece a destinos en África y América Latina. África concentra el 4,28% de la intención global de viaje internacional, lo que representa un ligero incremento respecto al verano de 2025. Por su parte, América Latina y el Caribe alcanzan el 3,38% de la intención de viaje internacional durante el verano de 2026, ganando +0,72 puntos porcentuales interanuales y situándose entre las regiones con mayores incrementos de demanda turística esta temporada, tal y como anticipó Data Appeal Mabrian en los análisis realizados durante las semanas posteriores al inicio de la guerra de Irán. Dentro de Latinoamérica, Perú, Brasil y México lideran el crecimiento de la demanda, junto a Puerto Rico, Aruba y Guatemala, reflejando el crecimiento en segmentos de turismo urbano, de sol y playa y cultural.

Tendencia #5: Las “coolcations” consolidan el atractivo estival del Norte de Europa

La intención de viaje internacional hacia destinos europeos este verano también pone de manifiesto un creciente interés por alternativas a las tradicionales vacaciones de sol y playa, especialmente aquellas vinculadas al turismo urbano, cultural y de naturaleza en destinos con temperaturas más frescas. Entre junio y agosto de 2026, el Norte de Europa concentra el 5,96% de la demanda internacional global de viajes, registrando un crecimiento, moderado, de +0,60 puntos porcentuales, en intención de viaje respecto al año anterior. Londres, Edimburgo, Dublín, Copenhague e Islandia aumentan su cuota de intención de viaje global, reforzando la consolidación de la tendencia de las coolcations identificada por Data Appeal durante el verano de 2026.