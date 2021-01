Foo Fighters lanzará el 5 de febrero su nuevo disco, Medicine At Midnight

lunes 18 de enero de 2021 , 11:20h

El disco “Medicine At Midnight”, que ya se puede reservar, se publicará el próximo 5 de febrero. Cuenta con una edición limitada y exclusiva de vinilo de color naranja. Está producido por ellos mismos y también por Greg Kurstin.

Mientras tanto sacan el tercer adelanto de su nuevo trabajo, "Waiting On A War" que es el nuevo sencillo de ese próximo álbum de Foo Fighters, ‘Medicine at Midnight’.

LA HISTORIA DE WAITING ON A WAR

“El otoño pasado, cuando estaba conduciendo a mi hija de 11 años a la escuela, se volcó a mí y me preguntó: ′′ Papá, va a haber una guerra?" Mi corazón se hundió en mi pecho mientras miré a sus ojos inocentes, porque me di cuenta de que ella ahora estaba viviendo bajo la misma nube oscura de un futuro desesperado que yo había sentido hace 40 años.

Escribí ′′ WAITING ON A WAR ′′ ese día.

Todos los días esperando a que el cielo caiga. Hay más en esto que eso? Hay más en esto que esperar una guerra? Porque necesito más. Todos lo hacemos.

Esta canción fue escrita para mi hija, Harper, que merece un futuro, como todos los niños lo hacen.” Dave

Anteriormente, Foo Fighters estrenó “Shame Shame” y “No Son of Mine”. Ambas canciones también pertenecen al nuevo álbum.

Este será el décimo disco de estudio de la banda que junto a Dave Grohl integran el guitarrista Pat Smear, el bajista Nate Mendel, el baterista Taylor Hawkins, el guitarrista Chris Shiflett y el tecladista Rami Jaffee.

En sus 25 años de carrera, Foo Fighters vendió más de 15 millones de discos en todo el mundo. Cuatro de sus discos han ganado el premio Grammy al mejor álbum de rock. La banda se presentó en Argentina en tres oportunidades.

MENSAJE DE FOO FIGHTERS:

“Hace aproximadamente un año que terminamos de grabar «Medicine At Midnight», con una gira mundial planificada que nos hubiera llevado alrededor del mundo celebrando nuestro 25 aniversario como banda. Pero bueno, ustedes saben... Entonces, esperamos y esperamos. Esperamos hasta que por fin nos dimos cuenta de que nuestra música está hecha para ser escuchada, ya sea en el campo de un festival con 50.000 de nuestros amigos más cercanos, o solo en tu casa un sábado por la noche con un trago. Así que la espera ha terminado. Mientras decimos adiós (fuck you) al 2020, y volteamos la página del calendario al 2021, llamemos al año con «No Song Of Mine». Sírvete una bebida, sube el volumen, cierra los ojos e imagina que el terreno del festival explota. Porque eso va a suceder ¡Feliz año nuevo!”.