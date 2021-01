Seis experiencias para disfrutar en Irlanda durante 2021

jueves 28 de enero de 2021 , 10:55h

La isla esmeralda se está preparando para recibir de nuevo a los visitantes con una serie de nuevas experiencias que cautivarán a los viajeros

Seguir los pasos del santo más famoso

Sea por motivos religiosos o no, los amantes del senderismo y del deporte de aventura podrán recorrer este año los pasos del santo más famosos de Irlanda en un singular Camino de San Patricio. Una nueva experiencia de ocio activo, que mezclará ruta de senderismo y recorrido en canoa, ofrecerá la oportunidad de descubrir el origen de San Patricio en el Condado de Down. El itinerario, que tendrá una duración estimada de seis horas, visitará la primera iglesia de San Patricio, Saul, que es conocida como la "cuna del cristianismo en Irlanda", y la tumba del santo en la Catedral de Down en Downpatrick, entre otros lugares clave relacionados con la vida del santo. Esta nueva aventura comenzará en el Saint Patrick Centre, una de las principales atracciones de Irlanda del Norte, donde la vida y el legado de San Patricio se muestran en exposiciones interactivas que incluyen una experiencia audiovisual de calidad IMAX.

Conocer los misterios arqueológicos de Irlanda

Brú na Bóinne es un complejo arqueológico situado en el condado de Meath y famoso por las tumbas de los yacimientos de Newgrange, Knowth y Dowth, construidas hace más de 5.000 años, antes incluso que Stonehenge. El complejo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tras una amplia reforma de su centro de visitantes, este espacio inaugurará este año una nueva experiencia inmersiva para mostrar el patrimonio arqueológico e histórico de una manera evocadora. La nueva exposición incluirá una réplica a gran escala de la cámara funeraria de Newgrange, famosa por su iluminación en cada solsticio de invierno marcando con exactitud el amanecer invernal. El centro de visitantes contará además con un modelo completo de una de las tumbas más pequeñas del yacimiento de Knowth.

Vivir la emoción de las carreras irlandesas de caballos

Los amantes de los caballos tienen una cita este año en Irlanda. “The Irish Racehorse Experience” en el National Stud ofrecerá a sus visitantes un viaje a través de la rica historia del reconocido sector de pura sangre irlandesa. Esta experiencia, que estará disponible en numerosos idiomas, nos llevará a un viaje desde el nacimiento hasta la jubilación de un caballo de carreras. Gracias a esta original experiencia tendremos la oportunidad de participar en una subasta interactiva, aprender sobre entrenamiento para jinetes, anatomía de los caballos, y experimentar el vibrante ambiente de una carrera. Incluso podremos ver a los sementales más reconocidos y ya retirados en la zona que se llamará “Living Legend”. Sin duda, se convertirá en una visita obligada para todos los amantes de los caballos de toda Europa.

Visitar el primer parque temático de Juego de Tronos

El esperado “Game of Thrones Studio Tour” en Linen Mill Studios, Banbridge, Irlanda del Norte, atraerá la atención de los fans que esta saga fantástica tiene en todo el mundo, gracias a una experiencia inédita que incluirá una amplia muestra de vestuarios, accesorios y armas utilizados para crear la exitosa superproducción. Con la gran sala de Invernalia como pieza central, el recorrido contará con elementos interactivos y amplios sets completamente decorados que nos llevarán por un trepidante viaje desde Desembarco del Rey hasta el mismísimo Muro. Desarrollado bajo la licencia de Warner Brothers Consumer Products, y creado por HBO Licencing y Retail®, este nuevo parque temático será la única experiencia permanente con licencia oficial de Juego de Tronos en el mundo.

Observar la magia de las estrellas en un marco incomparable

También en Irlanda del Norte podremos disfrutar una de las grandes novedades de este 2021. Se trata del “OM Dark Sky Park and Observatory” un lugar único creado para disfrutar como nunca antes del Astroturismo. Este nuevo observatorio, situado bajo las estrellas del bosque de Davagh, nos permitirá disfrutar del encantado de las estrellas en todo su esplendor evitando la contaminación lumínica o ambiental en un entorno natural privilegiado. La experiencia incluirá instalaciones holográficas, experiencias de realidad virtual, y un gran telescopio que permitirá admirar los fenómenos astronómicos de una forma única hasta la fecha.

Descubrir The Burren, un paisaje de otro planeta

Elegido como uno de los mejores lugares para visitar en 2021 por Lonely Planet, The Burren, en el condado de Clare en la Ruta Costera del Atlántico, es un espacio natural de 72.000 hectáreas de terreno calcáreo de piedra caliza. Designado Geoparque Mundial por la UNESCO, también es reconocido por su contribución al turismo sostenible gracias al trabajo de la recientemente creada Red de Ecoturismo de Burren, una red de proveedores locales de actividades, servicios y alojamiento respetuosos con el medio ambiente y comprometidos con el desarrollo económico de la región. Un paisaje de otro mundo que no podemos perdernos este 2021.