La manicura francesa vuelve en 2021 con las puntas de colores

jueves 28 de enero de 2021 , 10:47h

Desde que en 1975 Jeff Pink creara en Hollywood la manicura francesa, este “look natural para uñas” no ha dejado de estar de moda en prácticamente ninguna década, siendo icono de la moda y referente para actrices y modelos de todas las épocas, ya que era de gran ayuda si no había tiempo de cambiarse el vestido y con ello el color de las uñas. El nombre se lo pondría Pink en un viaje a París y tras ella llegaron los brillos, los tratamientos para uñas y los colores crema. En este 2021, vuelve a ser tendencia pero con una destacada variación: las puntas son ahora de colores vivos, alegres y divertidos, lejos del clásico blanco.

Decir que la manicura francesa nunca pasa de moda, no es realmente decir nada nuevo, pues ha estado presente en todo momento desde que el fundador de ORLY, Jeff Pink, la creara en 1975 en Estados Unidos (no en Francia, como muchos piensan). Dado que el rosa cubre gran parte de la uña y el blanco las puntas, su aspecto no puede ser más natural y sencillo, un look clásico y femenino que va con todo tipo de vestidos y complementos, lejos de eclipsar con estridencias. Como reconoce Andrés Martín, brand manager de ORLY en España, Andorra y Portugal: “Si hay un tipo de técnica y color que nunca pasará de moda es la manicura francesa. Nuestra gran gama de colores y productos para este tipo de manicura nos diferencia de otras firmas. La trabajamos en la línea natural, en el semipermanente y en el esmalte de larga duración de acabado gel, con quince colores para la base y cinco blancos, uno de ellos de punta fina”.

Pero la gran apuesta para este 2021 es la francesa con color en las puntas, no el clásico blanco que todas conocemos, sino tonos neón, amarillos flúor, verdes lima, estampados, animal print, naranjas o rojos de gran fuerza, divertidos y muy llamativos: “Es una tendencia que está arrasando por ejemplo en redes como Instagram, donde vemos a diario manicuras francesas con colores muy vivos en las puntas y en la base, rosa nude tanto mate como con algo de brillo en ocasiones” – nos cuenta Karen Miller, brand manager de California Dreaming, distribuidora que tiene los packs de manicura francesa de ORLY, así como el resto de esmaltes para las puntas, a muy buenos precios.

Respecto al largo de las uñas, se llevarán en francesa de todo tipo, también cortas. Y se jugará mucho con los degradados de un color o varios colores incluyendo también figuras como triángulos, círculos, puntos o rayas, así como la inserción de alguna pieza de “joyería” e incluso en relieve.