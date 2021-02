The Residence Maldives at Falhumaafushi reabre sus puertas

miércoles 03 de febrero de 2021 , 11:01h

The Residence Maldives at Falhumaafushi, parte de Cenizaro Hotels & Resorts, ha reabierto a visitantes tras meses de cierre a causa de la pandemia. Ubicado en una isla prístina en el atolón Gaafu Alifu, uno de los más grandes del mundo, el resort de lujo es un auténtico refugio íntimo proyectado en armonía con el entorno natural.

“La seguridad de nuestro personal y los huéspedes son de suma importancia para nosotros. Hemos mejorado aún más nuestros ya estrictos estándares de limpieza basados ​​en las directrices de las autoridades sanitarias locales, así como en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Con esta reapertura, ya tenemos plenamente operativos los dos resorts del grupo en Maldivas. Ya sea en The Residence Maldives at Dhigurah o en The Residence Maldives at Falhumaafushi, por placer o por negocios, los viajeros vivirán una experiencia exclusiva de bienestar, gastronómica y de desconexión difícil de olvidar”, ha señalado Meenakshi Sundaram, director de The Residence Maldives.

Inaugurado en 2012, el complejo de 94 villas frente a la playa y sobre el agua toma como modelo la belleza de la isla, combinando la arquitectura tradicional de Maldivas con la elegancia moderna. El resort cuenta con el primer y único Spa by Clarins de las Maldivas, y ofrece una variedad de tratamientos holísticos, masajes reconfortantes y servicios de belleza. Los alrededores del hotel son excepcionales y su PADI 5* Dive Center ofrece esnórquel y buceo de todos los niveles para descubrir los arrecifes de coral vírgenes y la rica vida marina.

La sostenibilidad es uno de los ejes sobre los que se vertebra The Residence Maldives at Falhumaafushi. Además de reducir el uso de botellas de agua de plástico, el hotel ha instalado paneles solares: este sistema fotovoltaico de energía renovable contribuye con casi el 25 % al consumo energético del complejo. A principios de 2020, lanzó, junto con el resto de hoteles del grupo, “Earth Basket”, una iniciativa sostenible basada en la creación de huertos orgánicos de frutas y verduras para dar visibilidad a la biodiversidad local y proporcionar productos de proximidad frescos para el consumo. Estos huertos forman parte de la estrategia global de Cenizaro para ofrecer una hospitalidad de primer nivel a través de experiencias enriquecedoras para los huéspedes, el personal y la comunidad local. Próximamente, The Residence Maldives at Dhigurah lanzará una oferta de cenas privadas para aquellos visitantes que quieran vivir una experiencia gastronómica auténticamente local y saludable.

Para estancias hasta el 31 de marzo de 2022, el resort ofrece hasta un 55 % de descuento en las mejores tarifas disponibles con desayuno diario incluido; traslados de ida y vuelta en lancha rápida y vuelo doméstico de cortesía en estancias de mínimo 4 noches; y sesiones de yoga gratuitas al amanecer y al atardecer en el spa de Clarins, entre otras ventajas.