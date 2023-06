Hyatt anuncia una nueva marca Impression by Secrets

jueves 01 de junio de 2023 , 08:39h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anuncia el lanzamiento de una nueva marca de Inclusive Collection, Impression by Secrets, y la apertura de Impression by Secrets Isla Mujeres. Ubicado en el corazón de uno de los destinos insulares más icónicos de México, el nuevo resort de lujo marca el desembarco de la marca Impression by Secrets, ultra exclusiva, solo para adultos y que define el más alto nivel de servicio todo incluido de lujo posible.

"El lanzamiento de la nueva marca Impression by Secrets consolida nuestro liderazgo como el proveedor más grande del mundo de experiencias de lujo con todo incluido y ejemplifica la notable profundidad de nuestra cartera, que cuenta con más de 120 resorts en todo el mundo", ha declarado Gonzalo del Peón, presidente del grupo, Global Comercial, Inclusive Collection, Hyatt. "Con una dedicación inquebrantable, afirmamos nuestro compromiso de satisfacer las necesidades en constante cambio de nuestros valiosos huéspedes, miembros y propietarios, asegurando un futuro radiante para la marca Impression by Secrets".

Al unirse a la cartera de resorts de lujo con todo incluido más grande del mundo, la marca Impression by Secrets establece un nuevo punto de referencia del máximo nivel de servicio personalizado y amenities a través del concepto Endless Privileges®. Los huéspedes de Impression by Secrets Isla Mujeres pueden disfrutar de una multitud de inclusiones románticas privilegiadas incluso antes del check-in cuando los mayordomos les dan la bienvenida en tierra firme y suben a bordo de un yate privado desde Marina Hacienda del Mar para llegar al muelle privado del resort, desde donde son guiados a sus habitaciones con una experiencia de llegada perfecta. En estos traslados exclusivos y gratuitos se garantiza que se satisfagan todas las necesidades de los huéspedes desde la costa hasta el mar con un servicio completo de bar y mayordomo disponible durante la rápida navegación de 25 minutos.

Reflejo de la promesa de la marca de ofrecer escapadas experienciales elevadas, el tranquilo entorno costero de Impression by Secrets Isla Mujeres brinda un telón de fondo sereno y romántico que armoniza con las lujosas ofertas del resort, con habitaciones decorados con muebles sofisticados y una paleta de colores neutros para que los huéspedes se relajen. Con servicio de cortesía de mayordomo y lavandería, las 125 suites del resort están adornadas con amenities de baño exclusivas de Le Labo, duchas de lluvia dobles, bañeras de hidromasaje en la terraza, colchonetas de yoga y neveras especiales para vinos.

Ubicado en el sur de la isla, ofrece vistas al Mar Caribe y el Océano Atlántico y a la pintoresca isla de Isla Mujeres. El uso de elementos naturales como el bambú y la madera local enfatiza aún más el entorno del santuario de la isla y complementa su impresionante entorno, en lo alto de un acantilado costero, con amplias vistas del amanecer y el atardecer en un exclusivo destino caribeño. Con impresionantes obras de arte del destacado artista mexicano César López Negrete, la arquitectura y el diseño de interiores impresiona a los huéspedes con aspectos destacados como 'El templo', una amplia glorieta para bodas bioconstruida por el arquitecto local Javier Uma.

El spa del resort brinda un refugio de relajación y ofrece desde terapias sin contacto en el único Floatarium de la isla hasta el relajante Hamman y seis cabinas de spa privadas. Cada elemento de Pure SPA está diseñado para ofrecer un mimo único que se complementa con un centro de fitness de última generación, con entrenador personal titulado, y amplia gama de equipos de cardio-acondicionamiento, vigorizantes, clases de fitness, y una variedad de actividades centradas en el bienestar, como SUP yoga.

Ubicado en una extensa playa de arena blanca ideal para el buceo, las notables comodidades del resort incluyen cuatro infinty pools en cascada frente al mar, camas balinesas y hamacas, un salón sobre el agua ideal para observar la vida marina local y un tobogán acuático de cuatro pisos para los huéspedes más aventureros. El calendario de actividades diarias y el entretenimiento nocturno del resort han sido diseñados para los viajeros más exigentes e incluyen opciones como clases de cocina, degustaciones de café y vino o remo al atardecer, entre otras.

Programación culinaria magistral

Los resorts Impression by Secrets brindan una experiencia gastronómica superior con restaurantes que ofrecen un sabor de lo inesperado con especialidades de temporada, sabores locales únicos, ingredientes orgánicos y técnicas culinarias contemporáneas.

Diseñado para complacer paladares refinados con cocina artesanal, el programa culinario de Impression by Secrets Isla Mujeres está dirigido por el renombrado Master Chef Paolo Parlanti, con décadas de experiencia como chef ejecutivo en restaurantes de alta cocina de élite, incluidos restaurantes con estrellas Michelin y hoteles de cinco estrellas en todo el mundo. Los huéspedes pueden disfrutar de ocho restaurantes a la carta con platos eclécticos, nueve bares y lounges con marcas de licores internacionales y nacionales ilimitados y servicio de piscina y playa, así como cenas privadas en la suite, disponibles las 24 horas.

Los exclusivos restaurantes gourmet del resort incluyen un restaurante con terraza al aire libre, SPEZIA, que sirve cocina mediterránea, y UNIK, elegante espacio ubicado en la espectacular azotea que sirve tapas ligeras durante el día y cocina a la carta por la noche con música en vivo.

Destino único y esfuerzos de sostenibilidad

Conocida por su exuberante vegetación tropical y sus playas vírgenes, Isla Mujeres ofrece a los huéspedes una experiencia isleña exclusiva que cuenta con una rica diversidad en su paisaje, gente y cultura. Para explorar la isla de ocho kilómestros de largo, se pone a disposición de los huéspedes carritos de golf y bicicletas para disfrutar de los arrecifes de coral de renombre mundial, la impresionante costa rocosa, las antiguas ruinas mayas, las boutiques o los restaurantes locales.

En línea con la plataforma World of Care de Hyatt, las prácticas sostenibles más vanguardistas para la protección de la flora, la fauna y la vida marina naturales han marcado el desarrollo de Impression by Secrets Isla Mujeres, y se han utilizado materiales de construcción ecológicos y paneles solares para calentar el agua, evitando el plástico de un solo uso. El propósito de Impression by Secrets Isla Mujeres está profundamente comprometido con la protección de la comunidad local y el medio ambiente a través de sus esfuerzos.