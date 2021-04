viernes 02 de abril de 2021 , 21:55h

El Instituto Cervantes de Burdeos organizó el coloquio ‘Encuentro con Manolo García sobre su poemario “El fin del principio”’…

Todo obedece a una inquietud que late en muchos de nosotros, personas que nacemos ya con una necesidad de salir y sacar eso que interiorizamos constantemente con la observación, vamos interiorizando un material, un bagaje importante que nos ayuda… pero luego hay otra necesidad que luego una vez tamizada nuestra visión, que puede ser sesgada o puede ser errónea, pero luego lo regurgitamos y sale una creación que tenemos la osadía de presentarla al público, ya sea por esa parte que todos tenemos en mayor o menor medida, de ego, por vanidad…

En el marco del Día Mundial de la Poesía, Manolo García habló de su último libro, ‘El fin del principio’ (2020), que reúne poemas inéditos, dibujos y pinturas…

La actividad se pudo seguir en línea a través de YouTube.

Manolo García, cantante español, es conocido como compositor y letrista en el grupo El último de la fila. También ha tenido una carrera en solitario, durante la que ha cosechado grandes éxitos. Otra faceta de su trabajo es la de escritor: ha publicado varios libros como ‘Vacaciones de mí mismo’, ‘De arrebatadora vida’, ‘El fruto de la rama más alta’. Su última obra, un poemario: ‘El fin del principio’, acaba de ser editado en 2020. Este volumen que reúne poemas inéditos, dibujos y pinturas muestra su capacidad reflexiva, irónica, solidaria, crítica y ecológica, en un momento excepcional que le dota de una relevancia tan oportuna como necesaria.

‘El fin del principio’ es el último libro de Manolo García que ha visto la luz en 10 años. El artista regresa a la literatura volcando su talento y hábil manejo de las palabras. En él encontraremos sus textos más personales sobre el amor, la vida y reflexiones sobre la sociedad. Como no podía ser de otra manera, el libro incluye además pinturas e ilustraciones de la propia mano del autor.

POESÍA DE LA MANO DE MANOLO GARCÍA

‘El fin del principio’ es un punto y aparte, un viaje de ida y vuelta, «como si de los viajes se pudiera volver», para el que no hay billete de regreso.

«’Un mantra puede ser una elección de amor’, me repito sentado a la puerta de una alquería largo tiempo abandonada. Y rezo, no sé por qué, cien veces la misma oración. Al menos he conseguido despegarme de la punta de mi nariz; al menos he conseguido silbar un pasacalles que me aleje de mí».

Un poemario que constituye un cable a tierra, un discurso de vida, de amor y de posicionamiento ante la sociedad de uno de los más grandes compositores y letristas de la historia musical de nuestro país.