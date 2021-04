Zapatos para estar a la moda esta primavera

El sector de la moda está en constante cambio y por esa razón en el artículo de hoy, querida lectora, te vamos a informar de las nuevas tendencias que se acerca esta primavera. Nunca mejor dicho, vienen pisando fuerte, así que toma nota y disfruta de calzados para estar a la última gracias a la tienda online de calzado Bozoom.

Los zapatos y/o calzado son sin ningún tipo de duda una de las prendas más importantes. Como ya debes saber, los pies son una de las partes más importantes de nuestro cuerpo y debemos cuidarlos al máximo puesto que son más delicados de lo que imaginas. A pesar de esta delicadez de la que hablamos, los pies son los encargados de sostenernos, soportar todo nuestro peso y amortiguar el impacto a cada paso que damos contra el suelo al caminar, correr y desplazarnos.

Pero tranquila, si bien debemos ser conscientes del cuidado que debemos dedicar a nuestros pies y por consiguiente en la búsqueda de un calzado que se adapte de nuestras necesidades y nuestro día a día podemos seguir las tendencias de cada momento sin problema.

La primavera al fin parece que ha llegado a nuestras vidas. Una estación preciosa donde empiezan a brillar más los días así como nuestras prendas de ropa y como no nuestros zapatos.

Una de las grandes tendencias que siempre a estado presente y que en tiempos de pandemia ha cobrado más importancia es todo tipo de calzado cómodo. Pero como la comodidad no está reñida con el buen gusto podemos lucir unas sandalias tipo slingback que nos pueden acompañar en nuestro día a día, en cenas, comidas o reuniones más glamurosas y será una perfecta elección.

Otro must que no puede faltar en tu armario son las flatdorms, o sandalias planas con plataforma. Ya había empezado a salir a la luz en alguna temporada anterior, pero es en el 2021 cuando realmente llegan a su punto álgido en cuanto a tendencia consolidada. Un calzado cómodo y perfecto para los días soleados y para dar un toque especial a nuestro look.

Los zapatos Mules regresan como otro tipo de calzado indispensable en todo armario. Con un estiloso tacón escultural nuestro outfit brillará de forma automática. Además queremos resaltar la comodidad de este tipo de zapato gracias a la tipología de tacón. ¿A qué estás esperando para hacerte con un par?

¿Qué te parece hasta ahora? La verdad es que la primavera invita a expresarnos al máximo nivel a través de nuestra forma de perfil y nuestro calzado da mucho juego en cada modelito.

Espera, ¡qué aún hay más! Quédate con nosotras y sigue descubriendo.

Las sandalias strappy también conocidas comúnmente como sandalias de tiras alegrarán todo tipo de vestimenta. Las recomendamos con prendas cortas como vestidos midi y pantalones más bien cortos y así lucir todo el potencial de este calzado. Exige bien el momento para lucir este zapato para no sobrepasar la línea fina entre un look estiloso con uno sobrecargado.

Aunque la primavera nos lleve directamente a pensar en calzados frescos, las botas son otras protagonistas de esta temporada. ¡Y… si son blancas, tu look será ideal! En esta ocasión deberás elegir un tipo de botas por encima del tobillo. Tal y como avanzamos al inicio del artículo, vienen pisando fuerte.

¿Has oído alguna vez ankle straps? Suena extraño, pero se trata de un calzado sobresaliente según Vogue. Desprenden sofisticación y elegancia por doquier. Frescos, elegantes, resistentes. Convierte una vestimenta sencilla en un look muy cañero. Desprende seguridad y estilo por igual con la simple elección de tus ankle strap.

Si bien hasta ahora ha reinado la comodidad, a continuación llega un precioso calzado de altura vertiginosa. Y es que la comodidad que conocemos no significa que un buen tacón no tenga cabida en nuestro armario. Existen muchas variedades en cuanto a diseños, son sensuales y arriesgados, lisos o estampados. Elige la opción que más te guste y sobre todo, que más represente tu personalidad.

Seguimos con las sandalias thong. Unas sandalias tanto de tiras finas como gruesas y de gran extensión cromática. Un zapato minimalista a rebosar de estilo.



Llegan también las sandalias artesanas. Hechas de tonalidades más bien neutras, un trenzado y con hebilla. Precioso calzado, cómodo y sencillo que será ideal para distintas elecciones de outfit. Demuestras simpleza, belleza, calma…

Muchas más opciones de zapatos están a la vuelta de la esquina, descúbrelas en Vogue e infórmate. Seguro que ya sabes cómo combinar toda tu ropa con estas distintas opciones de zapato esta primavera.

Ahora solo está en tu mano lucir de zapatos nuevos, cómodos y que además están al día siguiendo las tendencias de moda de esta primavera de 2021. Las opciones ya estás disponibles ahora solo toca hacer limpieza de armario y empezar a pensar qué tipo de ropa vas a combinar con tus nuevos zapatos esta primavera.