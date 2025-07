Los Cabos conquista el mercado del turismo deportivo

jueves 31 de julio de 2025 , 09:16h

El modo en el que se viven las vacaciones está cambiando. Cada vez son más y más las personas que orientan sus días libres en torno a competiciones deportivas, intensos partidos o emocionantes torneos. Este tipo de turismo ha logrado cautivar a miles de personas con una oferta cada vez más diversificada, llegando a generar el 10% del gasto global del turismo en 2025. Así pues, sea mediante un torneo de golf, un día de pesca o unas sesiones de surf, el turismo deportivo está posicionándose fuertemente como una nueva tendencia viajera, donde incluso se estima un gasto global de 1,3 trillones de dólares para 2032.

En este contexto, Los Cabos se posiciona como uno de los destinos favoritos para los viajeros activos que buscan combinar lujo, adrenalina y experiencias únicas. Su ubicación privilegiada en la península de Baja California Sur, donde el desierto se encuentra con el mar, lo convierte en un entorno perfecto para los deportes al aire libre, tanto acuáticos como terrestres. Además, el clima templado durante todo el año y la infraestructura turística de alto nivel hacen de este destino un imán para deportistas y aficionados de todo el mundo.

De la raqueta al campo de golf: deportes para todos los gustos

Los Cabos es un destino marcado por su lujo y exclusividad, presente en cada detalle pensado para satisfacer el gusto del visitante. Los entusiastas del deporte encontrarán en la región la oportunidad de ser partícipes de los eventos más importantes de la temporada. Uno de los imperdibles de la región es el abierto de tenis de Los Cabos. Este ATP, que tuvo lugar del 14 al 19 de julio en el Cabo Sports Complex, convierte al destino en el epicentro del verano para los amantes de la raqueta. Jugadores de talla mundial como Musetti o Rublev se enfrentan en un entorno de instalaciones de alto nivel y vistas al océano.

Por otro lado, con 18 campos de nivel internacional, y visitantes tan ilustres como Tiger Woods, el golf en Los Cabos no es solo un deporte, es una experiencia. En torneos como el Golf Classic, la excelencia deportiva se funde con la exclusividad del entorno, reuniendo a los grandes del sector en los prestigiosos campos Ocean Course en Cabo del Sol y el Dunes Course en Diamante, con una lujosa cartera de premios de más de 70.000 dólares.

Por otro lado, el torneo Pro-Am es el sueño de muchos amateurs, con su combinación única de profesionales y aficionados en un formato de equipo. No es secreto para nadie que los torneos de Los Cabos destacan en la región, especialmente al ser televisados a gran escala, como el PGA Tour, donde se llevó la emoción del golf a través de la pantalla a más de 200 países en 26 idiomas.

Mar y montaña en Los Cabos

Pero eso no es todo. Para los que se inclinan más hacia los deportes acuáticos, Los Cabos y su Mar de Cortés ofrecen una experiencia marina de alto nivel. El destino reúne a los mejores atletas del mundo en su Cabo Clásico de skimboard, una competición vibrante y llena de emoción. Más allá del espectáculo, es una celebración del estilo de vida playero, que combina deporte, música y comunidad.

Sin embargo, si hay alguna actividad deportiva marina que los aficionados de este ámbito deportivo no deben perderse en Los Cabos, es el torneo de pesca deportiva Bisbee Cabo del Este Offshore. Considerado uno de los torneos de pesca más relevantes del mundo, con su abundancia de pez marlín y espada, este torneo reúne a pescadores profesionales y aficionados en una lucha contra los gigantes del mar. El Bisbee Black and Blue aúna premios que superan los 4 millones de dólares y cada año sorprende con sus hitos históricos de participación.

Uno de los atractivos más grandes de Los Cabos son sus olas y, lejos de desperdiciarlas, miles de surfistas se atreven a lanzarse a domar las aguas de la costa del Pacífico. Es por eso por lo que las famosas olas de la región albergan diferentes competencias como la estatal, donde amateurs y profesionales van a probar suertes con las tablas. Escuelas, alquiler de tablas y comunidades locales se organizan para hacer de esta época una verdadera fiesta del surf.

Lo extremo también está de moda en el destino, con la oportunidad de ponerse a prueba al estilo guerrero con el Ironman. Esta competencia de larga distancia, donde se combinan natación, ciclismo y carrera, es perfecta para vivirla en la región al sur de la península de Baja California, donde mar y montaña convergen de manera perfecta, dotando de aún más intensidad a la competición.

Nadar con tiburones, delfines o paddlesurf

Además de los torneos, Los Cabos ofrece un sinfín de actividades para quienes buscan unas vacaciones activas. Ya sea con un adrenalínico flyboard donde es posible “flotar” a diferentes alturas sobre el mar, propulsado por agua a alta presión, o un relajante snorkel o buceo donde se pueden ver una enorme cantidad de peces tropicales en uno de los arrecifes de coral más antiguos de América del Norte, las actividades del destino se adaptan a las preferencias de cada visitante, ofreciéndoles una verdadera experiencia de lujo.

Por otro lado, se pueden organizar diferentes tours en barco y catamaranes donde se aprecie la belleza única del enclave, o conocer Los Cabos y sus cuevas recónditas a mano del kayak y paddlesurf. Incluso es posible crear experiencias memorables de la mano de delfines, mediante un nado con ellos que seguro los más pequeños no olvidarán y, para los más aventureros, también es posible realizar nadar con tiburones ballena o avistamiento de ballenas, siempre con la seguridad por delante.

En resumidas cuentas, ya sea mediante recorridos por sus 18 campos de golf con vistas panorámicas, rutas de senderismo o bicicleta donde las montañas y paraje desértico envuelven al visitante y se vuelven uno con él, Los Cabos es una región para todos, y especialmente para el turismo deportivo.

Hoteles diseñados para el turismo activo

Así, la hospitalidad de primer nivel de la región ofrece una oferta dedicada a personas que quieran disfrutar de un descanso activo en sus vacaciones.

Hyatt Dreams Los Cabos, además de ser un resort todo incluido frente al mar, dispone de un completo gimnasio, áreas de bienestar, canchas deportivas y fácil acceso a campos de golf de talla mundial.

Pueblo Bonito Pacífica ofrece una experiencia inigualable, con un entorno sereno, combinando el golf con la relajación más absoluta, con su cercanía al Quivira Golf Club, considerado uno de los mejores campos de la región.

Sandos Finisterra brinda actividades deportivas diarias hasta espectaculares vistas al Pacífico, pasando por experiencias gastronómicas y de aventura.

Paradisus Los Cabos completa esta propuesta con un enfoque holístico del bienestar. Este resort playero cuenta con pista de tenis, programa de entrenamiento personalizado, spa y paquetes especiales para golfistas.

Con propuestas tan completas, estos hoteles no son solo puntos de alojamiento, sino parte fundamental de la experiencia deportiva que ofrece Los Cabos: una fusión perfecta entre confort, rendimiento y exclusividad.