El Rastro, nuevo Mapa Cultural Ilustrado de Madrid

jueves 15 de julio de 2021 , 15:09h

“El Rastro es algo más que un mercado de pulgas. El Rastro es una filosofía, una manera de ser y de estar en el mundo que trasciende las modas y el paso del tiempo”. Así lo define Ignacio Vleming en ‘Un mapa del Tesoro’, el texto de apertura de la guía visual ilustrada por Daniel Diosdado disponible en los centros gestionados por Madrid Destino, puntos turísticos y otras instalaciones municipales.

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado un nuevo Mapa Cultural Ilustrado gratuito dedicado a El Rastro, un lugar único ubicado en uno de los barrios más castizos de Madrid. Editado en castellano e inglés, recoge las principales calles de este emblemático mercado que ha resistido al paso del tiempo y tiene un futuro prometedor, y cuenta con el apoyo del Foro de Empresas por Madrid, a través de la Oficina del Partenariado y Marca Madrid.

La nueva publicación recomienda 12 emplazamientos que no hay que perderse en El Rastro. El primero es Cascorro, una plaza en la que confluyen los barrios de Lavapiés y La Latina y que antes se conocía como la colina del Rastro. Sobre un pedestal Eloy Gonzalo, héroe de la Guerra de Cuba que liberó a las tropas españolas cuando estaban cercadas en Cascorro.

Las calles de los pintores y de los pájaros son dos espacios recomendados por la guía. El primero se refiere a la calle de San Cayetano, que desde la Ribera de Curtidores nos conduce directamente a la iglesia barroca de la misma advocación, y es punto de encuentro de pintores y copistas. El segundo, paralelo a la anterior, es la calle Fray Ceferino González, que hasta hace poco más de 10 años concentraba en sus aceras periquitos, cobayas, gatos, perros y todo tipo de mascotas.

Galerías Piquer

En 1950, la cantante Concha Piquer inauguró en el número 29 de la Ribera de Curtidores las Galerías Piquer, otra de las propuestas del mapa ilustrado. En torno a un patio central empedrado, que habitualmente pueblan las esculturas que se restauran y venden en Casa Cele, se reúnen algunos de los mejores anticuarios de Madrid.

Debido al éxito de Galerías Piquer, dos años más tarde se inauguraron las Nuevas Galerías, con una gran balconada que mira a la Ribera de Curtidores, desde donde puede accederse por el portal número 12. El arte contemporáneo tiene protagonismo en la galería del pintor Raúl Hernández Méndez y en Almatea que, además de una extraordinaria selección de obra gráfica, ofrece instrumental científico.

El Corralón

En la publicación, El Corralón es la recomendación número 11. Esta gran corrala, a la que se accede por el zaguán que asoma el número 5 de la calle de Carlos Arniches, es uno de los edificios más antiguos de El Rastro, como muestran el pavimento de cantos rodados y las vigas de madera que sujetan los corredores abiertos. En la planta baja estaban los “encierros”, es decir los almacenes donde guardaban el género los vendedores ambulantes cuando acababan el mercado. Hoy aloja el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la UNAM.

Entre otras zonas de interés se destacan Santa Ana Street Market, la Plaza del General Vara del Rey y la Ribera de Curtidores. Manuel González, presidente de la Asociación de Comerciantes Nuevo Rastro de Madrid, plantea propuestas para seguir manteniendo El Rastro abierto todos los días en el número de abril de Eme21magazine. En su artículo aboga por recuperar el pasado de este barrio histórico o dinamizar las actividades en la calle los sábados recuperando en la Plaza de Vara de Rey la Feria de Desembalajes, una tradición que tuvo su origen en los años setenta.

Por su parte, Daniel Diosdado, que ilustra el lugar eterno donde desembocan todas las cosas, ha valorado así su trabajo en este mapa: “Siempre he sido un asiduo al rastro del lugar en el que he vivido, y por supuesto al de Madrid. No hay domingo que no me acerque al Rastro cuando estoy de visita en la capital. Fue muy interesante todo su proceso creativo, la selección de las calles, los elementos que aparecen, la composición…, que trabajé junto al equipo de ‘Madrid Destino’ para organizar todo este maravilloso caos que es El Rastro de Madrid”.