Girando por Salas GPS11: 50 grupos y solistas seleccionados

lunes 15 de noviembre de 2021 , 09:30h

Un total de 50 grupos y solistas, de variados estilos (pop, hip-hop, músicas del mundo, jazz, rock, soul, electrónica, nu folk, canción de autor...) son los seleccionados para la Edición Extraordinaria GPS11 de Girando Por Salas, iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) siendo entidad colaboradora la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares (FCMP), formada por las siguientes asociaciones profesionales: ACCES (Asociación Estatal de Salas de Música en Directo), APM (Asociación de Promotores Musicales), ARC (Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya), ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo), MUSICAT (Associació Professional de Músics de Catalunya), PROMUSICAE (Productores de Música de España) y UFI (Unión Fonográfca Independiente).

Estos 50 artistas, seleccionados de entre aquellos de los 770 inscritos que cumplían las bases de la convocatoria, recibirán ayudas para la grabación de un vídeo en directo en una sala aprobada en esta edición, con la posibilidad, si las circunstancias lo permiten, de que dicha grabación se realice durante un concierto con público. Asimismo, los artistas recibirán una ayuda para la producción y promoción discográfica de sus trabajos, potenciando con ello la producción discográfica.

En la pasada edición fueron 26 los artistas seleccionados para girar por todo el estado en 157 salas, con un total 56 conciertos realizados de un total de 157 programados a los que asistieron 3.439 personas.

ESTOS SON LOS SELECCIONADOS PARA LA EDICIÓN EXTRAORDINARIA #GPS11:

31 FAM / ANDREA BORRÁS / BADLANDS / BETACAM / CHAQUETA DE CHÁNDAL / CHILL MAFIA / COLECTIVO DA SILVA / COMANDANTE TWIN / DESVARIADOS / EL NIÑO ERIZO / EMLAN / EVA RYJLEN / FITO MANSILLA / FON ROMÁN / GIGANTE / HAFA AFROSWEET / IDOIA / ISABEL MARCO / JAVATO Y LOS DISFRUTONES / JAVI RUIBAL / JIMENA AMARRILLO / JOVEN DOLORES / JULIA DE CASTRO / KARMENTO 7 KOKO JEAN & THE TONICS / LA LA LA LOVE YOU / LAS KARAMBA / MARIA YFEU / MELIFLUO / MENTA / MERITXEL NEDDERMANN / MOLINA MOLINA / PABLO LESUIT / PAULA MATTHEUS / PIPO ROMERO / RAYO / RAZKIN / SALAZAR / SANDRA BAUTISTA / SANDRA CALDERÓN / SOFÍA COMAS / STAYTONS / SUU / THE TRAGIC COMEDY / TITO RAMÍREZ / TOMACCOS / TRAVIS BIRDS / ÚLTIMA LLAVE / VENTURI / ZABRISKIE