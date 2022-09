Notas Musicales: Tiago Iorc. Perse. Mundo Divino. Girando por Salas. Verona

viernes 09 de septiembre de 2022 , 09:58h

EL BRASILEÑO TIAGO IORC, GANADOR DE CUATRO GRAMMYS LATINOS, DE GIRA POR ESPAÑA EN OCTUBRE

El renombrado cantante y compositor brasileño TIAGO IORC girará el próximo mes de octubre por cuatro ciudades españolas. El itinerario de su esperado tour será el siguiente: Barcelona, el 13 de octubre (Sala Paral.lel 62); Sevilla, el 15 (Cartuja Center; con Jorge Drexler); A Coruña, el 22 (Noites do Porto; con Jorge Drexler) y Madrid, el 24 (Teatro Lara). Estas actuaciones forman parte de una gira europea que también pasará por Portugal e Inglaterra y cuyo objetivo es corroborar in situ el porqué de tanta oleada de críticas positivas, que están calificando su repertorio como uno de los herederos contemporáneos de grandes maestros como Caetano Veloso.

Ese impactante halo viene también avalado por los cuatro Grammys latinos que ha logrado estos últimos años y que son los siguientes: en 2017, Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en lengua portuguesa por “Troco Likes” (que también ganó como productor) y Mejor Canción en lengua portuguesa por “Trevo (Tu)”, junto a la dupla Anavitória y en 2019 Mejor Canción en lengua portuguesa por "Desconstrução" (también nominada a “Record of the Year”, siendo la única canción que no era en español). Sumémosle a su currículo tres nominaciones más dentro de esos galardones entre 2016 y 2019, y varias colaboraciones de éxito en su currículum con nombres como María Gadú, Silva, Sandy y Milton Nascimento. No es TIAGO IORC flor de un día, pues discográficamente su trayectoria se inició en 2008 con la publicación de su primer disco, “Let Yourself In”, que un año más tarde ya le hizo telonear a Jason Mraz en su gira brasileña. Un álbum cuya canción “Nothing But A Song” le llevó al # 11 en el Billboard japonés (en la lista Hot 100 Chart) y a ser elegido Mejor Artista Extranjero tras su actuación en el Grand Mint Festival de Corea del Sur. Sus videos en YouTube ya pasan de los mil millones de visualizaciones, así como sus streams en las diferentes plataformas de música.

TIAGO IORC también ha sido el primer artista en volver a protagonizar Acústico MTV, en 2019, donde tuvo como invitados a Jorge Drexler (en “Me tira para dançar”) y a la cantante Duda Beat, con quien compartió la canción "Tangerina", el tema más reproducido del álbum y un gran éxito tanto en Brasil y en Portugal.

PRESENTANDO A PERSE

Una pequeña fábrica de conservas al Noroeste de Asturias es; no solo el origen de esta bonita historia; sino que además da nombre a este particular proyecto musical.

En 1875 se crea en Asturias una fábrica de conservas llamada "La Perseverancia". Durante su crecimiento fue cobrando mucha importancia hasta exportar mercancías a muchos lugares del mundo. Existen muchas historias que han ido pasando de generación en generación hasta llegar a la actualidad. Tradiciones, oficios, historias de marinos, naufragios, mujeres valientes, matronas, amores atemperados, médicos, tierras montuosas, bosques, vientos con salitre, jardines mecidos en el tiempo...

Perse…

Su nombre proviene justamente de "La Perseverancia", lugar donde Pablo creció y empezó a escribir sus primeras letras.

Tras una trayectoria de más de 10 años comienza su aventura profesional en solitario en 2018.

Varios singles le sirven de introducción en la escena musical, todos unidos en el recopilatorio "Quiero tu fugacidad" acompañado de una pequeña gira en varias ciudades de la península.

MUNDO DIVINO EN LA SALA GALILEO EL 11 DE OCTUBRE

Pasen y vean, la puerta de la música, la poesía y la magia está abierta en el Mundo Divino…

En esta ocasión, contarán con músicos invitados excepcionales para compartir una noche muy especial…

Con un disco en el mercado, "En el mismo reloj" y varios sencillos editados, la granadina María del Tango y el Carlos "elcalimbero", bajista y uno de los fundadores de bandas míticas como "elbicho" y "Candelaria" se presentan en madrid en la mítica sala Galileo, una ocasión única para escuchar y sentir de cerca su Mundo Divino, proyecto nacido hace tres años y unos meses en la comarca de La Janda, Cádiz.

Un manojo de canciones del Alma interpretadas desde el corazón por estos dos músicos y creadores.

KOKO-JEAN & THE TONICS, JAVI RUIBAL Y PIPO ROMERO PRESENTAN SU GIRA #GPS12

Koko-Jean & The Tonics proponen un directo incendiario para presentar su álbum de debut, "Shaken & Stirred", en 7 conciertos con ayudas de #GPS12. Aglutinan lo mejor de cuatro mundos musicalmente distintos en una sola bomba llena de Soul, ritmo y Groove. La banda está compuesta por Koko-Jean, Anton Jarl, Victor Puertas y Dani Baraldés, cuatro de los músicos más críticamente aclamados de la escena barcelonesa. Te gustarán si te gustan: Sharon Jones, Flamingo Tours y Eli Paperboy Reed.



Javi Ruibal, uno de los instrumentistas y compositores más prometedores de la escena jazz, presentará su "Solo un mundo", su primer álbum, en 8 conciertos con ayudas de #GPS12. Un viaje musical por el mundo, los santuarios naturales y aquellos de la percusión como Cuba, Marruecos, España o los Balcanes. Destacados músicos de las escenas del jazz y del flamenco español como Dorantes, Javier Ruibal, Diego Villegas o Munir Hossn participan en él. Te gustará si te gustan: Snarky Puppy, Ultra High Flamenco (UHF), Richard Bona, Pat Metheny o Chick Corea.



Pipo Romero es un talentoso compositor y guitarrista gaditano y acaba de publicar su tercer disco, “Ikigai",.que presentará en 7 conciertos con ayudas #GPS12. Es la nueva realidad de la guitarra acústica en España, con una mezcla de estilos en la que se fusionan el folk, el flamenco o la música clásica, así como pinceladas celtas o country que, unidas, cristalizan en melodías únicas con un sonido innovador. Se ha presentado en numerosos foros internacionales de Canadá, EEUU, Italia y Portugal. Te gustará si te gustan: Bella Fleck, Tommy Emmanuel y Vicente Amigo.

VERONA PRESAVE DE SU NUEVO SINGLE ALUCINACIONES

Verona editará su nuevo single ‘Alucinaciones’ el 23 de septiembre.

Sus primeros conciertos de presentación de la gira ARGUMENTAL pasarán por Sevilla, Granada, Málaga y Jaén.

‘Alucinaciones’ habla sobre el desengaño de un amor perdido basado en mentiras, es el eje central de la temática que acompaña a una instrumentación sobresaliente. Un tema creciente cargado de capas de guitarras que nos aúpan a un final que raya la epicidad.