Nueva entrega de Diarios de Viaje de la Red de Juderías de España

viernes 18 de febrero de 2022 , 09:11h

En la nueva entrega de «Diarios de Viaje», uno de los proyectos de promoción de la Red de Juderías de España, Carmelo Jordá recorre la herencia judía de Lorca y Sagunto.

«Buscando Sefarad en las juderías del Mediterráneo: Sagunto y Lorca» es el título del Diario de Viaje de Carmelo Jordá (Madrid, 1973) por dos de las ciudades recientemente incorporadas a la Red de Juderías de España.

En este Diario de Viaje, que puede descargarse gratuitamente en la página de la Red de Juderías de España, Jordá, también periodista del Diario de Viaje por las Juderías Extremeñas y del libro Lugares Generalmente Distantes (Anaya Touring, 2021), traza un recorrido vital, cultural y sentimental de su viaje por Lorca y Sagunto. « (…) Esos son los mejores viajes para mí: movernos en el tiempo, ahondar en el pasado que nos explica el presente o incluso nos dice cómo puede ser el futuro. Así son, y por eso me gustan tanto, los viajes que hacemos por las juderías de España: no sólo avanzamos y retrocedemos siguiendo los no tan infalibles consejos del GPS, sino que retrocedemos a épocas lejanas, a tiempos distantes en los que Sefarad no era una palabra cargada de nostalgia».

El autor nos regala en su crónica amplios y documentados recorridos por ambas ciudades, que inspiran al lector a seguir sus pasos y maravillarse, como él, ante su herencia judía. En su caminar, nos muestra su encuentro con Andrés Martínez, Director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, con quien recorre la judería de la ciudad, enclavada en el cerro del Castillo, y en la que destaca la labor de recuperación de las ruinas de la sinagoga. En Sagunto, los dos cementerios que el periodista visita le hacen reflexionar sobre la importancia de la judería de la ciudad, o el mikvé de la Casa de los Berenguer.

Carmelo Jordá define la realización de este Diario de Viaje como “una experiencia excelente. Son dos ciudades que no solo tienen un pasado judío que, en ambos casos, es sorprendente y de una riqueza llamativa, única en España, sino que además son ciudades que tienen muchísimo que ofrecer”. Sobre la iniciativa de los Diarios de Viaje de la Red de Juderías, y la labor de la Asociación, Jordá indica “viajar alrededor del pasado judío de todas estas ciudades nos permite hacer viajes completamente distintos: aquella ciudad que no conoces se te descubre con una profundidad mucho mayor, y aquella ciudad que ya conocías previamente te sorprende porque la descubres de una forma distinta, completamente nueva y muy interesante”.

Los Diarios de Viaje de la Red de Juderías

En estos años, un grupo de destacados periodistas de viaje españoles formado por Nani Arenas, Javier Carrión, Clemente Corona, David Fernández, Carmelo Jordá y Rafa Pérez han recorrido las ciudades que forman la Red de Juderías de España, siguiendo su herencia judía y descubriendo una experiencia de viaje intensa y llena de momentos y sensaciones. El fruto de aquellos viajes son sus Diarios de Viaje, reportajes de gran valor literario y gráfico que aúnan la experiencia personal de cada autor con la información más práctica para el viajero, y que se convierten, así, en excelentes formatos de inspiración para todos aquellos viajeros que quieran, como estos periodistas, sentir y descubrir Sefarad.