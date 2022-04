Viajes a Polonia en el contexto actual

miércoles 13 de abril de 2022 , 09:10h

POLONIA SIGUE SIENDO EL DESTINO SEGURO Y, ADEMÁS, SOLIDARIO

Seguridad del destino en el contexto del conflicto

Polonia es miembro de la OTAN y de la UE y, por lo tanto, no es parte del conflicto. Sin embargo, entre los países que comparten frontera con Ucrania, es el país que más refugiados de Ucrania recibe. Los gestos de solidaridad, a nivel particular de los polacos y a nivel gubernamental, se han convertido en las últimas semanas en temas de actualidad en los medios españoles que incluso llamaron Polonia “zona cero de solidaridad”. La ayuda está muy bien organizada y no afecta de manera esencial a la vida normal de la gente ni tampoco a los turistas: la infraestructura turística opera con normalidad (hoteles, museos, lugares de interés, conexiones ferroviarias y aéreas). Aunque en las estaciones de trenes donde se suelen organizar los primeros puntos de acogida sí se nota más movimiento y colas de los ciudadanos refugiados para recibir dicha ayuda, este fenómeno ha ido disminuyendo en los últimos días.

Hay que tener en cuenta que gran parte de los refugiados es recibida en casas particulares de los polacos y también de los residentes ucranianos en Polonia que llevan algún tiempo viviendo aquí; de la misma manera, y gracias a la solidaridad de los países miembros de la UE, muchos refugiados continúan su viaje a otros países, incluida España.

Polonia es, por lo tanto, un destino seguro, tal como indica también el Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Seguridad sanitaria

Polonia ofrece a los refugiados ucranianos las vacunas frente al Covid 19 de manera gratuita, así como atención sanitaria normal. Se mantiene, para los turistas, la actual política sanitaria: para evitar la cuarentena, es preferible viajar con el pasaporte europeo sanitario o el resultado negativo del test (de antígenos o PCR): esta información la siguen actualizando en la página web.

La percepción del destino por parte del turista español

Se mantiene el interés por conocer Polonia por parte de los turistas españoles, aunque muchos de ellos piensan aplazar el viaje. Se siguen recibiendo peticiones de envío de folletos y consultas telefónicas de turistas individuales que no han cambiado sus planes de viaje, por ejemplo, para acompañar a familiares que participan en eventos culturales y deportivos. Para algunos es una muestra de solidaridad frente a los polacos y a los refugiados ucranianos en Polonia (viajes responsables). Es previsible al mismo tiempo que este interés se traducirá en más demanda con la extinción del conflicto.