Apertura del hotel AluaSoul Zakynthos en la isla de Zante, Grecia

lunes 13 de junio de 2022 , 09:20h

Hotel Investment Partners (HIP), el mayor propietario de hoteles resort en el sur de Europa, propiedad de los fondos inmobiliarios Blackstone, y la gestora hotelera de Apple Leisure Group® (ALG), parte de Hyatt, anuncian la apertura de AluaSoul Zakynthos - antiguo Hotel Plagos Beach en Zante. El hotel abrió sus puertas el pasado mes de mayo tras una amplia reforma de todas sus instalaciones.

HIP y Blackstone han invertido cerca de 5,4 millones de euros para mejorar y transformar el hotel, gestionado con una marca de Alua Hotels & Resorts, parte del portafolio de AMR™ Collection. La reforma incluye la renovación de las zonas comunes y todas las habitaciones con una estética actualizada para crear espacios cómodos y acogedores en una ubicación privilegiada.

AluaSoul Zakynthos es un complejo turístico en primera línea de playa y uno de los hoteles más reputados de la isla de Zante. Rodeado de hermosas buganvillas, el hotel de 4 estrellas ofrece la fórmula de todo incluido para adultos junto al azul infinito del mar Jónico y el paisaje natural virgen que lo rodea.

El hotel cuenta con 161 habitaciones reformadas, 48 de las cuales están reservadas para los huéspedes de "My Favorite Club", en las que se ofrece un mayor nivel de confort para una experiencia de lujo exclusiva. Además, los huéspedes de "My Favorite Club" tienen acceso a zonas privadas: una zona de piscina exclusiva, check-in y check-out privados, espacios reservados en los restaurantes, etc.

El nuevo AluaSoul Zakynthos reabre con una fuerte apuesta gastronómica ofreciendo una gran variedad en sus tres restaurantes. Terra Café, el restaurante principal, sirve especialidades locales e internacionales y tiene noches temáticas para los "amantes de la comida". Kentia Pool Club, es el lugar perfecto para disfrutar del almuerzo, con vistas a la piscina y al mar. Mare Nubim, por su parte, es un restaurante a la carta que sirve deliciosos platos seleccionados con productos locales frescos.

La remodelación del AluaSoul Zakynthos se realizó teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad tanto para la edificación como para el posterior funcionamiento del hotel. El plan de renovación contó con el apoyo de Alpha Bank, que proporcionó la financiación para la ejecución de los gastos de capital.