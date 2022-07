España genera menos talento digital del que necesitan las empresas

lunes 11 de julio de 2022 , 08:17h

La captación y fidelización de talento digital se ha convertido en uno de los elementos fundamentales en gran parte de las organizaciones y en un reto para las empresas del sector tecnológico.

Según el Informe de presupuestos IT 2021 y estimación 2022, la inversión en IT crecerá en 2022 más de un 12% y las empresas del sector tecnológico deberán cubrir 340.000 puestos en Europa, aumentando el número de empleados en un 5%.

Para Gerard Esparducer, director general de ERNI Consulting España, empresa dedicada al desarrollo de software y que es referente en Tecnologías para la Salud de las Personas y la Industria 4.0, “a pesar del talento importado, el déficit de profesionales sigue siendo relevante y se incrementa año tras año, ya que España genera menos talento del que las empresas necesitan”.

En su opinión “las líneas principales para atajar la problemática de la falta de talento se centran en hacer más atractivas y menos complejas las formaciones STEM (grados y ciclos) para que nuestros jóvenes las elijan, apostar por la reconversión de profesionales y en flexibilizar las condiciones para traer talento fuera de la Unión Europea (visa tecnológica).

Precisamente, a la tensión que aborda al tejido empresarial español en cuanto a la necesidad de acelerar su transformación digital y que topa con la con la escasez de talento, se le debe sumar el hecho de que multitud de hubs internacionales apuestan por España para abrir centros de I+D Tecnológico y Digital.

Los perfiles más demandados son aquellos relacionados con la ciberseguridad, el análisis de datos, la Inteligencia Artificial, la nube o con el desarrollo de experiencias de usuario (apps y webs). Es especialmente alta la demanda de perfiles expertos en todos estos ámbitos, perfiles capaces de liderar proyectos y equipos, capaces de conectar las necesidades de negocio con las soluciones digitales construidas.

Dada esta situación, Esparducer señala que es muy importante que las organizaciones entiendan que con el objetivo de atraer y de fidelizar el talento “es su responsabilidad ofrecer una propuesta de valor que apueste por una cultura ágil, por organizaciones no jerárquicas y transparentes, por disponer de planes de desarrollo personal y profesional, por un salario competitivo y de acuerdo al mercado, por la flexibilidad, por la conciliación y por otros beneficios atractivos que mejoren su calidad de vida”.

El problema que afrontan las pymes: captar y fidelizar talento

Según Esparducer, las pymes del sector tecnológico se enfrentan a retos similares de las grandes multinacionales y las start-ups del sector: la captación y fidelización del talento. “A parte de crear un entorno atractivo, la pyme debe ser capaz de innovar continuamente, mejorando su propuesta de valor y consiguiendo que la evolución del precio de sus servicios y productos en el mercado siga el ritmo de la inflación salarial del sector IT. Deberá además apostar por su propia digitalización como vehículo para ser altamente competitivas, automatizando y optimizando sus procesos”.

Por su parte, aquellas pymes que no forman parte del sector tecnológico tienen un reto mayor según Gerard Esparducer, ya que son aquellas que precisan de la tecnología para transformarse y evolucionar, pero en las que la tecnología todavía no es el eje principal. “Las pymes no tecnológicas tendrán el reto adicional de crear entornos atractivos y de fidelización de talento digital y que éstos sean también aplicables a todos los trabajadores de la empresa. Para ello, deberán contar con un plan estratégico de transformación organizacional, con una hoja de ruta que defina si la transformación digital se va a llevar a cabo con un equipo interno, mediante la contratación de servicios y proyectos a empresas tecnológicas o bien, con un modelo híbrido”, concluye.