Miami Spa Month regresa con tratamientos exclusivos

viernes 22 de julio de 2022 , 09:01h

Del 1 de julio al 31 de agosto regresa el programa Miami Spa Month a los hoteles de clase mundial, spas y centros wellness en el Gran Miami y Miami Beach, ofreciendo un rango de precios en tratamientos, entre 109, 139 y 199 dólares, con un enfoque continuo en la calidad y un mayor énfasis en la flexibilidad. En MiamiTemptations.com se puede visualizar la lista completa de los más de 35 socios participantes. Mimar la mente, el cuerpo y el alma con tratamientos exclusivos de spa es un must especialmente en los meses de julio a agosto.

Miami Spa Months ofrece una variedad de tratamientos exclusivos en instalaciones de lujo, muchas de las cuales se encuentran entre los mejores spas de Estados Unidos. Disfrutar y relajarse con la terapia linfática, tratamientos faciales, masajes prenatales para las futuras madres o en el caso de las parejas la acupuntura. Las opciones adicionales respaldan el bienestar total, incluida la sanación con sonidos, tratamientos centrados en la meditación, desintoxicaciones y mucho más. Para aquellos que buscan unas vacaciones de relax y wellness, reservan las mejores o escapadas de fin de semana a través de la web de Miami Hotel Months se pueden recibir ofertas exclusivas, disponibles hasta el mes de septiembre.

“Miami Spa Months invita a los locales y visitantes a disfrutar de un merecido mimo con descuentos exclusivos en los tratamientos más populares en los spas del Gran Miami y Miami Beach”, agregó David Whitaker, presidente y director ejecutivo de GMCVB. “Ahora en su decimoquinto año, Miami Spa Months se ha convertido en una tradición en la que muchos visitantes planifican sus vacaciones para capitalizar tanto el valor como la experiencia”.

Miami Spa Months es uno de los siete programas dentro del Programa Miami Temptations establecido por GMCVB. La serie de meses temáticos está diseñada para cultivar la conciencia y la apreciación de los muchos activos dentro del destino vibrante mediante la selección de programas especiales y descuentos para que los visitantes y locales los exploren. El programa también es el hogar de Miami Hotel Months, Miami Spice Restaurant Months, Miami Health & Wellness Months, Miami Arts, Culture & Heritage Months, Miami Attraction & Museum Months y Miami Entertainment Months.

LOS DESTACADOS DE LAS OFERTAS ESPECIALES INCLUYEN:

PONLE MIMO A TU DÍA: después de un largo día en la playa, disfrute de un exfoliante dulce de verano de 50 minutos con ingredientes veganos naturales en The Ritz-Carlton Spa, Key Biscayne. En el Aquanox Spa ubicado en Trump International Beach Resort,experimente un tratamiento de cuerpo completo de 90 minutos, con aceites de coco puros y un masaje sueco.

TE LO MERECES:Escápate a spas como âme Spa & Wellness Collectivepara un masaje facial y sueco de 80 minutos. Luego, diríjase a Esencia Wellness en Nobu Eden Roc Miami Beach para una manicura y pedicura que incluye pulido, pulido y baño nutritivo. Nuevo este año, Leaf Spa, ubicado en el Hotel AKA Brickell, ofrece un facial facial de limón fresco, que incluye una limpieza profunda para eliminar las impurezas, los residuos y la grasa.

REJUVENECER LA MENTE Y EL CUERPO:Tómese un tiempo para descansar y cuidar su cuerpo enexhale en el Loews Miami Beach Hotel con un tratamiento facial radiante y una clase de ejercicios. Luego, diríjase a Wynwood para experimentar un aumento de energía con un tratamiento vitamínico bRadiant IV para aumentar el colágeno y la inmunidad biostation o pruebe un tratamiento facial súper desintoxicante en Sana Skin Studio.

EXPERIMENTE LA SERENIDAD: experimente un exótico masaje balinés Fusion con exfoliación de pies en el exclusivo Valmont for The Spa at the Setai,que cuenta con salas de tratamiento con vistas panorámicas del océano y la ciudad. Sumérgete en la felicidad con un facial vegano y limpio de 50 minutos que rellena, hidrata y revitaliza la piel en el gran y elegante Biltmore Hotel Spa en Coral Gables.

AMPLÍA TU DÍA DE SPA CON UNA STAYCATION:Relájate en suites lujosamente decoradas en el Faena Hotel Miami Beachy disfruta de un paquete especial durante Miami Hotel Months, que incluye servicios y comodidades de cortesía. Mientras esté allí, disfrute de un tratamiento de mascarilla para el cabello de 60 minutos en la galardonada Tierra Santa Healing House del hotel. O bien, reciba un 10 % de descuento en su estadía de tres noches o más en Palms Hotel and Spa y disfrute de un tratamiento de brillo corporal veraniego en The Palms AVEDA Spa que nutrirá la piel y la dejará hidratada.