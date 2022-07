75º Aniversario del Festival Fringe de Edimburgo

viernes 22 de julio de 2022 , 08:55h

El Festival Fringe de Edimburgo, una celebración épica de las artes y la cultura, cumple 75 años este agosto. Este carnaval de energía, danza, comedia, música y mucho más, se extiende por todos los rincones del histórico Edimburgo durante tres semanas repletas de actividades a partir del 5 de agosto de 2022. Y, por si fuera poco, se celebra junto a su festival hermano, el Festival Internacional de Edimburgo, que también celebra este año su histórico aniversario.

En el marco de la belleza de Edimburgo, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, los visitantes pueden esperar ver todo tipo de espectáculos, desde los más sublimes hasta los más extraños, a la sombra del volcán inactivo de la ciudad. Descubra todo tipo de espectáculos, desde el cabaret hasta el circo, pasando por la magia y la ópera. O descubra a los músicos callejeros, pintores de caras, trenzadores de pelo, lectores de palmas y estatuas vivientes que se agolpan en las calles georgianas de la ciudad. Los visitantes no deben sorprenderse si se convierten en parte del propio acto.

Una muestra de lo que hay

Los visitantes de este año pueden esperar un amplio cartel diseñado para poner a prueba los límites del entretenimiento, que incluye desde The Best of Burlesque hasta el artista David Hoare, que intenta interpretar 100 canciones en sólo una hora. Para los amantes de todo lo audaz, está la descarada comediante de 70 años Doris Does, cuyo espectáculo The Edinboiger Fringe habla de cosas que la mayoría de la gente mayor tiende a evitar.

Disfrute de una carcajada en Underbelly, que incluye un cartel nocturno de grandes nombres de la comedia, que a menudo prueban sus gags aquí por primera vez. Existe la posibilidad de ver el espectáculo de Elliott Smith sobre "el género, las apuestas, la homosexualidad y los pasteles" o el de Fern Brady, cuyo reciente ascenso estratosférico en la comedia se revela en su espectáculo: Autistic Bikini Queen. O escucha las alegrías de tener una placa azul con Aaron Simmonds, ya que el espectáculo Hot Wheels del cómico en silla de ruedas arroja luz sobre el lado positivo de ser discapacitado. También hay espectáculos de marionetas, circo, danza y ópera, entre los que se encuentran La pesadilla de Gilbert y Sullivan y la ópera queer Fabulett 1933.

Para conocer una faceta diferente de la ciudad, los visitantes pueden unirse a un singular recorrido a pie por "Historia de dos ciudades". Escuche todo, desde los secretos que se esconden en las estrechas calles y los oscuros rincones del casco antiguo de Edimburgo hasta la vida moderna de la Ciudad Nueva Georgiana. Los amantes del teatro deberían ver Abigail's Party, basada en el clásico de Mike Leigh, que sigue vigente 45 años después de su estreno y que cuenta cómo dos matrimonios se deshacen en una incómoda fiesta de barrio.

Información adicional

Del 5 al 29 de agosto, un mapa interactivo detalla dónde tienen lugar los principales espectáculos del Edinburgh Fringe. También está disponible una guía completa de espectáculos y eventos.

Festival accesible

Aunque el festival de Edimburgo es muy concurrido, pretende ser tan inclusivo como diverso, con muchos espectáculos y eventos que fomentan la plena accesibilidad. Se pueden proporcionar mochilas sensoriales, y el personal capacitado puede proporcionar asistencia adicional en zonas concurridas y colas. Muchos eventos también están disponibles en línea para quienes no puedan asistir en persona.

¿Qué más se puede hacer?

Edimburgo está firmemente situada en el mapa como ciudad de festivales, ya que acoge nada menos que 11 festivales cada año. El mes de agosto cobra vida con muchos de ellos que se celebran al mismo tiempo que el Edinburgh Festival Fringe. Los visitantes pueden disfrutar del Festival de Arte de Edimburgo, que se celebra del 28 de julio al 28 de agosto de 2022 con más de 40 eventos y exposiciones, totalmente gratuitos.

El Festival Internacional de Edimburgo, que también se celebra paralelamente al Fringe, lleva el teatro, la ópera y la danza de todo el mundo a seis grandes teatros y salas de conciertos de la ciudad, así como a algunos lugares poco convencionales. O los visitantes pueden leer en el Festival Internacional del Libro de Edimburgo, un distintivo escaparate internacional que celebra la palabra escrita.