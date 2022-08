PLAYA Ampliar Las 4 mejores playas de la Costa Turquesa para disfrutar en vacaciones Redacción Más artículos de este autor Por Tweet ¿Cuántos destinos hay en el mundo para disfrutar de playas de ensueño tomando el sol y olvidándonos de los problemas de la vida diaria? Muchos y algunos de ellos quizás no son tan conocidos como deberían. Razón por la cual nunca viene mal conocer nuevos lugares, como las mejores playas de la Costa Turquesa. Estamos hablando de una región situada en las zonas oeste y sur de Turquía, bañada por las aguas del Mar Egeo y del Mar Mediterráneo. El atractivo de estas playas no se basa solo en la belleza del paisaje y del agua del mar, sino también por la proximidad de lugares turísticos con miles de años de historia en la actual Turquía. Por este motivo, unos días de vacaciones (o semanas si los días se quedan demasiado cortos) en la Costa Turquesa de Turquía serán seguro una experiencia única. Para vivirla solos a la aventura o en compañía de parejas, familia o amistades. Todo vale con el fin de unas vacaciones perfectas en algunas de las playas más bonitas del Mediterráneo. Playas de la Costa Turquesa Conocida como la Riviera turca, las playas de la Costa Turquesa a las que se accede a través de Antalya, un importante antiguo puerto romano, ofrecen un viaje inolvidable a los turistas y visitantes. Esta zona es el destino perfecto tanto si buscas el relax de tomar el sol en la playa con un buen libro o solo para olvidarte del mundo, como si quieres aprovechar y hacer un paseo en barco por esta maravillosa costa de Turquía con TSCH. Y recuerda, si la playa es poco para ti y te gusta el turismo a lugares históricos, que cerca de estas playas de arena blanca irresistible hay ruinas históricas que merece la pena visitar. Además de que esta zona de Turquía cuyo nombre procede del color de las aguas, es bien conocida por los mochileros, ya sabes, esos viajeros que se arman de una mochila, agua y muchas ganas de andar en todos sus viajes. Pero si más que caminatas prefieres o tomar el sol o un paseo en barco tranquilo por la costa, céntrate más en las playas en sí que vamos a enumerar a continuación. Playa de Olympo: la playa de la Roca Ardiente Si hablamos del Olimpo lo primero que pensamos es en Zeus, Atenea, Mercurio y en el resto de dioses griegos. Pero también hay que pensar en la playa de Olympo. Está situada en la ladera del Monte Oympo en la Costa Turquesa, en un pueblo llamado Çiraly, en el suroeste de Turquía. ¿Cómo es esta playa? Preciosa sería un buen resumen, además de que es una de las más conocidas del país. Tiene una extensión de unos 3,5 kilómetros, pero si piensas en caminar por la orilla del mar, ten en cuenta que es una playa de guijarros, piedras pequeñas y redondeadas. Y como curiosidad hay que mencionar la denominada Roca Ardiente, que es un fenómeno que surge de manera natural: un fuego que arde en las grietas de las laderas de rocas y que nunca se apaga. Playa de Patara, la más larga de Turquía La segunda playa de la Costa Turquesa que merece la pena visitar es la Playa de Patara, ubicada en esta ciudad cerca de la antigua ciudad licia de Patara. El turismo en esta zona no es solo de playa y este es un ejemplo: se encuentra en una zona arqueológica con ruinas. Por lo tanto, además de bañarse, tomar el sol o navegar en la costa de 12 kilómetros de extensión de la playa, puedes visitar las ruinas de un antiguo teatro, una necrópolis o incluso una Puerta de Triunfo. ¿Qué hay mejor que tomar el sol o navegar con unas ruinas arqueológicas e históricas tan cerca? La mejor prueba de cómo, en esta playa donde no se puede edificar ningún tipo de hotel, se puede disfrutar del sol y el viento del mar del presente, teniendo en mente los recuerdos del pasado turco. Playa de Kaputas Al igual que las anteriores, la playa de Kaputas (Kaputaş) es una perfecta de unión de paisaje paradisíaco, relax y tradición histórica. Es de pequeña extensión y está situada entre Kaş y Kaikan, en la región suroeste de Turquía. Una vez más, ideal para descansar, hacer turismo y navegar por sus tranquilas aguas en barco, catamarán o yate. Para llegar hasta allí hay que descender unas escaleras desde la carretera de la costa y aunque la visitan muchos locales y turistas, lo cierto es que no suele estar abarrotada. Es decir, es un lugar idílico en el que disfrutar de un buen baño sin agobios, si eres de los que prefieren la tranquilidad a las playas llenas de gente cuando llega el verano. Y eso sí, también poblada de guijarros como se ha dicho antes sobre la playa de Olympo. Playa de Ölüdeniz Finalizamos este repaso por algunas de las mejores playas de la Costa Turquesa en Turquía mencionando la playa de Ölüdeniz, en la coste occidental del país. Traducido como “mar muerto” en turco, Ölüdeniz es un pueblo cercana a la llamada Laguna Azul. ¿Qué ofrece esta playa a sus visitantes? Aguas claras para nadar o bucear por las cuevas subterráneas que hay en la zona, un lugar idílico para tomar el sol y también deporte. Si eres un amante del parapente, esta es tu playa, no lo dudes, el monte Badabag es el lugar indicado para descender. Y como hemos dicho en dos playas previas, también hay que decir que la playa de Ölüdeniz se caracteriza por la presencia de guijarros. Pero eso no es obstáculo para la multitud de gente que la visita, en mayor cantidad que en Kaputas. Por lo que esta playa es más indicada para aquellos a los que no les importa tomar el sol o pasear por la costa con mucha gente alrededor en plenas vacaciones. ¿Cuáles de estas playas de la Costa Turquesa, bañada por los mares Egeo y Mediterráneo, te atrae más para unos días de vacaciones en Turquía? No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 1 ) Tweet

