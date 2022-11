EUROPA Ampliar Park Piolets MountainHotel & SPA asciende su categoría a 5 estrellas Redacción Más artículos de este autor Por Tweet







Park Piolets MountainHotel & Spa es un hotel situado a 1.817 metros de altura, en el centro de la estación de esquí de Grandvalira, (Andorra) la más extensa del sur de Europa. Totalmente renovado, con un diseño 100% de hotel de montaña y equipamientos de última generación, además completa su oferta con experiencias gastronómicas –el restaurante Kao Soldeu, el Restaurante Buffet by Andrea Tumbarello y el Lounge Bar y Moët Terrace–, la zona Park Spa Mountain Wellness Club, con cabinas de tratamiento y el Espacio Alqvimia en exclusiva en Andorra, así como el Kid’s Club, con actividades para niños y adolescentes. Un alojamiento donde todo está pensado para descansar y relajarse en plena naturaleza. Park Piolets MountainHotel & SPA ha ascendido de categoría alcanzando las 5 estrellas gracias a su apuesta por la excelencia en sus servicios como hotel a pie de pistas. Un logro que consigue posicionarlo como la mejor opción para vivir experiencias memorables durante la temporada de invierno, pero también en la de verano dando respuesta a la demanda del cliente, cada vez más exigente. Evolución de Park Piolets Park Piolets destaca por su trayectoria y evolución a lo largo de los años que les han permitido posicionarse como expertos en confort, bienestar y gastronomía, un gran conocedor tanto de destino como de las necesidades de sus clientes y de sus nuevas demandas en cuanto a restauración y vivencias y es que el hotel cuenta con un índice de satisfacción de más de un 90%. Una transición natural que culmina con este aumento de categoría. Se ha llevado a cabo un gran proyecto de remodelación y reposicionamiento del hotel consiguiendo premios como el Certificado de Excelencia y el Travelers’ Choice de TripAdvisor, el mayor honor que otorga la plataforma con las opiniones de millones de viajeros y es que Park Piolets está entre el 1% de los mejores hoteles en las categorías: “Andorra”, “Viajar en familia en Andorra”, “Mejor Atención al cliente en Andorra. También se han logrado acuerdos como con el reconocido chef Josep Maria Kao que ha permitido la apertura del primer restaurante internacional de la cadena de alta gastronomía china. Así como la apertura del Espacio Alqvimia en el Park Spa, la Moët & Chandon Terrace o la boutique Viladomat Signature dentro del hotel, lo que permite a los huéspedes alquilar y/o comprar todo su equipamiento antes de acceder a pistas o antes de realizar alguna actividad en la montaña. También desde el pasado año, el hotel entró a formar parte de Preferred Hotels & Resorts, siendo el único alojamiento de Andorra que pertenece a la compañía internacional. Concretamente, está en la categoría Lifestyle que engloba los hoteles que mantienen su identidad y que destacan por ofrecer estancias atractivas y de primer nivel: alojamientos cómodos, elegantes, con encanto y estilo local, que, además, ofrecen servicios exclusivos a sus huéspedes, como es el caso del hotel ubicado en Soldeu, Andorra. Todos ellos, se ajustan a exigentes estándares de excelencia marcados por Preferred Hotels & Resorts y ratificados por rigurosas inspecciones anuales. Una gran apuesta por la calidad y las experiencias memorables El hotel ofrece estancias completas y 360º creando momentos inolvidables que cubren todas las necesidades de los clientes. En ellas se incluyen restaurantes de alta cocina, bienestar y salud con SPA y tratamientos de calidad, y por supuesto, confort y un amplio abanico de actividades hacen que Park Piolets pueda satisfacer a un cliente cada vez más informado y más exigente. El alojamiento cuenta 150 habitaciones amplias y confortables entre suites, junior suites y habitaciones deluxe. Todas con vistas a la montaña y perfectamente equipadas. Pero también va más allá y para ofrecer experiencias memorables, la gastronomía es clave. Es por ello, que tiene 4 opciones de restauración, en la que destaca KAO Soldeu, 1.700 m2 de SPA con tratamientos y un recorrido de aguas único, además de la gran oferta de actividades y la tienda Viladomat Signature. Todo ello hace que el cliente pueda vivir una experiencia 360º de confort, gastronomía, salud, bienestar y deporte. La gastronomía ha sido clave durante el reposicionamiento del hotel y es que, se espera poder seguir creciendo dentro del sector gastronómico con nuevos acuerdos para poder responder a nuevas demandas de clientes cada vez más exigentes y/o aquellos que buscan vivir también experiencias gastronómicas únicas. En este sentido, el hotel se ha aliado con la Academia Iberoamericana de la Gastronomía para llegar a ser referentes en el sector. La sostenibilidad también es un eje vital para Park Piolets, y es que debido a su ubicación, tiene un doble compromiso por preservar el entorno y patrimonio natural de Andorra. Forma parte de la estrategia transversal de su desarrollo, por eso está presente en la toma de decisiones, servicios y funcionalidades del hotel con cambios en las habitaciones, en los restaurantes, en el hall y en el spa, permitiendo ahorrar hasta 325 toneladas de emisiones de CO2. Park Piolets MountainHotel & Spa***** Ctra. Park Piolets MountainHotel & Spa***** Ctra. General no2, 19, AD100 – Soldeu (Principado de Andorra) Tel: +376 871 787 Email: [email protected] WEB : www.parkpiolets.com

