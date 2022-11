Taiwán organiza Festival de Cine de la Nueva Política hacia el Sur

miércoles 02 de noviembre de 2022 , 09:28h

El 28 de octubre se inauguró el Festival de Cine de la Nueva Política hacia el Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés), en el Parque Creativo Huashan 1914 en la ciudad de Taipéi, informó el ministerio en un comunicado.

El evento de dos días ofreció 12 proyecciones gratuitas de seis películas, entre estas The Songs We Sang (Las canciones que cantamos) de Singapur; The Garden of Evening Mists (El jardín de la niebla vespertina) de Malasia; Chhichhore, de India; Homestay (Estancia familiar) de Tailandia, y The Road Less Traveled (El camino menos transitado), de Indonesia; y Listen Before You Sing (Escucha antes de cantar), de Taiwán.

Al evento inaugural asistieron representantes y funcionarios de los países a los que va dirigida la Nueva Política hacia el Sur (NSP, siglas en inglés), entre esos, Vietnam, Singapur, Tailandia, Malasia y Filipinas, así como los directores y el equipo de las películas participante

El viceministro de Relaciones Exteriores, Alexander Tah-ray Yui, señaló en su discurso de apertura que, desde 2016, Taiwán ha seguido fortaleciendo las relaciones con los países a los que va dirigida la NSP sobre la base de los principios de la asistencia mutua para el beneficio mutuo en diversas áreas. La esencia de la NSP es su enfoque centrado en las personas, aseveró Yui, añadiendo que 2,77 millones de turistas de los países a los que va dirigida la NSP visitaron Taiwán antes del inicio de la epidemia en 2019, y más de 690.000 trabajadores migrantes procedentes de dichos países viven en la nación, contribuyendo a la diversidad y riqueza cultural.

Según Yui, con el objetivo de seguir promoviendo los lazos culturales entre Taiwán y estos países a los que va dirigida la NSP, el MOFA organizó este año por primera vez este festival de cine con películas icónicas, que muestran los ricos y diversos aspectos culturales de cada nación.

Por su parte, el representante de Singapur en Taiwán, Yip Wei Kiat, declaró que este festival de cine es un ejemplo de intercambio comunitario entre Taiwán y los países a los que va dirigida la NSP. Asimismo, el representante de Tailandia en Taiwán, Twekiat Janprajak, aseveró que, en el marco de la NSP, los intercambios bilaterales entre Taiwán y Tailandia en diversos campos se han estrechado, y aprovechó la ocasión para invitar al público a disfrutar de las películas.