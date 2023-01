Cruceros sobre raíles: los mejores viajes en tren de lujo

jueves 26 de enero de 2023 , 07:26h

Tal como afirmó el poeta griego Constantino Cavafis en la obra clásica “Ítaca”, lo importante de un viaje no es el destino, sino disfrutar del camino. Por ello, no sorprende que la nueva tendencia turística, conocida como slow travel, esté en pleno auge. Cada vez son más los viajeros que optan por viajar sin prisas, admirando los paisajes donde las carreteras no llegan y que solo un viaje en tren puede ofrecer, ya sea a través de selvas vírgenes en Malasia o en lo alto de las Montañas Rocosas canadienses.

Según Francesc Escánez, director de Atlántida Travel, “ha habido un notable incremento en la demanda. Sin ir más lejos, las reservas para viajar en tren en 2022 incrementaron el doble respecto al año anterior”. Atlántida Travel, referente en la organización de viajes de lujo personalizados en España, ha seleccionado ocho viajes en tren para iniciarse en esta forma tan glamurosa de explorar el viejo mundo:

Seven Stars, Japón

Considerada el Orient Express del país del sol naciente, esta opulenta locomotora nipona, cuya capacidad este año se ha reducido a veinte pasajeros, es una de las más espaciosas y lujosas. Cada detalle del Seven Stars —desde los muebles, los baños o hasta la vajilla—, está hecho a medida por artesanos japoneses, quienes han logrado unir el diseño clásico con la tecnología de vanguardia. Uno de sus mayores atractivos es el salón de té de estilo ryuei, decorado con tatamis evocando a una tradicional casa de té. Los viajeros pueden elegir entre sus 12 suites estándar o bien optar por una de las dos suites de lujo, con vistas panorámicas de la isla de Kyushu desde el ventanal trasero. Durante un circuito de cuatro días y tres noches, el tren recorre un total de 3000 kilómetros, realizando varias paradas en algunos de los mejores santuarios y onsen de la región, parajes naturales como el lago de Kinrin, así como estudios de la legendaria porcelana japonesa de Imari, a fin de conocer el lado más auténtico de Japón en una experiencia que, como su propio nombre indica, supera con creces las cinco estrellas.

Belmond Andean Explorer, Perú

Belmond Andean Explorer, el primer tren nocturno de lujo de Sudamérica, transporta hasta 48 pasajeros —en viajes de una o dos noches—, entre Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, y Arequipa a través de los Andes peruanos en una de las rutas en tren más altas del mundo (unos 4.000 metros de altura). Cuenta con 35 camarotes a bordo, cada uno equipado con mantas de lana de alpaca y telas tejidas a mano, cuyos nombres corresponden a la flora y la fauna autóctona que puede divisarse a lo largo del trayecto desde las ventanas panorámicas o el vagón observatorio. Debido a la pérdida de señal durante la ruta y la ausencia de wifi, el Belmond Andean Explorer invita a desconectar del mundo exterior a fin de disfrutar de la experiencia a plenitud. El ritmo del mismo, alcanzando una velocidad máxima de 48 kilómetros por hora, se presta a ello. Su decoración de estilo contemporáneo está inspirada en el símbolo de la Chakana, el cual se oculta a bordo en cada rincón. El tren también realiza excursiones al lago Titicaca, donde aprender sobre las costumbres locales, visitar las ruinas incas y contemplar las impresionantes vistas.

Venice Simplon - Orient Express, Europa

Este icono del art decó es el tren más emblemático del mundo, no solo por su diseño sino también por sus servicios de primera clase. Desde 1982, el Venice Simplon - Orient Express recorre Londres y Venecia, con escala en París, a lo largo de 1720 kilómetros y una duración de 31 horas. Con acabados a base de madera pulida y decorado con elementos vintage, el VSOE personifica la elegancia de la Edad de Oro del ferrocarril. Este año recibirá ocho suites nuevas, dos de las cuales son vagones originales de la década de 1920, cuidadosamente restaurados por expertos artesanos y diseñadores franceses.

Rovos Rail, África

Este distinguido ferrocarril —conocido como el orgullo de África, dado su prestigio internacional—, ha estado viajando por el continente africano durante más de treinta años, con rutas de lujo entre Ciudad del Cabo y Pretoria. Todos los viajes de Rovos Rail incluyen excursiones culturales, históricas y de safari para que los huéspedes puedan experimentar las maravillas que ofrece el sur de África. Su nuevo itinerario “sendero de dos océanos”, de quince días de duración, va desde Tanzania hasta Zambia, cruzando por la República Democrática del Congo, y concluye en Angola. Con un estilo elegante y atemporal, Rovos Rail aloja a un máximo de 72 pasajeros en 36 suites diseñadas con un gusto exquisito. Los pasajeros pueden elegir entre tres tipos de compartimentos distintos, según el tamaño y el nivel de confort, destacando la Royal Suite de 16 metros cuadrados que, entre otras comodidades, incluye una bañera de estilo victoriano.

The Ghan, Australia

The Ghan desde 2004 cruza el continente australiano de norte a sur, desde Adelaida hasta Darwin, en una ruta de 54 horas de duración. Su nombre es la abreviatura de “The Afghan”, en honor a los mercaderes, procedentes de Afganistán y Persia, que atravesaban esta misma ruta entre los años 1865 y 1930. Si hay mucha demanda, The Ghan puede ampliarse hasta los 44 vagones, con una longitud total de más de un kilómetro, lo cual lo convierte en el tren más largo del mundo. En el viaje de tres días con todo incluido, se abre camino a través del Centro Rojo de Australia y brinda la posibilidad de descubrir yacimientos aborígenes e incluso navegar por el río Katherine.

Belmond Royal Scotsman, Escocia

Clasificado entre los trenes más lujosos del mundo, el Belmond Royal Scotsman, transcurre por el corazón de las Tierras Altas de Escocia en un periplo inolvidable. Con sus vagones revestidos de caoba y la elegancia eduardiana de sus íntimas cabinas privadas, los pasajeros se sienten como en un palacio sobre ruedas, cuyas paradas estratégicas permiten conocer los lugares más exclusivos de la región en recorridos de dos a siete noches. Por si fuera poco, uno de los spas más prestigiosos de Escocia, el Bamford Haybarn, se encuentra a bordo para garantizar un relajante viaje hacia el bienestar.

Rocky Mountaineer, Canadá

Desde su fundación en 1990, el legendario tren panorámico Rocky Mountaineer ha transportado a más de dos millones de pasajeros, lo que lo convierte en el tren turístico premium de propiedad privada más grande del mundo. Equipado con ventanales y cúpulas de vidrio, no deja nada a la imaginación mientras atraviesa el espectacular paisaje entre Vancouver, Columbia Británica, Banff y Jasper. Dispuesto a preservar la belleza de las escarpadas Montañas Rocosas del Canadá, el Rocky Mountaineer ha implementado medidas sostenibles que incluyen la reducción de emisiones de dióxido (18 toneladas al año), el aumento de reciclaje a bordo y la asociación con iniciativas para proteger la fauna local.

Golden Chariot, India

El inconfundible tren morado y dorado Golden Chariot nace del deseo por hacer llegar a todos los viajeros el lujo propio de un maharajá. Partiendo de Bangalore y continuando hacia Mysore, Hassan, Hospet, Gadag y Goa —la “perla de oriente”—, el recorrido invita a adentrarse en el laberinto cultural del sur de la India en un viaje éxotico, lleno de sensaciones. Lo que distingue a este tren es su acceso a atracciones fuera de lo común, como las ruinas de Hampi, lo cual se traduce en un acercamiento a la India más desconocida.