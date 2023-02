EUROPA Ampliar Anantara Plaza Nice, el primer hotel de la cadena en Francia Redacción Más artículos de este autor Por Tweet





















La llegada del hotel Anantara Plaza Nice, una joya arquitectónica rejuvenecida del siglo XIX ubicado en el paseo marítimo de Niza marca el regreso triunfal de uno de los hoteles con más historia de la Costa Azul y la continuación de la expansión europea de Anantara. El hotel, que cuenta con impresionantes vistas al emblemático Paseo de los Ingleses, abre sus puertas tras dos años de renovación para recuperar su esplendor de la Belle Époque. Situado en el centro, a la entrada de la Plaza de Oro de la ciudad, el hotel Anantara Plaza Nice tiene vistas exclusivas vistas a los jardines Albert 1er. Remodelado con 151 habitaciones, incluidas 38 suites, muchas de ellas con terrazas y balcones orientados al mar, el notable edificio de 175 años de antigüedad cuenta con un nuevo Anantara Spa, un espacio para conferencias con seis salas de reuniones y un salón de baile, así como un elegante bar-restaurante en la azotea con una vista panorámica inigualable de la bahía de los Ángeles y el casco antiguo de Niza. Un consorcio de arquitectos, entre los que se encuentran el galardonado David Collins Studio, el arquitecto local Jean-Paul Gomis y TBC Studio, ha diseñado los sofisticados interiores que combinan la elegancia del viejo mundo con el lujo contemporáneo. El diseño rinde homenaje al estilo neoclásico del hotel original, inaugurado en 1848 como primer hotel de lujo de Niza, con estilos modernos que actualizan la imagen del edificio patrimonial de la avenida de Verdún de Niza. Inspiradas en el centelleante mar Mediterráneo y en la época dorada de la Costa Azul, las habitaciones y suites del hotel Anantara Plaza Nice combinan una cómoda sofisticación con toques exclusivos de Anantara. Con vistas al mar o a los cuidados jardines, los interiores revestidos de mármol están decorados en tonos pastel y ricas texturas mediterráneas para crear un ambiente tranquilo, con sutiles toques de madera y oro que estimulan los sentidos. Para disfrutar de Niza al más puro estilo de la Riviera Francesa, los huéspedes pueden reservar la Suite Baie des Anges Signature, de 54 metros cuadrados, con un amplio salón, una cocina americana y una terraza panorámica con vistas a la mundialmente famosa bahía de los Ángeles. Además, el hotel cuenta con su Suite Presidencial de 75 metros cuadrados situada en la 5ª planta, un elegante espacio con impresionantes vistas a la bahía desde su acogedora terraza diseñada para tomar el sol y celebrar fiestas privadas. Gastronomía mediterránea con vistas de ensueño Situado en la emblemática azotea, SEEN by Olivier, el restaurante más emblemático del hotel, ofrece una perfecta combinación del glamour de la ciudad y de la cocina mediterránea contemporánea de la mano del chef portugués Olivier da Costa. Al igual que sus restaurantes de moda en Lisboa, Sao Paulo y Bangkok, el nuevo SEEN de Niza combina unas vistas impresionantes con imaginativos y originales cócteles y descubrimientos gastronómicos que van desde especialidades de la Niçoise, sutilmente perfumadas con trufas negras del pueblo de Le Rouret, hasta erizos de mar salados y ostras de las aguas locales. Con un ambiente fresco y seductor, el restaurante ofrece vistas de 360° de la ciudad y la Baie des Anges, tanto en mesas interiores y como exteriores. En Les Colonnades, un glamuroso salón de caviar y champán con sabores autóctonos con una decoración inspirada en los jardines tropicales de Niza y el mar, se servirá marisco fresco junto con aperitivos ligeros, comida local y vino. Por la tarde, el exclusivo Afternoon Tea à la Niçoise transportará a los huéspedes a una glamurosa época pasada. Una variada propuesta de actividades para sumergirse en la cultura de Niza Siendo un destino ideal para cualquier época del año, Niza y los cercanos centros turísticos de la Riviera Francesa de St Tropez, Mónaco, Cannes y Alpes Marítimos, no carecen de actividades emocionantes. Aprovechando al máximo su céntrica ubicación, el hotel Anantara Plaza Nice ofrece un rico programa de experiencias privadas para huéspedes que invita a los viajeros a explorar pueblos en lo alto de las colinas, viñedos de la época romana y joyas arquitectónicas poco conocidas. Con la excursión de un día completo "Tras las huellas de Coco Chanel", los huéspedes no sólo conocerán la vida creativa de la emblemática diseñadora francesa, sino que también tendrán la oportunidad de visitar una de las bodegas más antiguas de Francia, el Château de Cremat. Ideal para aquellos que quieran disfrutar de una cata de vinos de las cuvées privadas de Anantara, de un almuerzo en las colinas de Niza y de una visita a la residencia oficial de Coco Chanel en Niza. Para aquellos que deseen descubrir el fascinante arte del soplado de vidrio en la campiña francesa, un clásico Citroën 2 CV les recogerá en el hotel y les trasladará al pintoresco pueblo medieval de Biot para aprender los fundamentos del oficio. Allí podrán crear su propio objeto de vidrio -una figurita, un colgante o una pequeña vasija- para llevárselo a casa. La experiencia concluye con una deliciosa comida en un restaurante típico del pueblo para saborear el sofisticado estilo de vida francés. Anantara Spa, los cuidados más exquisitos de la mano de los mejores profesionales Con cinco salas de tratamiento, un hammam y una sauna, el Anantara Spa del Hotel Anantara Plaza Nice propone un renovador retiro para los sentidos. Productos marinos de alta gama para el cuidado de la piel, aceites esenciales naturales de la región de Grasse y terapias asiáticas se combinan con pedicuras del famoso pedicurista Bastien González, conocido por delicado cuidado de los pies. Recurriendo una vez más a los poderes reconstituyentes de la naturaleza, el spa cuenta con una exclusiva colección de aceites para masajes, elaborados con aceites esenciales de la capital del perfume, Grasse. Esta colección incluye el aceite "Coucher de Soleil", formulado con mimosa, jengibre y otras plantas aromáticas locales. Los huéspedes también pueden hacer ejercicio en el gimnasio del hotel, abierto 24 horas, disfrutar de sesiones de running a lo largo del paseo marítimo o establecer un plan de objetivos para alcanzar nuevas metas de la mano de un entrenador personal. La propia ciudad de Niza ha sido recientemente clasificada por la UNESCO como ciudad balnearia de invierno de la Riviera Francesa. Fuera de la propiedad, el Anantara Plaza Nice ofrecerá una selección de aventuras locales a medida y experiencias únicas para sumergir a los huéspedes en sus innumerables encantos. Niza ofrece una vibrante vida nocturna en el Promenade des Anglais, un mercado de agricultores locales en Cours Saleya, espectaculares museos que honran la rica historia artística de la ciudad y eventos culturales anuales como el legendario Festival de Jazz de Niza. El hotel Anantara Plaza Nice, un espacio ideal también para eventos, está convenientemente conectado con el aeropuerto y el Centro de Congresos Acrópolis en tranvía o a 20 minutos en coche. Con un total de cinco salas multifuncionales totalmente nuevas de entre 25 y 309 metros cuadrados -la mayoría de ellas con luz natural-, el hotel tiene capacidad para albergar hasta 300 personas en grandes reuniones corporativas o eventos sociales. Con espacios para celebrar sesiones creativas, cenas privadas a medida y bodas y celebraciones en la azotea, todos ellos cuentan con acceso directo al exterior y espectaculares vistas de la bahía.

