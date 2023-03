Semana Santa en Irlanda y visitar el set de rodaje de series y películas del 2023

lunes 27 de marzo de 2023 , 09:17h

En 2023 la Isla Esmeralda es protagonista en la pequeña y gran pantalla. Estrenos de cine como 'Almas en pena de Inisherin' o 'Dragones y mazmorras: Honor entre ladrones' y el tirón de series como 'Juego de tronos', la segunda temporada de 'Vikingos: Valhalla', 'Blade Runner 2099', la última temporada de 'Derry Girls' o el documental sobre U2 eligieron a Irlanda como escenario.

Irlanda tiene todos los ingredientes para ser un escenario de película. Su historia y su naturaleza superan a cualquier estudio de cine. Castillos, puentes, calzadas, embarcaderos, torreones. Ese aire siempre misterioso y embaucador. Producciones como 'Salvar al soldado Ryan' o 'Braveheart' eligieron este lugar para contar sus oscarizadas historias, y las mejores series y películas de 2023 también han escogido Irlanda como telón de fondo. Aquí van los siete escenarios en los que se rodaron las mejores producciones de este 2023.

Los acantilados infinitos y las aguas salvajes de Inisherin

Quien dice Inisherin dice Ruta Costera del Atlántico. Porque a este lado salvaje de la Isla Esmeralda vagan Colin Farrell y Brendan Gleeson en 'Almas en pena de Inisherin', la cinta de McDonagh que llevó a Irlanda hasta la ceremonia de los Oscar. La isla de Inis Mór (condado de Galway) y la de Achill (condado de Mayo) son territorio Gaeltacht, es decir, aquí se habla gaélico. Tierra auténtica en tradiciones; de acantilados infinitos y prados inmensos.

En la ‘isla grande’ (eso significa Inis Mór en gaélico) la mitología cristiana, precristiana y celta se siente más allá del patrimonio, que encuentra en el fuerte Dún Aonghasa (Dun Aengus), levantado hace tres mil años, y las ruinas monásticas del siglo VIII de Na Seacht dTeampaíll (Las Siete Iglesias) un ejemplo del misticismo de esta tierra, testigo de asentamientos desde hace siglos y, de rodajes de cine. Lugares de una espiritualidad especial.

Los acantilados marinos de la isla de Achill presumen de ser los más altos de Irlanda y la bandera azul ondea en cinco de sus playas. Aquí está la Bahía de Keem, el mejor lugar para bañarse en aguas salvajes de todas las islas británicas. Un paraíso aislado del mundo al que se accede atravesando tierra de pastores y pescadores. Un lugar casi sin descubrir.

El fiordo de Vikingos en el Ancestral Este de Irlanda

La bella y aguerrida Escandinavia, con los impresionantes fiordos del asentamiento vikingo de Kattegat es, en realidad, Irlanda. El condado de Wicklow regresa al siglo XI para contar las hazañas de los vikingos más legendarios. Con localizaciones en el condado de Meath (Slane Castle State y Boyne) y las tomas aéreas de los paisajes de Kerry, es el escarpado paisaje del Ancestral Este de Irlanda el que vuelve a servir de escenario en la segunda temporada de 'Vikingos: Valhalla'.

La fortaleza de Jomsburg en el Báltico no es sino Roundwood Quarry, y The Ice River cobra vida en Ballyhorsey Quarry, la ciudad de marismas de arena. Otro de los escenarios clave es Lough Tay (Lago Guinness), en la serie, el puerto de Kattegat. Los efectos especiales lo convirtieron en un fiordo y marineros y vecinos sirvieron de extras en el rodaje. Sin duda, un lugar de culto.

El resto no necesita efectos. La república de Novgorod se muestra natural en las irlandesas tierras de cultivo de Ashford, así como Nun’s Beach en Maghermore, el paisaje montañoso de Bray Head o las ruinas de Black Castle. Todos escenarios para tus vacaciones de película.

El Dublín de U2 y Dave Letterman

Ahora que se acaba de estrenar (17 de marzo, Día de San Patricio) la serie documental de Disney + 'Bono & The Edge: a sort of homecoming, with Dave Letterman' (Bono & The Edge: una especie de regreso a casa, con Dave Letterman) es el mejor momento para acercarse al Dublín que inspiró a U2, la banda irlandesa de rock.

El oscarizado cineasta Norman Neville sigue los pasos de Dave Letterman en su primera visita a la ciudad que vio nacer a U2. Bono y The Edge hacen de guías de excepción para su íntimo amigo en esta producción en la que se puede descubrir un Dublín vibrante.

La primera parada es el edificio Ambassador Cinema, en O’Connell Street, donde Letterman es testigo de un concierto íntimo. Las aguas de Forty Foot, el tren DART rumbo al norte desde Wicklow, la buena música en directo en el legendario pub McDaid’s de Grafton Street, los míticos estudios Windmill Lane en los que U2 grabó sus discos, o el puente de Ha’penny donde hicieron sus primeras fotos promocionales son algunos de los lugares clave para la banda que aparecen en el documental.

La ciudad amurallada de las Derry Girls

Para venir a conocer esta ciudad de Irlanda del Norte no se necesitan motivos, pero ahora que la tercera y última temporada de 'Derry Girls' ha acabado, se puede decir que Derry-Londonderry está de moda. Es el ‘fenómeno Derry Girls’.

Lisa McGee, su creadora, engancha al público con un escenario real: mediados de los 90 en una Irlanda del Norte que ve cómo el conflicto armado da con fuerza sus últimos coletazos. Si bien, Derry es hoy mucho más que la sombra de un conflicto que ha marcado su historia reciente. Quizá por ello, a punto de cumplirse 25 años de la firma de los Acuerdos de Viernes Santo (10 de abril de 1998), esta ciudad quiere que se conozca toda su historia: no solo la de oscuridad.

Para ello, Derry ha diseñado un sendero temático que recorre algunos de los escenarios del rodaje de la popular serie, siempre con su magnífica ciudad amurallada como testigo; una fortificación del siglo XVII que puede presumir de contar con las murallas mejor conservadas de toda la Isla Esmeralda. Asimismo, la Tower Museum de la ciudad cuenta desde este mes de marzo con una exposición sobre las Derry Girls. La excusa perfecta para conocer la Meca del Halloween.

Un escenario irlandés de cine para Dragones y mazmorras

Una vez más, los grandes estrenos cinematográficos de 2023 llevan la mirada a Irlanda del Norte, una tierra llena de magia, misterio y seres mitológicos. La realidad supera aquí a la ficción y es por eso que visitar los lugares que sirvieron de escenario de rodaje para esta nueva versión de la famosa serie de los ochenta resulta una experiencia irrepetible en cualquier otro lugar.

El próximo 31 de marzo se estrena, en España, 'Dragones y mazmorras: Honor entre ladrones' (Paramount Pictures) y lugares como Belfast, Carrickfergus, Clandeboye Estate, en Bangor, o Strangford, en el condado de Down, son paradas obligatorias para los amantes de este clásico de la pequeña pantalla o para echar una partida al famoso juego de rol.

Los reinos de 'Juego de tronos', en Irlanda del Norte

Si eres fan de 'Juego de tronos', te encantará saber que los escenarios de la serie basada en los libros de George RR Martin están a un par horas de avión. Las islas del Hierro o las praderas Dothraki no son fruto de la tecnología. Son increíbles, pero son reales: están en Irlanda del Norte.

Tal es el caso de Castle Ward, cerca de Strangford (condado de Down), que te adentra en la auténtica Invernalia. Si visitas este castillo del siglo XVIII podrás probarte los trajes de los protagonistas de la serie, pasear por los jardines e incluso practicar el tiro con arco.

Lugares como la cueva (Cushendun) en la que nace la ‘Criatura de las Sombras’, la abadía gótica del siglo XII Inch Abbey (cerca de Downpatrick) o el acantilado de Rocadragón (Fair Head, en Antrim) están ahora al alcance del viajero, que puede pisar los escenarios de rodaje gracias a Game of Thrones Studio Tour, que se puso en marcha hace un año.

Blade Runner 2099: una Irlanda de ciencia ficción

Sí. La película de ciencia ficción más grande e influyente de todos los tiempos, la joya de Ridley Scott de 1982, llegará por fin a la pequeña pantalla con 10 capítulos. Aún no se sabe cuándo será su estreno en Amazon Prime Video, pero sí se sabe que, una vez más, el escenario de rodaje es Irlanda del Norte. Una razón más para acercarse esta Semana Santa a conocer este lugar que atrapa a los expertos en localizaciones para el cine y la pequeña pantalla.

Jeremy Podeswa, uno de los directores de 'Juego de tronos', será el encargado de la producción de 'Blade Runner 2099', junto al director y guionista británico Ridley Scott y Silka Luisa, y llevará las riendas del episodio piloto. Un comienzo en el que los paisajes de Irlanda serán, una vez más, la prueba de que la Isla Esmeralda es un escenario vivo que parece sacado de la ciencia ficción.