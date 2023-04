Consejos para protegerse de la ciberdelincuencia en Semana Santa

miércoles 05 de abril de 2023 , 07:11h

La ciberdelincuencia ha aumentado en España un 89,3% en los últimos tres años. Los ciberdelincuentes no discriminan entre empresas, instituciones y usuarios por lo que es vital fomentar la cultura de ciberseguridad. Durante los periodos vacacionales se multiplican el phishing y otras formas de fraude online. Aprende a identificarlos y evita convertirte en víctima de los ciberdelincuentes.

Las vacaciones representan un periodo de desconexión y disfrute. Sin embargo, los ciberdelincuentes no descansan y aprovechan estos momentos de quietud para llenar sus bolsillos a costa de usuarios poco precavidos. El Foro Económico Mundial, en su último Informe sobre Riesgos Globales, clasificó el cibercrimen como el octavo mayor riesgo al que se enfrenta el mundo en 2023.

España no es una excepción: la ciberdelincuencia ha experimentado un aumento del 89,3% en los últimos tres años, según datos proporcionados el Ministerio del Interior. Una de las principales amenazas que surgen durante las vacaciones es el fraude electrónico, que ha se ha incrementado un 96,6% en los últimos tres años.

En este contexto, Andrés Soriano, CISO y director de Ciberseguridad de UNIVERSAE, revela algunas claves para protegerse durante las vacaciones y evitar a los ciberdelincuentes:

Estafas de alquileres vacacionales . ¿Grandes chollos en alojamientos turísticos? Ponlo en cuarentena. Las estafas de alquileres vacacionales han proliferado enormemente durante los últimos años. Para evitar caer en estas trampas, verifica siempre la autenticidad del anuncio e investiga las opiniones de otros huéspedes. Emplea siempre plataformas oficiales para realizar tus reservas y comprueba la existencia del alojamiento y si está publicado en otras plataformas.

Aunque lo más importante es no realizar nunca pagos fuera de las pasarelas de pago oficiales y ofrecidas por las plataformas. Los estafadores suelen derivarte, por motivos de prisa y urgencia, a métodos de pago instantáneos donde una vez realizada la transacción no hay marcha atrás.

El phishing y otras estafas en línea.

El phishing es una técnica de ingeniería social utilizada por los ciberdelincuentes para obtener información confidencial. Se realiza mediante el envío de correos electrónicos o mensajes fraudulentos haciéndose pasar por una entidad legítima. Para protegerte, no hagas clic en enlaces sospechosos, comprueba siempre la dirección del remitente, analiza detenidamente los mensajes en busca de incongruencias y contacta al soporte comercial desde la web oficial.

El auge del juice hacking.

Es normal que durante las vacaciones también queramos estar conectados. Por eso importante tener cuidado en los lugares públicos donde cargar tu teléfono como, por ejemplo, centros comerciales, aeropuertos u otros espacios. Debemos ser muy conscientes de los riesgos derivados de ello. Esta táctica consiste en infectar con malware dispositivos electrónicos a través de puertos USB.

De esta forma, el ciberdelincuente puede tomar el controlar los programas de tu dispositivo móvil, monitorizar tus comunicaciones, exfiltrar información sensible y obtener tus usuarios y contraseñas. Para protegerte utiliza siempre tus cargadores, cables y baterías externas, ya que es la única forma de mantenerlos seguros.

No te conectes a Wi-Fi públicas.

Conectar tus dispositivos a redes Wi-Fi públicas puede ser una opción si estás en un país extranjero y quieres mantenerte en línea. Sin embargo, puede tener mucho riesgo. En periodos vacacionales son frecuentes las redes señuelo creadas por ciberdelincuentes, con la intención de monitorizar el tráfico de red y las conexiones.

Esta práctica, combinada con técnicas de ingeniería social, puede poner en riesgo nuestros datos personales. Por ello, intenta evitar conectarte a redes no controladas y limita su uso a aplicaciones o sitios web que no revelen información sensible o confidencial. Si es posible, realiza tus conexiones a través de una red privada virtual (VPN) para cifrar tus comunicaciones.