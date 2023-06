10 actividades espectaculares para explorar la naturaleza en el día del medioambiente

viernes 02 de junio de 2023 , 08:34h

ATISBAR MEDELLÍN DESDE UN PARAPENTE, NAVEGAR POR EL FIORDO DE OSLO, PEDALEAR A TRAVÉS DE LOS CAMPOS DE ARROZ EN BALI.

El 5 de junio es el Día del Medioambiente y Civitatis, la marca líder en actividades por el mundo, propone diez experiencias inolvidables para celebrarlo de manera sostenible.

Cuidar el medioambiente es, más que nunca, clave en tiempos difíciles en los que el planeta está en alerta. La ONU designó este día, en 1972, para destacar la importancia de la protección y la salud del entorno y cada vez cobra más relevancia. Civitatis, la marca líder en actividades, excursiones y visitas guiadas en español por todo el mundo, y entre cuyos valores primordiales se encuentra la sostenibilidad, propone celebrarlo de una manera muy especial y respetando su "Manifiesto del viajero".

Viajar con la mente abierta, respetar el patrimonio, cuidar la naturaleza y apoyar la economía del destino son algunas de sus claves. En estas fechas, planear escapadas al aire libre con esas ideas a mano será la mejor manera de disfrutar.

Viajar a través de los cuatro elementos

Aire, fuego, mar y tierra. Son los cuatro elementos fundamentales que componen y explican el mundo. En estas diez escapadas, son los absolutos protagonistas. Civitatis enfatiza su compromiso con el impacto positivo de su oferta eligiendo diez inolvidables alternativas que dejarán huella en ti, aunque la reduzcan en el globo:

Paseo en velero con avistamiento de cetáceos:Surcar las aguas tinerfeñas de Costa Adeje a bordo de un moderno velero desde el que contemplar cetáceos como ballenas piloto y delfines no es algo que se haga todos los días. Una de las reservas más importantes de estas especies te está esperando.

Senderismo por el glaciar Perito Moreno:Descubrir la naturaleza salvaje de la Patagonia argentina y llegar a lo alto de uno de los glaciares más famosos del mundo es algo que se queda por siempre en la memoria. En esta ruta de senderismo por el Perito Moreno te sentirás como un auténtico explorador de novela de aventuras.

Tour en bicicleta eléctrica por los campos de arroz de Bali: Uno de los paisajes más llamativos de Indonesia es, sin duda, el de sus inmensos campos de arroz. ¿Qué tal visitarlos a bordo de una bicicleta eléctrica? Esta ruta por Ubud, conociendo la cara más rural de Bali, se aleja de lo más turístico de la isla para una inmersión en su cultura y tradiciones.

Descenso del Sella en canoa: Más cerca, entre Arriondas y Llovio, en Asturias, el río Sella te espera con su caudal. No en vano, navegar sus 15 kilómetros es una de las actividades más populares de España. ¿Aún no la has probado?

Senderismo nocturno por las Cañadas del Teide:Nuestra montaña más alta, el volcán Teide, ofrece un paisaje de impresión que cobra especial magia al atardecer. Maravíllate con el cielo estrellado de uno de los firmamentos más limpios y claros de cuantos puedes contemplar.

Tour en patinete eléctrico por Central Park: New York, New York, siempre New York. No todas las actividades en la naturaleza pasan necesariamente por escaparse de las grandes ciudades. Un cinematográfico paseo sobre ruedas por el pulmón verde de Manhattan lo demuestra.

Vuelo en parapente por Medellín: ¿Qué tal descubrir otra gran ciudad, otro país, desde las alturas? Sobrevolar Medellín, en Colombia, te dejará sin aliento, literalmente. La panorámica a vista de pájaro no se te olvidará en la vida.

Avistamiento de ballenas en barco ecológico: Volvamos al mar. Muy al norte, a Islandia. Partir desde el puerto de Húsavík para otear a las ballenas en las inmediaciones del Ártico es como ver un documental en la vida real, garantizado.

Trekking por la Montaña Arcoíris:En esta ruta de trekking por Vinicunca, la Montaña de los Siete Colores en Perú, visitarás el lugar donde el arcoíris cayó del cielo para fundirse con el paisaje andino. Un milagro de la Madre Tierra.

Paseo en barco eléctrico por el fiordo de Oslo: Hay muchos tipos de barcos y cruceros para admirar la costa de la capital noruega y sus bellos paisajes. Civitatis ofrece la opción de hacerlo de una manera consciente a bordo de una embarcación de cero emisiones que preserva este marco de postal.