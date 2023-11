El restaurante italiano La Tavernetta del Pirata trae a su carta la Navidad de la isla de Ischia

Madrid estrena las festividades navideñas con una agenda repleta de opciones para disfrutar de la buena mesa y brindar con amigos, compañeros de trabajo y familia. Es el momento de reservar antes de que sea demasiado tarde y no tengas más remedio que hacer de anfitrión.

Entre la multitud de restaurantes y locales de moda, La Tavernetta del Pirata (Santa Engracia, 26), ofrece el Menú de Navidad que cautivó, años atrás, a Fellini, Truman Capote, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Robert de Niro, Luciano Pavarotti o Berlusconi, entre otros, en las que se dan a elegir una selección de los mejores platos de la cocina napolitana típica de la isla de Ischia, con sus platos de pasta al dente, sus pescados frescos, su vajilla de cerámica llena de color, su meloncello y limocello y su inconfundible hospitalidad italiana. Un plan ideal para trasladarse a 'l'isola del dio Sole' (la isla del Dios Sol) sin moverte de Madrid.

LA NAVIDAD EN LA ISLA DE ISCHIA

“La Navidad en Ischia es muy tradicional. La Noche Buena se celebra con una cena en familia a base de platos de pescado, y a medianoche se va a misa; el 25, Navidad, solo se sirve carne. En la mesa de las fiestas napolitanas nunca falta el ‘roccocò’, junto con los tradicionales ‘mostaccioli’, ‘struffoli’ y ‘pastiera’, y los licores caseros por excelencia: el limoncello y el meloncello. Los regalos los trae la Befana durante la Epifanía, el 6 de enero, noche en la que los niños reciben regalos en memoria de los ofrecidos al Niño Jesús por los Reyes Magos”, dice Babi Poerio, dueña de La Tavernetta del Pirata.

ISCHIA, LA ISLA QUE ENAMORÓ A MUCHAS ESTRELLA DE HOLLYWOOD

La belleza de sus exuberantes paisajes de playas cristalinas y montañas frondosas, sus calles pintorescas llenas de color y su gastronomía local, enamoró a muchas de las estrellas más importantes de Hollywood, como la pareja cinematográfica formada por Liz Taylor y Richard Burton durante el rodaje de ‘Cleopatra’; el director Anthony Minghella con ‘El talento de Mr. Ripley’ y sus protagonistas Gwyneth Paltrow, Jude Law o Matt Damon; o Truman Capote y Jack Dunphy, que se trasladaron a la isla durante varios años para dar vida a sus obras maestras ‘Crucero de verano’, ‘El arpa de hierba’ y ‘A sangre fría’.

LA HISTORIA DE LA TAVERNETTA DEL PIRATA

La historia de ‘La Tavernetta Del Pirata’ parece salida de una película de Fellini. Todo comenzó en Sant'Angelo de Ischia, un pequeño pueblo de pescadores en la icónica isla napolitana, “Nosotros, la gente de Ischia, solemos decir que Capri es hermosa porque se puede ver Ischia desde allí”, comenta Babi Poerio, cuarta generación de una saga familiar unida por el amor y la pasión por la cocina tradicional napolitana.

Babi abrió en plena pandemia persiguiendo un sueño que hace honor a su apellido. Bisnieta del fundador, su intención era acercar a nuestra ciudad la esencia del negocio que la vio nacer, una muestra de lo mejor de la cocina tradicional - que no típica - napolitana, donde el mar está presente en gran parte de la carta: sencilla, honesta y auténtica. “Dal mare alla pentola e della pentola alla tavola” (del mar a la cazuela, y de la cazuela a la mesa).

La popular osteria homónima abrió en 1953 y desde entonces ha sido y es referente como uno de los templos de la cocina napolitana más auténticos y visitados de Nápoles por locales y turistas. Su legado y esencia, fruto de una trayectoria de éxito en el arte de recibir y dar bien de comer, queda plasmada de lleno en su coqueto, alegre y desenfadado local.

"La Tavernetta del Pirata es un viaje a Ischia, la famosa isla napolitana que me vio nacer, y donde mi bisabuelo Lucio fundó la primera Tavernetta en 1.953. Su pasión por la cocina tradicional napolitana 'hecha para italianos', por la familia, su tierra y sus amigos, ha trascendido durante más de siete décadas, convirtiendo a nuestra familia Poerio en todo un referente de la gastronomía local. Acercar este rinconcito de mi esencia a Madrid era mi sueño, y aquí estamos, en plena 'Little Italy madrileña', para compartir lo mejor de mi familia con las mismas recetas tradicionales de pasta y mar, de empeño, cariño y pasión. Desde Sant'Angelo a Chamberí, con mucho amor”.

LA LEYENDA DE LUCIO POERIO, IL BISNONNO

“Hace más de un siglo, durante la Primera Guerra Mundial, Italia era pobre y escaseaban bienes básicos como la comida. Lucio, mi bisabuelo, un soñador de gran envergadura y delicada sonrisa, se sintió obligado a ayudar, emprendiendo una misión: dar de comer a la gente de Ischia. Él siempre decía que ‘la comida es vida’. Y así comenzó a ejercer de ‘contrabandista’, navegando las más de 30 millas que separan Sant'Angelo del puerto de Nápoles en su pequeño bote Aliseo de siete metros de eslora, con el que reabasteció al pueblo. Heroica hazaña que le posicionó como un auténtico héroe”.

“Mi bisabuelo alimentó al pueblo, y en su lugar recibió amor, agradecimiento y bienes, que aprovechó para abrir una panadería desde donde abastecería de pan a toda la isla. Dos décadas después, en la Segunda Guerra Mundial, uno de sus clientes más fieles le ofreció en donación una modesta pensión en las playas de Sant'Angelo, lugar donde años después nació ‘La Tavernetta del Pirata”.

LA FUERZA DE LA NONNA ROSALBA y EL NONNO CARLO, ALIAS ‘IL PIRATA’

“Con el entusiasmo de los años 60 Ischia empezó a recuperarse de las dos grandes guerras. Y es precisamente en este periodo cuando mi abuela Rosalba, por entonces una joven y hermosa napolitana de diecisiete años con una voz privilegiada, gana un concurso de voz y es invitada a cantar en los bares de la isla, donde conoce a mi abuelo Carlo, surgiendo así una preciosa historia de amor”.

“La nonna, de pequeña estatura, pero gran coraje, aprendió a cocinar trabajando en las cocinas de la Tavernetta de forma totalmente autodidacta. Cocinaba sola, a veces para 100 personas al día, mientras criaba a sus cuatro hijos. Es ella la que construyó nuestra casa y creó nuestras recetas, únicas en el mundo, mientras el nonno Carlo atendía la sala, vestido de blanco inmaculado de la cabeza a los pies y con un pañuelo negro en la cabeza que le valíó el apodo de ‘il pirata’. Y así nació ‘La Tavernetta del Pirata’”.

“La leyenda era real, el negocio familiar crecía y la comida de nonna era – y sigue siendo - el ingrediente secreto del éxito. Los hijos de Carlo y Rosalba, mis padres, compartieron la misma pasión, continuando la saga y expandiendo la creatividad. Se plantó una semilla y sus niños pequeños – mi hermano y yo - construimos el primer horno de cerámica en la isla, creando así una nueva línea de negocio familiar con un taller de cerámica. Nuestras piezas, llenas de color, están a la venta en ambos locales - Sant’Angelo y Madrid -, y son el complemento perfecto de nuestra sabrosa cocina”.

ROSALBA SEGUNDA Y EL SALTO A MADRID

“Mi nombre es Babi (Rosalba) en honor a mi abuela Rosalba. Nací y crecí en la Tavernetta del Pirata, el restaurante más conocido de las playas de Sant'Angelo de Ischia, y fui la primera niña en tres generaciones de hombres. De pequeña soñaba con salir de mi pequeña isla y explorar nuevos horizontes, y con 18 años me fui a estudiar a Los Ángeles sin saber una sola palabra en inglés (la nonna siempre me animaba diciendo ‘vive la vida que nunca viví’). Dondequiera que fuese, no había comida como la suya. Esto me creó la necesidad de compartir su don con el mundo, y así nació ‘La Tavernetta del Pirata de Madrid’. 63 años después, seguimos sirviendo las mismas recetas tradicionales, originales y deliciosas de mi abuela con la misma pasión. Los italianos, como los españoles, vivimos para comer, para beber y para festejar la vida”.