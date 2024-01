Edición limitada del cronógrafo Portugieser de IWC Schaffhausen para celebrar el año del Dragón

lunes 08 de enero de 2024 , 19:58h

Para celebrar el comienzo del Año del Dragón, IWC Schaffhausen presenta una edición limitada del Portugieser Chronograph. El clásico y elegante Portugieser Chronograph Year of the Dragon cuenta con una caja de acero inoxidable de 41 milímetros, una esfera burdeos y agujas y apliques dorados en contraste. Limitado a 1.000 piezas, este reloj impresiona por su rotor en forma de dragón majestuoso, visible a través del fondo de cristal de zafiro.

Fiel a la tradición, IWC Schaffhausen da la bienvenida al Año Nuevo Lunar con un reloj de edición especial. El 10 de febrero de 2024 marca el comienzo del Año del Dragón de Madera. Según el calendario chino, tal combinación solo ocurre una vez cada 60 años. Las personas nacidas bajo el signo del dragón son consideradas enérgicas, fuertes, seguras de sí mismas, dotadas, inteligentes y generosas. Los dragones inician grandes cosas y las mantienen en funcionamiento. El Año del Dragón promete suerte, prosperidad y éxito económico.



"Desde 1998, el Portugieser Chronograph encarna el lado dinámico y deportivo de la aclamada colección Portugieser de IWC Schaffhausen. Gracias a la disposición de la esfera con los contadores dispuestos verticalmente y la escala de precisión de cuarto de segundo, se ha convertido en uno de nuestros diseños más codiciados. Estamos convencidos de que es un modelo adecuado para dar la bienvenida al Año del Dragón", dijo Peter Lao, Director General de IWC Schaffhausen China.

El Portugieser Chronograph Year of the Dragon (Ref. IW371629) cuenta con una caja de acero inoxidable de 41 milímetros, una esfera burdeos y agujas y apliques chapados en oro. El burdeos es un encantador tono de rojo, que simboliza el color vibrante del fuego, que se utiliza tradicionalmente para dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar en China y promete longevidad y suerte. El cronógrafo está impulsado por el calibre 69355 de la manufactura IWC, un movimiento de cronógrafo mecánico robusto y preciso con un diseño clásico de rueda de pilares. Un vistazo al movimiento a través del fondo de zafiro transparente revela otro punto culminante: el rotor chapado en oro del sistema de cuerda automática adopta la forma de un dragón bellamente detallado. Además, el anillo posterior de la caja presenta un grabado de "2024 YEAR OF THE DRAGON". El Portugieser Chronograph Year of the Dragon se entrega con dos correas: una correa de piel de becerro negra y una correa de caucho burdeos que permite al usuario elegir entre dos looks diferentes. Un cierre de mariposa garantiza una excelente comodidad de uso.

El Portugieser Chronograph Year of the Dragon está limitado a 1000 ejemplares y está disponible de inmediato a través de las boutiques IWC, distribuidores autorizados o en línea en IWC.com. Además, el reloj puede registrarse en el programa My IWC Care y se beneficia de una ampliación de 6 años de la garantía limitada internacional estándar de 2 años.