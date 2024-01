Tenerife presenta en Madrid Fusión 2024 una completa propuesta gastronómica

miércoles 31 de enero de 2024 , 09:34h

Tenerife, uno de los patrocinadores oficiales de Madrid Fusión 2024, ha inaugurado sus actividades en el congreso sorprendiendo a los asistentes con una completa propuesta gastronómica en la que ha mostrado lo mejor de su territorio y productos. La isla, que acude con un stand inmersivo de 300 metros cuadrados (el más grande de un destino en el evento) ha protagonizado la primera jornada de la cita culinaria con una veintena de actividades sus espacios diferenciados –Paisajes comestibles, Origen volcánico y Aromas líquidos–, además de en el Túnel del Vino de 75 metros cuadrados, la Gran Cata de Vinos de Tenerife o la ponencia de Alberto Margallo denominada El paisaje de Anaga en la alta cocina: lapas, tunos y ñame.

El stand de Tenerife ofrece, en sus tres espacios, distintas programaciones de desayunos, almuerzos, meriendas, talleres, degustaciones, catas y coloquios. Un stand que, gracias a su nuevo diseño de alta inmersividad audiovisual, sumerge en la isla a los asistentes, desde periodistas a chefs, pasando por prescriptores y empresarios.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó de este primer día de Madrid Fusión “se comprueba que Tenerife despierta emociones y expectativas, las que tienen los profesionales, los periodistas y todo aquél que ha visitado el stand de Tenerife. Nuestra gastronomía ha generado interés a través de la propuesta que han realizado nuestros chefs, productores o viticultores… en definitiva, una variedad que nos ha convertido en el epicentro de este congreso”. El consejero añade que “podemos hablar de un primer día de éxito de una apuesta que aúna una huerta singular y unos profesionales que han sabido aunar tradición y vanguardia que nos convierten en un destino que no tiene nada que envidiar a ningún otro del mundo”.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, pone el acento en “la magnífica oportunidad de la isla de proyectar nuestro producto local y en primera persona por los propios productores, lo que da una dimensión y visión diferente en ese papel de dignificar la labor que realizan”. González añade que “esa experiencia la hemos vivido en este primer día con los apicultores, los bodegueros…”.

Por su parte, la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, expresa el “orgullo” que siente por el equipo de profesionales que compone la delegación de la isla en Madrid Fusión 2024: “Hemos terminado la primera jornada superando todas las expectativas con unas actividades donde hemos revalorizado nuestro paisaje y producto local, y el perfecto engranaje entre turismo y el sector primario”. Melwani añade que “los tres espacios diferentes del estand nos permiten brindar una muestra más amplia de lo que queremos ofrecer, y realmente, parece que estamos en Tenerife”. La consejera delegada de la empresa turística recalca la colaboración con los ayuntamientos de la isla “hoy con Santa Cruz y Candelaria, donde han podido mostrar su gastronomía, coordinados con el equipo de Turismo de Tenerife”.

En línea con esa coordinación con los municipios de la isla, mañana será el turno de Santiago del Teide y San Miguel de Abona, y el miércoles, de Puerto de la Cruz. La presencia de Tenerife en Madrid Fusión se completa con un espacio en el estand de Saborea España, del que la isla es miembro junto con otros destacados destinos gastronómicos del todo el país.

La delegación tinerfeña en Madrid Fusión la integran más de un centenar de profesionales entre productores, cocineros, pasteleros, personal de sala, sumilleres, restauradores, bodegueros, técnicos de las seis denominaciones de origen de vinos de Tenerife, del Área del Sector Primario del Cabildo y de Turismo de Tenerife, además de alumnos y profesores de diferentes ramas de la gastronomía y hostelería, en concreto, del IES San Marcos y el CIPF Virgen de Candelaria.

Entra las muchas actividades formativas y lúdicas, en el stand se han elaborado desayunos (hotel Iberostar Grand Salomé / 100% Hojaldre); almuerzos (hotel Las madrigueras, hotel Palacio de Isora, hotel GF Victoria, bodega Suertes del Marqués, bodega 300 Líos, SAT Viticultores comarca de Güímar y bodega El Rebusco / San Sebastián 57, Etéreo, La casona del vino, DO Valle de La Orotava y DO Valle de Güímar); distintas catas de vinos, licores, barraquitos y cócteles; y coloquios gastronómicos sobre las extraordinarias y heroicas mieles de Tenerife y el gofio.

Alberto Margallo y la alta cocina con las lapas, el tuno y el ñame

Con la Polivalente bullendo de público, el chef Alberto Margallo (San Sebastián 57, Santa Cruz de Tenerife) mostró en el escenario, partiendo de los productos más emblemáticos (y poco conocidos en la península) del macizo de Anaga -las lapas, el tuno y el ñame-, como se pueden transformar en ingredientes de la alta cocina más sofisticada, más allá de la tradición. Lo demostró con platos como el gazpacho de higo pico, arbequina volcánica y camarón; el escabeche licuado de zanahoria, lapa a la brasa y salicornia; y el helado nitro de ñame y savia de palma.

La Gran Cata de Vinos de Tenerife: las asombrosas diversidades de las uvas listán

La uva listán, en sus dos variedades, la negra y la blanca, han sido las “reinas” de la Gran Cata de Vinos de Tenerife –“La diversidad de los vinos de Tenerife a través de sus listanes”-, cepas prefiloxéricas, cuyas virtuosas características originales se han aliado con el suelo volcánico, los alisios y la peculiar orografía de la isla para adquirir una personalidad única en el planeta.

La Gran Cata, que tradicionalmente abre las actividades del congreso, en la zona Wine Edition, ha reunido, como en anteriores ediciones, a sumilleres, chefs, periodistas y distribuidores tanto de toda España como del extranjero. En total, más de 50 personas. Presentada y dirigida por Marián Fernández, DO Valle de La Orotava; Óscar Rodríguez, DO Valle de Güímar; María Paz Gil, DO Tacoronte-Acentejo; Aarón Afonso, Dop Islas Canarias y DO Ycoden-Daute-Isora; y Trinidad Fumero, DO Abona, ha proyectado una seductora panorámica de estas uvas singulares, tanto desde las diversidades geográficas y climatológicas de cada una de las seis DO tinerfeñas, como desde la visión personal y creativa de algunas de las mejores bodegas de la isla.

Los vinos catados: Valle de Güímar: Brumas de Ayosa Blanco 2023 (SAT Viticultores Comarca de Güímar) Blanco; Abona: Reverón blanco 2023 (Bodega Eugenio Reverón Sierra) Blanco seco ecológico; Valle de La Orotava: Finca La Habanera Listán Blanco (Bodegas Arautava) Blanco barrica; Islas Canarias: Paisaje de las Islas Espumoso Reserva (Bodegas Tajinaste) Espumoso blanco; Ycoden-Daute-Isora: Tágara Tinto 2023 (Bodegas Insulares Tenerife) Tinto maceración; y Tacoronte-Acentejo: Linaje del pago, crianza 2021 LN (Linaje del Pago) Tinto crianza.

El Túnel del Vino de Tenerife

El Túnel de los Vinos de Tenerife, ubicado en primera línea de la zona Wine Edition, diseñado y digitalizado para la atención personalizada por parte de sumilleres y enólogos de las seis DO de la isla, no ha cesado de mostrar, dar a conocer y degustar la gran diversidad, calidad y singularidad de los vinos de la isla, con ocupación total desde apertura hasta el cierre del congreso.