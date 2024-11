Apertura del hotel AluaSoul Costa Adeje en Tenerife de la marca Hyatt

martes 05 de noviembre de 2024 , 08:39h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha anunciado la apertura de AluaSoul Costa Adeje en Tenerife. La apertura amplía aún más la presencia de la marca Hyatt en las Islas Canarias y respalda su compromiso continuo de proporcionar nuevas opciones a los huéspedes y socios que buscan experiencias únicas.

«El debut de AluaSoul Costa Adeje refuerza la presencia de la marca Hyatt en la región para satisfacer las crecientes demandas de los viajeros», ha declarado Manuel Melenchón, director general de la Región Sur EAME de Hyatt. «Ofreciendo múltiples opciones de alojamiento adaptadas a las preferencias de huéspedes y socios, el nuevo hotel proporciona una experiencia flexible en Europa complementando perfectamente la mezcla de relax, aventura y entretenimiento del destino.»

Como parte de la marca Alua Hotels & Resorts dentro de la cartera Inclusive Collection de Hyatt, AluaSoul Costa Adeje ofrece a sus huéspedes los servicios de un hotel todo incluido, con múltiples opciones de alojamiento diseñadas para atender a todo tipo de viajeros. Con su ambiente moderno y fresco, el hotel está perfectamente posicionado para aquellos que buscan comodidades que les permitan recargar energías después de un día de aventuras.

«Con una ubicación ideal en la hermosa isla de Tenerife, AluaSoul Costa Adeje cuenta con impresionantes vistas del Océano Atlántico con modernas instalaciones, espacios luminosos y opciones de flexibilidad para que los huéspedes disfruten de una experiencia vacacional ideal», ha dicho Elena María Hernández, directora general de AluaSoul Costa Adeje. «El hotel es perfecto para los viajeros internacionales, ya que ofrece un alojamiento moderno diseñado para disfrutar de la comodidad y adaptado para satisfacer las necesidades de cada huésped.»

Como parte de los objetivos de Hyatt de apoyar a la comunidad local, la mayoría de los materiales de renovación y el mobiliario son de origen local.

Ubicación privilegiada

Situado en Costa Adeje, en la costa sur de Tenerife, AluaSoul Costa Adeje está enclavado en el paseo marítimo, cerca de playas, centros comerciales, bares y restaurantes, con fácil acceso a las atracciones locales, como el puerto deportivo de Puerto Colón, la playa de La Pinta, el Parque Nacional del Teide, el Parque del Drago y los acantilados de Los Gigantes. Paraíso culinario para los amantes del marisco, la vibrante escena gastronómica de Costa Adeje combina los sabores tradicionales canarios con ricas fusiones internacionales para crear una mezcla de platos frescos y locales que complementan a la perfección el impresionante telón de fondo de la costa tinerfeña y la cultura local.

Alojamiento cómodo

Abierto todo el año, el recién renovado AluaSoul Costa Adeje cuenta con 226 habitaciones, la mayoría de ellas con balcón o terraza privados que ofrecen impresionantes vistas al océano. Todas las habitaciones son espaciosas, están decoradas con elegancia y se inspiran en la naturaleza con una combinación de colores tierra, muebles contemporáneos, suelos de madera y colores cálidos. Los huéspedes pueden disfrutar de servicios como Wi-Fi gratuito, aire acondicionado, duchas de lluvia y mucho más.

Para aquellos que buscan una experiencia vacacional premium, My Favorite Club ofrece alojamiento y servicios superiores, incluyendo la Suite de dos dormitorios con vistas al mar, que cuenta con dos dormitorios y dos baños junto a una sala de estar y vistas panorámicas de Costa Adeje. Los huéspedes de My Favorite Club pueden disfrutar de servicios exclusivos como check-in y check-out anticipados, una zona reservada dentro del restaurante Terra, una terraza solárium en la azotea, camas balinesas con vistas panorámicas al océano y acceso al salón My Favorite Club, que ofrece aperitivos, bebidas y espacios comunes durante todo el día.

Oferta gastronómica

Los huéspedes del AluaSoul Costa Adeje pueden elegir entre una variedad de platos que se adapten a sus preferencias. Para los que buscan una experiencia relajante, el paquete todo incluido ofrece tres comidas junto con un desayuno tardío, aperitivos a lo largo del día, bebidas nacionales e internacionales y una cena a la semana en el restaurante a la carta del hotel. Para mayor flexibilidad, la opción de media pensión ofrece desayuno y cena, mientras que los huéspedes que planeen explorar los alrededores locales pueden aprovechar el plan de alojamiento y desayuno, que ofrece desayuno gratuito cada mañana.

Para los huéspedes que deseen cenar en el hotel, el AluaSoul Costa Adeje cuenta con dos restaurantes: uno a la carta y otro tipo bufé, ambos con cocina local e internacional. Los menús pueden adaptarse a restricciones y preferencias dietéticas. Los huéspedes también pueden disfrutar de un snack-bar junto a la piscina y dos bares que ofrecen bebidas alcohólicas nacionales e internacionales.

Servicios de interés

Después de explorar la singular isla de Tenerife, conocida por actividades como el surf, el kitesurf y el paddle boarding, los huéspedes pueden relajarse en las tumbonas junto a la piscina exterior recién reformada. Por la noche, las zonas de actividades diurnas se transforman en animados espacios de entretenimiento, que incluyen espectáculos y actuaciones en directo.

Para aquellos que deseen relajarse, el spa del hotel combina hidroterapia y tratamientos relajantes para crear una experiencia reconfortante, tonificante y de relajación. Durante su estancia en el spa, los huéspedes pueden disfrutar de diversas instalaciones, como jacuzzi, saunas, baño de vapor y ducha de sensaciones.

Bodas, reuniones y eventos

Los eventos en AluaSoul Costa Adeje se beneficiarán de tres salas de reuniones bien equipadas con capacidad para 300 invitados. Con servicios de última generación que incluyen un salón y vestíbulo exclusivos, menús especiales y asistencia de transporte, los huéspedes pueden trabajar con especialistas dedicados a eventos para planificar su itinerario ideal, garantizando flexibilidad y una experiencia excepcional.

La apertura de AluaSoul Costa Adeje refuerza la creciente presencia de la marca Hyatt en la región EAME, tras las recientes aperturas de Dreams Madeira Resort Spa & Marina, all Berlin East Side, Grand Hyatt Barcelona y Hyatt Centric Cairo West. Se espera que la expansión de la marca Hyatt continúe durante 2024 y 2025 con aperturas previstas como Andaz Doha, Thompson Rome y Thompson Seville.