Una escapada perfecta en una villa

Las villas son la opción ideal para aquellos que desean disfrutar de una estancia inolvidable, rodeados de la belleza y la tranquilidad que solo estos espacios exclusivos pueden ofrecer. Desde el momento en que cruzas el umbral de una de nuestras villas, te sumerges en un mundo de elegancia y serenidad. Imagina despertar cada mañana con vistas panorámicas del paisaje, disfrutar de un desayuno al aire libre en tu terraza privada o relajarte en una piscina privada. Las villas Rusticae no son simplemente un lugar donde alojarte; son destinos en sí mismos, que prometen convertir tus vacaciones en una experiencia única.



A continuación una selección de villas Rusticae, ideales para una escapada romántica, unas vacaciones familiares o simplemente un retiro tranquilo para recargar energías.

Unique Villas Lajares - Rusticae (Lajares, Fuerteventura)

Unique Villas Lajares lo conforman un grupo reducido de villas de lujo independientes (y diferentes) solo para adultos, al norte de la isla de Fuerteventura. Con nombres evocadores como Mykonos, Santorini o California, las dos primeras tienen capacidad para 2 personas y la tercera puede alojar hasta cuatro personas en sus dos dormitorios. Todas ellas admiten mascotas hasta 6 kg.

Con reminiscencias de paisajes de las islas griegas, la estética de Unique Villas Lajares pone en valor la luminosidad de los interiores, el diseño de las piscinas y, en general, la comodidad y el confort. Todas ellas cuentan con salón con chimenea, cocina, estupenda terraza exterior barbacoa de leña, solárium para tomar el sol con tumbonas con colchoneta extra-gruesa y piscina de diseño que es posible climatizar durante todo el año.

Hotel Rural Can Lluc – Rusticae (San Rafael, Ibiza)

Can Lluc es un hotel familiar, un oasis de paz y naturaleza en el corazón de Ibiza. Era una antigua casa y finca de labor, que los actuales propietarios recibieron de su abuelo. Hoy es uno de los mejores hoteles boutique de lujo en Ibiza que ofrece a sus huéspedes la posibilidad de alojarse en habitaciones, suites o en sus villas.

Sus villas de un dormitorio son el alojamiento perfecto para parejas que quieran disfrutar de una estancia tranquila en plena naturaleza. Además de todas las comodidades en el interior, cuentan jardín privado con vistas panorámicas, terraza cubierta, cama balinesa y cascada de agua. La villa de dos dormitorios es idónea para disfrutar en familia o con amigos. Situada a pocos metros del hotel, está distribuida en dos plantas, y cuenta con dos dormitorios dobles, salón con chimenea, cocina equipada y un espacio exterior ajardinado espectacular. La Deluxe Suite – Villa, con más de 180 m2 tiene capacidad para 4 personas en sus dos dormitorios dobles, y cuenta con salón con chimenea, baño con jacuzzi, terraza, jardines y piscina privada. Por último, la Villa Can Jaume Curt, tiene capacidad para cinco personas en dos dormitorios dobles y uno individual es ideal para familias con grandes terrazas y espacios exteriores con zona de comedor, así como zona de juegos para los más pequeños.

El Encanto Villas Boutique – Rusticae (Ribadesella, Asturias)

En la costa asturiana, en Ribadesella, El Encanto Villas Boutique propone cuatro exclusivas villas privadas que han sido concebidas para proporcionar la máxima comodidad en un ambiente rural. Rodeadas de montañas y senderos, las villas se encuentran a tan sólo 2 kilómetros tanto de la playa de Santa Marina como del Camino del Norte.

Con capacidad hasta cuatro personas, las villas cuentan con un jardín propio y separado de las otras unidades, zona de barbacoa, terraza y cocina completa. Cada una de las cuatro Villas ofrece todas las comodidades de una casa rural de categoría superior, con acabados impecables, materiales de alto standing y muebles hechos a medida. De este modo, los huéspedes pueden sentirse como en casa con absoluta flexibilidad e independencia

Hotel Casas do Côro – Rusticae (Marialva, Centro – Portugal)

En Hotel Casas do Côro hablar de villas es hablar de casas tradicionales de arquitectura Beirã, ubicadas en una de las aldeas históricas más importantes de Portugal. Sofisticadas, pero a su vez confortables, las 13 casas fusionan con maestría materiales, muebles y decoración creando espacios donde conviven lo antiguo con lo moderno. El hotel cuenta además con piscina exterior, un espectacular chill out con fabulosas hamacas y un spa.

Casão do Largo alberga el restaurante donde disfrutar de deliciosas cenas elaboradas con productos frescos de mercado, y siempre acompañadas con vinos propios de los viñedos de Casas do Côro.

El entorno que rodea a la aldea histórica de Marialva invita a disfrutar de una gran variedad de actividades en contacto con la naturaleza, la historia y la cultura, aprovechando los recursos endógenos de la región.