TURISMO NACIONAL Ampliar Palacio Arriluce Hotel inaugura su piscina infinity con poolbar con vistas al Cantábrico lunes 20 de mayo de 2024 , 18:56h Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Palacio Arriluce Hotel, el alojamiento cinco estrellas de Getxo (Bilbao), inaugura por primera vez, el próximo sábado 1 de junio, su piscina infinity con una magnífica terraza y su poolbar La Ría, donde disfrutar este verano de maravillosos momentos con increíbles vistas del mar Cantábrico. Las mejores vacaciones a menudo comienzan en lugares inesperados, uno de esos lugares, es Getxo. Una encantadora zona costera en las afueras de Bilbao que se posiciona como un destino de interés para este verano, ya que combina la belleza natural con la riqueza cultural del País Vasco. Este municipio a orillas del mar Cantábrico cautiva a visitantes de todo el mundo con su elegante arquitectura, playas doradas y una atmósfera que invita a explorar sus tesoros. El exclusivo enclave del alojamiento permite recorrer la ciudad de Bilbao junto a su riqueza gastronómica, artística y cultural. Para completar la experiencia de lujo que se vive en el País Vasco, es imprescindible visitar el alojamiento cinco estrellas de Palacio Arriluce Hotel, un activo turístico de la colección The Leading Hotels of the World. Para la temporada veraniega, el alojamiento inaugura su piscina infinity, de uso exclusivo para huéspedes, con increíbles vistas al mar Cantábrico. A partir de las ocho de la tarde, esta zona estará abierta al público que quiera acceder a la terraza y poolbar La Ría. El lugar de moda para este verano en Bilbao con multitud de sorpresas, se concentra en un espacio increíble donde disfrutar de un coctel de autor y deleitarse con el atardecer sobre el mar. Palacio Arriluce Hotel, se erige como el exclusivo alojamiento con piscina donde disfrutar del verano en Bilbao. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.