TURISMO NACIONAL Ampliar Albania y Madeira destinos favoritos de los españoles para este verano lunes 27 de mayo de 2024 , 10:24h Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Los datos de Kiwi.com, empresa en tecnología de viajes online, muestran que por el momento las rutas con mayor demanda desde Madrid y Barcelona para el periodo estival tienen como destino Tirana, en Albania, y Funchal, en el archipiélago portugués de Madeira. Tokio, que el año pasado acaparó el protagonismo en las salidas desde ambas ciudades españolas, cede ahora el espacio a otros destinos exóticos, como Indonesia, Sri Lanka, Tailandia y México, que figuran entre los 15 primeros. Este año, las mencionadas Tirana y Funchal comparten el podio con otros destinos clásicos del Mediterráneo, como Italia y Grecia. Pero si el año pasado ya había interés por viajar a Albania, este año se ha colocado en lo más alto, siendo la ruta más popular desde el aeropuerto de Madrid y Barcelona, y ubicándose en el top 5 de viajes europeos. Las reservas a Funchal se duplican en comparación con el año pasado —probablemente como resultado del aumento de vuelos directos desde España a la isla—. También es destacable, como Kiwi.com ha monitorizado ya este año, que el número de españoles que viajan a Suiza se mantiene para los meses de verano con un aumento del 42,3 %. Aunque prevalecen las rutas de corta y media distancia, existe una sólida demanda e interés por los destinos de larga distancia. Hasta el momento, el 16 % de los viajeros españoles ha optado por viajes de larga distancia este verano, con destinos como Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, México y Estados Unidos entre los 20 destinos más reservados. Destaca el aumento del 125 % de reservas en Indonesia respecto a 2023, del 129 % en Sri Lanka y del 56 % en México. Los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Bilbao son los principales puntos de salida desde España. Hasta ahora, los billetes de avión para este verano cuestan de media 250 euros (un ligero descenso del 4,3 % respecto al año pasado), con vuelos de corta distancia a 111 euros de media, vuelos de media distancia a 214 euros y vuelos de larga distancia a 845,58 euros. Los datos de reservas de Kiwi.com muestran que, si bien los vuelos de corta distancia desde Madrid pueden ser más caros (144 euros de media) que, por ejemplo, desde Barcelona (117 euros), los de larga distancia son más baratos, con una media de 720 euros, frente a los 736 euros de Barcelona, los 801 euros de Málaga, los 818 euros de Bilbao o los 904 euros de Valencia. La duración media de los viajes para el verano es de ocho días, una cifra superior en comparación con el resto de periodos vacacionales del calendario español. El 34 % de las reservas comprenden viajes de siete días o más, datos similares a los registrados en el verano de 2023, uno de cada cinco viajeros realizará un viaje de cuatro a seis días, mientras que el resto (45 %) prefiere escapadas más cortas, de hasta tres días. Y por ahora, de forma similar al año pasado, la demanda se concentra a lo largo del mes de junio, seguido de la última semana de julio. Tirana y Funchal, dos paraísos por descubrir Con los mares Jónico y Adriático como telón de fondo, Albania ofrece a los viajeros una amalgama perfecta de belleza natural, rico patrimonio cultural y variada oferta gastronómica. Desde explorar las montañas de los Alpes albaneses, adentrarse en la historia a través de los restos arqueológicos de la antigua ciudad de Apolonia o simplemente relajarse en una de las playas rocosas de la Riviera albanesa, este país tiene algo para todos los gustos (y, como bonus track, es considerablemente más asequible para los españoles en comparación con otros destinos de Europa). Funchal, por su parte, es el punto de partida ideal para explorar el resto de la isla de Madeira, la perla del Atlántico, conocida por sus rutas de senderismo y sus extraordinarios paisajes volcánicos. Los que busquen aventura la encontrarán en las excursiones de avistamiento de delfines y ballenas que se realizan durante todo el año o surcando las olas. También es un paraíso para los amantes del vino, ya que la fertilidad de esta tierra ha dado lugar a una producción envidiable, con numerosas bodegas y viñedos para visitar y hacer catas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

