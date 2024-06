MSC World América contará con la zona infantil más grande de la flota de MSC Cruceros

El nuevo barco de la clase World Class de MSC Cruceros, MSC World America, va a revolucionar los cruceros familiares con espacios y actividades nunca antes vistos cuando se una a la flota en abril de 2025. Además, contará con programas e instalaciones nuevas creadas en colaboración con el Grupo LEGO.

La compañía ha anunciado que su nuevo buque insignia tendrá siete áreas diferentes, cada uno con experiencias personalizadas. Además, el área Family Adventure será el lugar favorito de niños y familias durante todo el día.

MSC Cruceros, reconocida por su increíble oferta para familias, garantiza experiencias de crucero inolvidables para niños de todas las edades y sus familias. Con MSC World America, la compañía se prepara para llevar esta propuesta aún más lejos con la zona infantil más grande y avanzada tecnológicamente hasta la fecha. Con más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en siete salas diferentes, esta área está diseñada para pasajeros de 0 a 17 años. A bordo, los niños disfrutarán de nuevos servicios que elevarán la experiencia familiar a un nivel superior.

El director global de entretenimiento, Steve Leatham, señala: “Nos propusimos que MSC World America incluyese la oferta más completa para niños y familias en alta mar. Nuestro objetivo es dar a nuestros pequeños pasajeros la libertad de expresar su creatividad, jugar, socializar y explorar con espacios y programas que hay que ver para creer”.

Matteo Mancini, gerente de entretenimiento juvenil, afirma: “Hemos escuchado expresamente a los viajeros más jóvenes de Norteamérica para diseñar nuestra oferta para niños y familias. ¡Y podrán encontrar una variedad de instalaciones extraordinarias y nuevas experiencias nunca vistas!”.

Algunas de las nuevas actividades por descubrir son:

NUEVO DESFILE LEGO®: Por primera vez en la industria de cruceros, MSC World America acogerá un desfile LEGO® con pasacalles LEGO® diseñados para entretener a niños de todas las edades. El desfile recorrerá el barco desde Family Adventure hasta World Promenade una vez por crucero.

NUEVA ZONA FAMILIAR LEGO®: Family Adventure también contará con un área completamente nueva para los maestros constructores y entusiastas de los ladrillos llamada LEGO® Family Zone. Aquí, padres e hijos podrán jugar juntos, y los fans de LEGO® de todas las edades podrán dar rienda suelta a su creatividad durante todo el día.

NUEVO ESPECTÁCULO, LEGO® FAMILY GAME SHOW: MSC World America ofrecerá, por primera vez en la industria de cruceros, un espectáculo de juegos familiares, LEGO® Family Game Show. Durante cada crucero, las familias tendrán la oportunidad de unirse para un emocionante desafío en equipo, donde padres e hijos podrán competir como verdaderos maestros constructores a bordo. La competición incluirá desafíos cronometrados, ladrillos coloridos y giros inesperados, todo culminando en la determinación del ganador definitivo. Los fans de LEGO® de todas las edades no querrán perderse esta emocionante actividad.

NUEVO ESPECTÁCULO DE JUEGOS FAMILIAR "BOXES": Las familias tendrán la oportunidad de competir en "Boxes", un nuevo y divertido programa de juegos familiares donde cada caja misteriosa contendrá un desafío a ciegas para superar y ganar premios.

NUEVA DISCOTECA FAMILIAR DOREMIX: Para los aficionados a las competiciones de baile, llegará por primera vez una nueva versión de la discoteca familiar Doremix con nueva tecnología y visuales imprescindibles. Padres e hijos bailarán juntos para ganar el título de mejores bailarines de la noche con los éxitos globales del momento y las canciones originales de MSC Cruceros para niños.

NUEVAS EXPERIENCIAS DE ALTA TECNOLOGÍA: Específicamente creadas para adolescentes, Star Shooters, un curso de aventuras en el Sportplex, desafía a los participantes a dar en un blanco para obtener puntos para la victoria final. Mientras tanto, la Realidad Virtual disponible en Luna Park dará a los pasajeros acceso a las últimas experiencias tecnológicas de realidad virtual, para transportarlos a otros mundos desde MSC World America.

EL MAYOR DOREMILAND JAMÁS VISTO: MSC World America contará con el área para niños más grande y llena de acción de la flota de MSC Cruceros, abarcando casi 1.000 metros cuadrados. Hogar de siete salas dedicadas a diferentes grupos de edad de 0 a 17 años, también será el área para niños más tecnológica de la flota con las últimas videoconsolas del mercado, efectos de sonido y luces. Los servicios para bebés se ofrecen en colaboración con Chicco® - la marca líder global para bebés y socio a largo plazo de MSC Cruceros. Exclusivamente en MSC World America, el popular Kids Club estará abierto todo el día, desde las 9 de la mañana hasta medianoche durante cada crucero.

": En el corazón del distrito de Family Adventure se encuentra "The Harbour", un revolucionario parque al aire libre donde las familias pueden reunirse para participar en actividades, disfrutar de deliciosos tentenpiés y tomar el sol. “The Harbour” ofrece un emocionante circuito de cuerdas, una nueva y emocionante atracción de última generación llamada "The Cliffhanger", el único columpio sobre el agua en el mar, un área de descanso familiar y un parque infantil modelado según el icónico faro de la isla Ocean Cay MSC Marine Reserve. Más detalles de "The Harbour" serán revelados próximamente.