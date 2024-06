La aerolínea Delta se asocia con la marca de lujo Missoni

lunes 24 de junio de 2024 , 13:36h

La prestigiosa marca de lujo diseñará los neceseres de viaje de Delta One.

La nueva Delta One Lounge en Nueva York-JFK contará con elementos personalizados por Missoni experiencia Delta One pronto se diferenciará aún más gracias a una nueva asociación que la línea aérea global ha forjado con la casa italiana de moda de lujo Missoni. Juntos, Delta y Missoni, una firma reconocida por su exclusividad y su u so creativo de colores y estampados, llevarán la experiencia de viaje en Delta One a cotas aún más altas con el nuevo neceser de viaje y sus detalles de alta gama.

“Queríamos crear una experiencia en Delta One, tanto en tierra como en el aire, que se percibiera como algo verdaderamente premium y elevado, y la elegancia y el prestigio de Missoni se alinean perfectamente con esa visión", dijo Mauricio Parise, Vicepresidente de Diseño de Experiencia de Marca de Delta. “Los neceseres de viaje diseñados por Missoni, junto con los elementos de diseño únicos que se presentarán en nuestro Delta One Lounge en JFK, ofrecerán una mejora distintiva y de alta gama a nuestros espacios más premium", añadió.

Los nuevos neceseres de Delta One presentarán el característico patrón en zigzag texturizado de Missoni en el exterior. Ese mismo diseño intencional continúa en el interior de éste, ya que los equipos de Missoni y Delta han creado un patrón exclusivo para la línea aérea y una paleta de colores que celebra la vista desde la ventana a 30.000 pies de altura, al tiempo que rinde homenaje a los casi 100 años de historia de Delta.

Además de estos nuevos kits, una selección de la colección para el hogar de Missoni también estará presente en la Delta One Lounge de Nueva York-JFK, que abrirá sus puertas el 26 de junio.

"Los neceseres de viaje de Missoni han sido meticulosamente diseñados, encarnando una declaración atemporal de elegancia y una profunda conexión con el mundo circundante", dijo Alberto Caliri, Director Creativo de la marca de lujo. “Además, la personalización de la Delta One Lounge en el aeropuerto JFK supone un nuevo e importante hito para el estilo de vida Missoni. Estamos encantados de asociarnos con Delta en la experiencia Delta One", añadió.

Los nuevos neceseres de viaje estarán disponibles en Delta One a partir de mediados de julio en todos los vuelos de Delta hacia y desde Italia y París antes de su lanzamiento en todo el mundo en septiembre. Delta Premium Select continuará con los kits de cortesía diseñados por Someone Somewhere.

Dentro de los nuevos kits, los clientes disfrutarán de productos de cuidado de la piel de Grown Alchemist, un cepillo de dientes y pasta de dientes de bambú, una máscara para los ojos, tapones para los oídos, calcetines y un bolígrafo. Además de los neceseres de Missoni, los clientes que vuelen en Delta One también disfrutarán de la exclusiva colección de ropa de cama Delta One, que incluye un acogedor edredón, una gran almohada y zapatillas.

Como una de las cabinas más exclusivas del cielo, Delta One ofrece amplios asientos reclinables, acceso gratuito a Delta Sky Club y uso de los servicios Sky Priority, todo ello perfeccionado con lujosos detalles que realmente elevan el viaje.

Los clientes que viajan en Delta One tienen suficiente espacio y pueden disfrutar de servicios de primera calidad, más opciones de bebidas y un menú a bordo renovado periódicamente e inspirado en las estaciones del año, así como con una selecta carta de vinos.