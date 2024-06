Hoteleros de Las Palmas de Gran Canaria debaten sobre nuevos modelos de turismo y tecnología

lunes 24 de junio de 2024 , 13:37h

“Llevamos mucho tiempo haciéndolo bien, y aunque nos queda por hacer, me gustaría destacar que todos vamos de la mano en seguir trabajando para adaptarnos a los nuevos tiempos, clientes, demandas de empleo y tecnología”, Pablo Lorenzo, director corporativo sostenibilidad, proyectos y eficiencia operativa de Lopesan Hotel Group.

Susana Garrido, directora de Aprendizaje e Innovación Digital en Les Roches y directora de Spark Innovation Sphere by Les Roches y moderadora del debate, añade: “la influencia de la tecnología y la personalización son factores para tener muy en cuenta y donde es muy necesaria el esfuerzo colaborativo entre las partes pública y privada”.

La jornada ha sido moderada por Susana Garrido, directora de Aprendizaje e Innovación Digital en Les Roches y directora de Spark Innovation Sphere by Les Roches, una de las mejores escuelas de formación hotelera del mundo y se ha analizado la marca Gran Canaria y el destino en auge Islas Canarias. Se han abordado los desafíos y oportunidades que afrontan los hoteleros de la zona, y se han tratado temas como las nuevas tendencias y demandas que piden los turistas, el turismo de ocio, la influencia de la tecnología y el importante papel que están tomando los influencers como agentes divulgadores.

Elementos clave que hacen que el destino sea particular

El debate se ha abierto tratando los elementos que hacen de Gran Canaria un destino particular y diferente. Los expertos coinciden en la exclusividad del clima y la localización de la isla en particular, pero también en el archipiélago en general. Así lo explica Pablo Llinares, director gerente de GranCanaria Turismo: “Tenemos sol, buen tiempo para poder practicar el turismo al aire libre, sobre todo para aquellos turistas del norte de Europa que no pueden hacerlo durante muchos meses.”, quién, además, destaca la gastronomía y las posibilidades que ofrece la Isla para conocerla.

Por su parte, Águeda Borges, vicepresidenta de FEHT Las Palmas, ha destacado como factor diferenciador la profesionalidad del personal del que dota el sector turístico de Gran Canaria y la importancia que esto tiene en la experiencia del turista. “Hay algo que es esencial: la profesionalidad y el personal que tenemos no solo en los hoteles sino en todo el sector turístico. Las personas que te atienden hacen de la experiencia algo diferenciador y algo que el cliente quiere repetir. A ello se debe que Canarias tenga un porcentaje de turista fiel y repetidor altísimo. Los empleados dotan de una formación brutal, muchos vienen de escuelas de hostelería y otros llevan la industria a cuestas porque han empezado desde la plantilla más antigua”.

Siguiendo la línea de la fidelización del turista Pablo Lorenzo, director corporativo sostenibilidad, proyectos y eficiencia operativa de Lopesan Hotel Group, ha hecho hincapié en que Gran Canaria ofrece una experiencia amplia, diversa, auténtica e irrepetible por estar en constante actualización y revisión de estos atributos, entre los que destaca también la sostenibilidad “los territorios insulares tenemos una ventaja porque tenemos este microcontinente y hay que cuidarlo. Por ello la sostenibilidad debe ser un factor más que necesario en un territorio insular, infinitamente más frágil”.

Finalmente, Ángel Riveiro, managing director de Dunas Hotel & Resorts, reflexiona sobre los turistas más jóvenes: “los grandes retos que vienen por delante se deben al cambio generacional ya que hay que adaptarse a lo que el nuevo cliente pide. En esto, encontramos un punto muy claro y desafiante: la generación silver actual no es igual que antes”.

Inteligencia Artificial como apoyo esencial

Pablo Lorenzo argumenta que “Como industria, la industria hotelera está sujeta a procesos, a cadenas, a personas y la IA bien entendida va a ayudar mucho. La IA y la tecnología en general, está permitiendo un conocimiento mucho más profundo de nuestra actividad, y si conocemos mejor la actividad seremos mejores en nuestra actividad. Y no hay que verlo en negativo, cualquier análisis de datos hace dos años era infinitamente más complicado que el que nos puede proporcionar ahora cualquier herramienta”.

Ángel Rivero añade que “habrá profesiones que tendrán que reciclarse hacia otra cosa. Esto es una revolución tecnológica imparable a la que hay que adaptarse y, sobre todo, formar. Y aquí también encontramos cierta parte de responsabilidad de los gobiernos en que la educación que se ofrezca sea de calidad y enfocada a los nuevos tiempos”.

Nuevas formas de turismo

Por otra parte, se ha destacado la diversidad de la oferta de calidad, Manuel Gruñeiro indica que: “En Gran Canaria hemos vivido mucho del destino de sol y playa. Esto nos ha dejado llevar y creíamos que esto no iba a cambiar y las cosas están cambiando. Entonces la oferta de ocio y entretenimiento cada vez está abriéndose más, pero con un éxito moderado ya que tiene que estar asociada toda la parte privada y la parte pública. Creo que lo tenemos todo, tenemos una infraestructura para acoger muchos congresos de relevancia y esto es lo que se tendría que trabajar”.

Por otro lado, Águeda Borges se posiciona en favor de lo local: “tenemos que hablar sin complejos de lo bueno que tenemos y luego trabajar en aquellas cosas que se han vuelto maduras y que evidentemente hay que cambiar, implementar e ir avanzando o evolucionando en ese sentido. Pero no creo haya una falta de actividades o de cosas que son potencialmente atractivas para nuestro cliente. Lo tenemos hecho, vamos a hacerlo mejor simplemente”.

Atracción del turismo a través de influencers

Los expertos reconocen la importancia de este nuevo canal, y destacan que hay que saber elegir a un líder de opinión. Pablo Lorenzo: “Son un elemento más que utilizar. Es cierto que a veces puede ser complicado establecer una rentabilidad directa. Hay que analizarlo bien y entender el impacto en sus procesos de decisión para elegir quién es la persona adecuada”.

Por su parte, Ángela Borges reconoce que “es un canal absolutamente potente, pero quizás para cuestiones concretas. El creador de opinión tiene una lectura positiva y también una negativa. Tenemos que aprender a utilizarlo y gestionarlo para no masificar los destinos o que acaben por desprestigiar el trabajo de muchos años”.

Ángel Rivero: “Es un mundo de gente joven que ha hecho su forma de vivir a través de las redes sociales, y puede tener impacto, puede dar visibilidad al destino y puede crear comunidad. Pero es importante saber quién es el influencer que puede venderte mejor”.

Respuesta del sector hotelero a los problemas sociales

Respecto a la vinculación de los problemas sociales actuales de Gran Canaria, con el turismo, Águeda Borges afirma su compromiso: “Hay soluciones para determinadas cuestiones que están en esta línea de problemas en los que, desde luego, podemos colaborar, queremos colaborar y queremos ser parte de esas soluciones”.

Ángel Rivero reflexiona sobre: “Canarias siempre ha sido una región de acogida, siempre ha sido una región amable, que ha convivido con el turismo perfectamente y la mayoría de nuestros turistas son respetuosos con las islas y con el medio ambiente. Hay que trabajar en una línea en la que esto no se nos esto no se nos vaya de las manos”.