La aerolínea Delta amplía este verano su oferta culinaria a bordo

jueves 20 de junio de 2024 , 09:00h

Así como el verano es un momento para escapar de la rutina y explorar destinos desconocidos, esta temporada, Delta está lista para presentar nuevos y emocionantes sabores a bordo, que el viajero español también podrá disfrutar en cualquiera de los 35 vuelos semanales entre España y Estados Unidos a Nueva York y a Atlanta.

“Nuestro servicio de comida y bebida a bordo es una parte integral del viaje del cliente”, señala Kristen Manion Taylor, S.V.P. de Servicio a Bordo de Delta. “Sabemos que los clientes anhelan variedad junto con el sabor de lo familiar; por eso, nuestro objetivo con cada actualización del menú de temporada es equilibrar nuevos sabores con clásicos reimaginados, todo ello manteniendo nuestros altos estándares de calidad”.

Y ahora que los clientes de Delta Premium Select tienen la opción de preseleccionar comidas antes de viajar, los clientes premium tienen más opciones de restauración a bordo que nunca.

Desde menús elaborados por chefs hasta tentempiés aptos para alérgicos y una nueva presentación del galardonado programa de vinos, he aquí un vistazo a lo que los clientes pueden degustar este verano.

Buen provecho

Jereme Leung, restaurador mundial y chef pionero, es conocido por combinar tradiciones culinarias con elementos internacionales modernos para ofrecer una experiencia gastronómica única. Con el lanzamiento en junio del servicio Delta de Seattle a Taipéi, los clientes de Delta One podrán degustar las deliciosas versiones del chef Leung de clásicos asiáticos como falda de ternera estofada con judías salteadas y aceitunas en conserva Chao Zhou, patata, tomate y arroz al vapor; ensalada de aguacate y carne de cangrejo con huevas de pescado tobiko; y sopa de fideos con carne de cerdo picada, setas shiitake, verduras y zanahorias.

Un giro a la tradición sureña con la chef Mashama Bailey

La sobresaliente colaboración de Delta con la chef Mashama Bailey, galardonada con el premio James Beard, continúa dando sus frutos. A partir de junio, los pasajeros de First Class nacional* que salgan de Atlanta podrán saborear los platos sureños favoritos de la chef, como el sándwich abierto de costilla de Fox Bros. Bar-B-Q con pepinillos dulces y guarnición de queso cheddar y brócoli, o la ensalada de pollo ahumado Fox Bros. Bar-B-Q con ensalada de repollo y remolacha, queso fresco desmenuzado y pepitas tostadas. Para acompañar con pudin de plátano para una auténtica delicia casera.

*Disponible a bordo y a través de Pre-Select* en determinados vuelos nacionales de más de 900 millas (*Pre-Select no disponible en A321neo).

Ahora a bordo: Deliciosos sabores por ruta

Delta está sirviendo deliciosos platos regionales en toda la red para los clientes de cabina premium.

El chef Martin, un prodigio autodidacta muy condecorado en su Francia natal, es también autor de numerosos libros de cocina y presentador del programa de televisión Épicerie Fine.

Para los clientes de Delta One que vuelen de Nueva York- JFK a Los Ángeles o a San Francisco, Union Square Events, un concepto de Danny Meyer, sirve sabrosos manjares como costilla de pastrami con jugo de barbacoa y pollo scarpariello con limón asado. Disponible a través de Pre-Select

Los pasajeros de Delta Premium Select en determinadas rutas transoceánicas con salida de EE.UU. pueden disfrutar de delicias con sabor global como pollo al curry makhani con guiso de garbanzos con tomate y manicotti de tres quesos con salsa de tomate Bianco DiNapoli.

Más opciones de entrantes antes de la llegada

¿Dulce o salado? Ahora, los pasajeros que vuelen en Cabina Principal y Delta Comfort+® pueden elegir entre una opción dulce o salada para su entrante previo a la llegada en vuelos internacionales de larga distancia. Las variadas selecciones incluyen un calzone de espinacas, huevo y queso o un calzone de chocolate y avellanas.

Buena y saludable comida

Los pasajeros de vuelos nacionales de First Class y Delta One* pueden disfrutar de una selección limitada de entrantes Wellness, diseñados con proteínas magras, cereales integrales y verduras frescas, sin los nueve principales alérgenos alimentarios. Este abundante pollo asado, de preparación sencilla, se sirve con quinoa, judías verdes, zanahorias asadas y tomate romano.

*Disponible en Primera Clase y Delta One en determinadas rutas nacionales de más de 900 millas y en Delta One en determinadas rutas transoceánicas. Selección limitada; sólo disponible a través de Pre-Select (Pre-Select no disponible en A321neo)

Nuevos aperitivos

Los pasajeros de la Cabina Principal pueden degustar una barrita de chocolate negro con sal marina de 88 Acres, a bordo desde finales de mayo. Esta deliciosa golosina tiene un sabor a galleta casera, sin gluten ni frutos secos.

¡Salud!

Bebidas nuevas y las que regresan a bordo para el verano:

Voodoo Ranger Imperial IPA

Esta cerveza de color ámbar-bronce perfectamente equilibrada, rebosante de sabores tropicales y afrutados, llega a bordo este verano como oferta permanente.

Vino

Susana Balbo Signature Malbec: En julio, agosto y septiembre, los clientes de Delta One podrán disfrutar de los elegantes sabores de la enóloga y Maestra del Malbec Susana Balbo, como esta variedad de bayas silvestres con toques de regaliz.

Chateau La Mouline Moulis-en-Médoc AOC: buena noticia para los amantes de los tintos: de una espectacular añada bordelesa conocida por su suculencia y designada Cru Bourgeois Supérieur, una mezcla rica y compleja de cabernet sauvignon y merlot.

Rosado, todo el día: El regreso de Gerard Bertrand Cote Des Roses a Delta One hará las delicias de los amantes del rosado, con sus notas saladas de sandía y granada.

Argyle Pinot Noir: de la región de Willamette Valley, en Oregón, este vino de cerezas y notas florales de pétalos de rosa es uno de los favoritos de los clientes.