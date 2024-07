viernes 26 de julio de 2024 , 08:46h

SONAFILM reivindica la música creada para el audiovisual español

Después del éxito conseguido en 2023, SONAFILM, Festival de Música de Cine Marina Alta, celebrará el 16 de agosto a las 20:30 horas en el Auditori de Calp, la segunda parte del concierto “Música de Cine: Made In Spain 2”, donde se reivindicará la música creada para el audiovisual español, con la presencia de destacados compositores del panorama nacional.

“Se trata de un concierto sinfónico único en nuestro país, ya que está dedicado íntegramente a las composiciones creadas para producciones nacionales”, señalan los responsables del festival. Y al igual que el pasado año, se subirán al escenario varios de los compositores invitados. En esta ocasión, los artistas confirmados son Zacarías M. De La Riva (“Bajocero”, “Las Aventuras de Tadeo Jones”), Darío Palomo (“Amar es para siempre”), Manuel Gil-Inglada (“Barrio Sésamo”, “Saber y Ganar”), Vicent Ortiz Gimero (“Los Farad”) y Paula Olaz (“Bajo terapia”).

De interpretar las composiciones se encargará la Universal Symphony Orchestra, orquesta residente de SONAFILM, bajo la batuta de su director titular, José Martín Colomina.

FESTIVAL DE MÚSICA DE CINE MARINA ALTA

La sexta edición de SONAFILM se desarrollará del 2 al 24 de agosto en las localidades de Ondara -principal fundadora-, Dénia, Calpe, «l’Auditori Teulada Moraira» y Beniarbeig, que este año se suma al festival.

La programación completa acogerá eventos diferentes entre sí y que cubren un gran abanico de estilos musicales relacionados con el audiovisual, así como actividades didácticas.

Desde la organización de SONAFILM también destacan y agradecen a las empresas y entidades que este año apoyan el festival a través de patrocinios y colaboraciones y que han sido una parte clave, junto con los municipios participantes, para poner en marcha esta nueva edición.

COMPOSITORES ESPAÑOLES

Zacarías M. De La Riva, compositor de música de cine con más de 50 producciones, se formó en el Berklee College of Music de Boston, donde obtuvo una doble graduación en Composición y Film Scoring. Ha sido galardonado con varios premios y nominaciones, incluyendo una nominación al Premio Goya por la banda sonora de “Las aventuras de Tadeo Jones”. Recientemente, ha trabajado en la banda sonora de las temporadas 3 y 4 de la serie “Entrevías”, el anuncio navideño de El Corte Inglés “Planta 2 ½”, y está por iniciar la composición de la comedia romántica “Sin Instrucciones” de Paco León y dirigida por Marina Seresesky.

Además, Zacarías compuso la música de la serie de Netflix “El Silencio” y de Disney+ “La Chica Invisible”, así como la banda sonora de “Tadeo Jones y la tabla esmeralda”, tercera película de la saga Tadeo Jones. Entre sus trabajos anteriores destacan el thriller-drama “Bajocero”, la película de animación “Un gallo con muchos huevos”, y las comedias románticas “Mamá o Papá” y “El mejor verano de mi vida”.

Manel Gil-Inglada acumula cerca de 60 reconocimientos internacionales en los últimos 15 años, con más de 35 años de experiencia en el sector audiovisual. Formado en el “Aula de Música Moderna y Jazz de Barcelona” y especializado en Film Scoring bajo la guía de maestros como Ennio Morricone, ha creado música para numerosas sintonías de televisión y series (“Barrio Sésamo”, “Saber y Ganar”), además de realizar branding musical para grandes marcas y documentales para organizaciones como Médicos sin Fronteras y TVE. Entre sus trabajos más notables se encuentran las bandas sonoras de largometrajes como “Cámara Oscura”, “Los Lunnis en la tierra de los cuentos” o “D’Artacán y los tres Mosqueperros”.

Paula Olaz es una destacada compositora de bandas sonoras para cine, televisión, teatro, danza y videojuegos. Graduada con honores en Berklee College of Music, también se especializó en neuropsicología clínica, lo que le permitió profundizar en la psicología cognitiva de las bandas sonoras. Ha estudiado en España, Estados Unidos, Suiza y Alemania, bajo la tutela de reconocidos maestros como Javier Asín y Wolfgang Rihm, y ha colaborado con Pascal Gaigne. Entre sus trabajos se encuentran las bandas sonoras de películas como ‘Raqa’, ‘El bus de la Vida’, ‘Verano en Rojo’ y ‘La Cima’, además de trabajar en el departamento musical de filmes como ‘Handia’ y ‘Errementari’.

Darío Palomo ha compuesto más de treinta bandas sonoras para una variedad de producciones audiovisuales, incluyendo largometrajes, cortometrajes, series de televisión, documentales y videojuegos. Entre sus trabajos más destacados se encuentra la serie de Antena 3, «Amar es para siempre», para la cual compuso la música de 2.300 capítulos, logrando un récord histórico en la televisión española. También ha trabajado en el largometraje «The Caged» del director americano Jordan Taratoot, en las series «#Luimelia» y «Luimelia 77», así como en el documental «Emilio Herrea» de Atrevida Producciones para TVE2, que recibió el «Premio de la música para el audiovisual español» a la mejor música electroacústica.

Su talento también se extiende a espectáculos, teatro, museos, publicidad y vídeos corporativos.

Vicent Ortiz Gimeno es compositor de música para cine y TV, profesor asociado en Berklee College of Music (Campus Valencia) y director de la Societat Musical Eslava d’Albuixech (Valencia). Formado inicialmente por su padre y luego en los conservatorios de Vall d’Uixó y Castellón, se graduó Summa Cum Laude en Berklee College of Music de Boston en composición audiovisual y dirección de orquesta. Sus composiciones han sido reconocidas en prestigiosos concursos nacionales e internacionales, incluyendo el ASCAP Foundation Steve Kaplan Award y el Hollywood Music in Media Award. Ha trabajado en más de 50 proyectos de cine y televisión, destacando series como “Los Farad” o "La Línea Invisible" y películas como "La Vida Padre".

Su extensa formación y experiencia lo posicionan como una figura clave en la música para medios audiovisuales y la dirección orquestal.