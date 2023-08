Tarantino Unchained en concierto en el Festival SonaFilm

martes 22 de agosto de 2023 , 08:26h

Las canciones más famosas de la filmografía de Quentin Tarantino se interpretarán en concierto el 25 de agosto en el festival SONAFILM

Quentin Tarantino, uno de los grandes melómanos del cine, será el eje del concierto “Tarantino Unchained”, donde se interpretarán las canciones más famosas que el cineasta estadounidense ha empleado para la banda sonora de sus películas, en un espectáculo que tendrá lugar el 25 de agosto a las 20:00 horas en el Teatre Auditori Centre Social de Dénia, Alicante, como parte de la programación de SONAFILM, el Festival de Música de Cine Marina Alta.

Se trata de un montaje creado y conducido por The Pop Culture Band, banda residente de FIMUCITÉ, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, que este año ha cerrado un convenio con SONAFILM. De esta manera, los 12 artistas que componen la formación viajarán a Alicante para ofrecer “uno de los platos fuertes de la programación”, como señalan los responsables.

Quentin Tarantino también “es conocido por rescatar y emplear canciones de todo tipo de grupos y artistas para la banda sonora de sus películas, dándoles una segunda vida”, explica Javier Gil, director de SONAFILM. Y es que las melodías seleccionadas por Tarantino, según Gil, “recogen todo lo que convierte su cine en algo tan arrollador y que le ha llevado a ser uno de los grandes exponentes del cine contemporáneo”.

“Con unos arreglos y un sonido muy cuidados y una banda de talentosos músicos y cantantes, 'Tarantino Unchained' propone un fascinante recorrido durante dos horas por el peculiar mundo musical del mejor DJ del cine”, cuenta Gil. Así, se podrá disfrutar en vivo de las vibrantes partituras de temas como “Misirlou” (Pulp Fiction), “Little Green Bag” (Reservoir Dogs) o “Woohoo” (Kill Bill), entre otras muchas, combinando géneros como el soul, el funk, el R&B, el rock, el rock & roll y el rockabilly, que sumergirán al público en “una adicción enfermiza”.

En este sentido, Gil remarca que los conciertos de The Pop Culture Band se caracterizan por “la energía que se respira y el intenso feedback entre artistas y público”. Y por ello cree que “los espectadores van a disfrutar de un show inolvidable y se sentirán tentados de cantar e incluso bailar en sus butacas”.

The Pop Culture Band, banda creada hace ya una década por FIMUCITÉ y liderada por el guitarrista Gonzalo de Araoz, es una formación especializada en explorar las más destacadas canciones pop-rock del cine de diferentes décadas. Además, siempre adereza sus espectáculos con la participación de destacados solistas, todo ello al servicio de una cuidada escenografía y puesta en escena.

PROGRAMA DEL CONCIERTO

CARA A

"Bang Bang - My Baby Shot Me Down" Kill Bill Vol. I

"Misirlou" Pulp Fiction

"Little Green Bag" Reservoir Dogs

"Across 110th Street" Jackie Brown

"I Gotcha" Reservoir Dogs

"Son of a Preacher Man" Pulp Fiction

"Stuck in The Middle with You" Reservoir Dogs

"Jungle Boogie" Pulp Fiction

"Girl, You´ll Be A Woman Soon" Pulp Fiction

"Magic Carpet Ride" Reservoir Dogs

"Woo Hoo" Kill Bill Vol. I

"Waitin'in School" Pulp Fiction

"Hooked on a Feeling" Reservoir Dogs

CARA B

"Street Life" Jackie Brown

"Hold Tight" Death Proof

"Battle without Honor or Humanity" Kill Bill Vol. I

"Cells" Sin City

"After Dark" Abierto hasta el Amanecer

"Let's Stay Together" Pulp Fiction

"Unchained (The Payback / Untouchable)" Django Desencadenado

"Goodnight Moon" Kill Bill Vol. 2

"Chick Habit" Death Proof

"You Never Can Tell" Pulp Fiction