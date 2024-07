La Paloma Suena: conciertos gratuitos durante las fiestas de Alcalá

viernes 26 de julio de 2024 , 08:49h

Del 29 al 31 de agosto de 2024, la Plaza de La Paloma de Alcalá de Henares acogerá 3 noches temáticas de música rock, fusión y urbana.

La Concejalía de Fiestas y Tradiciones Populares de Alcalá de Henares, con Antonio Saldaña al frente, ha presentado el Programa de Ferias y Fiestas 2024 de forma oficial.

Entre la gran variedad de propuestas de ocio y cultura que han preparado para celebrar las fiestas mayores de la ciudad complutense se encuentra La Paloma Suena, tres noches de conciertos gratuitos organizados con la colaboración de la asociación Alcalá es Música.

Los días 29, 30 y 31 de agosto de 2024 la música en directo volverá a llenar la Plaza de La Paloma desde las 22:00, uno de los lugares de referencia para los amantes de la música en las noches de ferias por su buen ambiente y su cercanía con el recinto ferial de la ciudad.

La Paloma Suena arrancará el jueves 29 con tres propuestas de rock para todos los gustos. Podremos disfrutar de Whisky Caravan (22:00), la emblemática formación 100 % rock 'n' roll, Daddy Long Legs (23:25), una banda americana con un estilo endiablado y más cercano al R&B, y Brava (00:45), una banda madrileña de rock urbano que ya deslumbró al público alcalaíno en el pasado Alcalá Suena 2024. El ambiente se mantendrá bien caldeado gracias al buen hacer a los platos de DJ Rubenazo.



El viernes 30 será el turno de la música fusión, que llenará la plaza de ritmos de ultramar. Abrirán el escenario Contrabandeando (22:00), 10 músicos complutenses que muestran su versión de la música de raíz latinoamericana, tendremos la oportunidad de escuchar en directo a Alpargata (23:25) y su particular mezcla de rumba, música latina y surrealismo, que estarán acompañados por Anís Guateque (00:45), los creadores de la «cumbia castiza», y que pondrán patas arriba la plaza. Como no podía ser de otra manera, DJ La Furgo se encargará de que el público no deje de bailar en ningún momento.



Para cerrar, el sábado 31 La Paloma sonará a música urbana. La malagueña Faenna (22:00) nos traerá su propuesta del barrio para el barrio, acompañada por el colectivo alcalaíno Holy Youth (23:00) compuesto por J. Battle, NEO K, Hell6oy y Red Pray, y cerrará la noche Sosad.97 (00:00), una de las caras más reconocibles de la escena urbana que está dando voz a Alcalá de Henares y el DJ Tensei One (01:00), otro joven complutense que ya se ha hecho un hueco entre los grandes productores de la escena de rap hispana.



Queda claro que estas van a ser unas Ferias y Fiestas de Alcalá muy especiales, ya que la ciudad complutense contará con más música en directo gratuita y para todos los gustos y públicos.